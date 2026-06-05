Социальные сети превратились в главный медицинский справочник для молодежи, подменяя доказательную дерматологию советами блогеров. Погоня за многоступенчатыми программами ухода оборачивается для тысяч пациентов серьезными клиническими осложнениями.
Исследование специалистов больницы Альриджне в Лейдене подтвердило масштаб проблемы: 90% дерматологов регулярно принимают пациентов с последствиями бесконтрольного бьюти-экспериментирования. Опрос 168 врачей показал, что 88% приемов связаны с контактной экземой, акне и периоральным дерматитом, спровоцированными интернет-советами.
"Пациенты приходят с буквально 'сожженной' барьером кожи после попыток повторить агрессивные схемы из соцсетей. Часто они используют антиоксиданты и кислоты без учета типа кожи, что ведет к катастрофическим последствиям", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Четверть пациентов сознательно игнорируют профильную помощь, предпочитая следовать инструкциям инфлюенсеров. Это классическое самолечение: вместо диагностики пациента занимаются "тюнингом" лица, скупая ретиноиды и пилинги по рекомендациям из ленты рекомендаций.
Особую роль в росте числа патологий играют средства с AHA- и BHA-кислотами, отдушками и так называемой "натуральной" косметикой. Последняя часто становится триггером аллергических реакций из-за высокой концентрации растительных экстрактов, которые не проходят серьезные клинические испытания.
|Источник проблемы
|Последствия
|Многослойный уход из соцсетей
|Нарушение барьерных функций, экзема
|Неконтролируемые ретиноиды и кислоты
|Химические ожоги, дерматит
"Люди склонны доверять картинке больше, чем составу. Использование агрессивных веществ без контроля врача разрушает липидный слой. В итоге мы лечим не только акне, но и последствия хронического стресса, наложенные на химическое повреждение", — пояснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.
Попытки решить локальную проблему кожи с помощью "бабушкиных" методов или органики часто приводят к системным воспалениям. Профессиональное сообщество подчеркивает: кожа — это не испытательный полигон для лайфхаков. Информация в интернете не заменяет протоколы лечения. Если средство вызывает покалывание, красноту или шелушение — оно не "работает", оно вызывает травму.
Нет, натуральные компоненты чаще вызывают аллергию, чем синтетические соединения, прошедшие лабораторную очистку.
Появление стойкого покраснения, жжения после нанесения и высыпаний, которых не было раньше — прямые сигналы к отмене всех средств и визиту к врачу.
Алгоритмы продвигают контент, который обещает "мгновенное преображение", не учитывая индивидуальные особенности пациента.
Любые манипуляции с кислотами без оценки состояния барьерных функций кожи чреваты химическим ожогом и длительным восстановлением.
"В медицине нет понятия 'чистка печени' или 'тотальный детокс кислотами', как любят писать в сети. Кожа нуждается в защите, а не в постоянном агрессивном пилинге. Любая коррекция веса или состояния дермы должна опираться на анализы", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.