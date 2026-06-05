Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игры разума головоногих: учёные онемели, когда осьминоги показали приёмы охоты с помощью зеркал
Зной превращает бег в испытание: но пекло может стать допингом, если знать один трюк с горячей водой
Коварный морской аттракцион: превратил долгожданный летний отдых в бесконечную реабилитацию
Слишком экзотический трофей: в аэропорту Иркутска выявили груз, на который сбежались смотреть все
Мышцы против старости: один тип нагрузок снизил риск фатальных сбоев сердца почти на пятую часть
Россия входит в новую семейную реальность: матери все чаще становятся гостями в жизни детей
Перевод мошенникам больше не будет личной бедой россиян: власти готовят новый механизм возврата
Старение мозга можно остановить тренировками: неявная связь между физическим ритмом и памятью
Биология птиц преподнесла странный сюрприз: природа спрятала главный навигатор в самом неожиданном органе

Виртуальный удар по лицу: дерматологи фиксируют рост кожных проблем из-за советов бьюти-блогеров

Здоровье

Социальные сети превратились в главный медицинский справочник для молодежи, подменяя доказательную дерматологию советами блогеров. Погоня за многоступенчатыми программами ухода оборачивается для тысяч пациентов серьезными клиническими осложнениями.

Купероз кожи
Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info
Купероз кожи

Эпидемия "блогеровского" ухода

Исследование специалистов больницы Альриджне в Лейдене подтвердило масштаб проблемы: 90% дерматологов регулярно принимают пациентов с последствиями бесконтрольного бьюти-экспериментирования. Опрос 168 врачей показал, что 88% приемов связаны с контактной экземой, акне и периоральным дерматитом, спровоцированными интернет-советами.

"Пациенты приходят с буквально 'сожженной' барьером кожи после попыток повторить агрессивные схемы из соцсетей. Часто они используют антиоксиданты и кислоты без учета типа кожи, что ведет к катастрофическим последствиям", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Четверть пациентов сознательно игнорируют профильную помощь, предпочитая следовать инструкциям инфлюенсеров. Это классическое самолечение: вместо диагностики пациента занимаются "тюнингом" лица, скупая ретиноиды и пилинги по рекомендациям из ленты рекомендаций.

Почему натуральные средства опасны

Особую роль в росте числа патологий играют средства с AHA- и BHA-кислотами, отдушками и так называемой "натуральной" косметикой. Последняя часто становится триггером аллергических реакций из-за высокой концентрации растительных экстрактов, которые не проходят серьезные клинические испытания.

Источник проблемы Последствия
Многослойный уход из соцсетей Нарушение барьерных функций, экзема
Неконтролируемые ретиноиды и кислоты Химические ожоги, дерматит

"Люди склонны доверять картинке больше, чем составу. Использование агрессивных веществ без контроля врача разрушает липидный слой. В итоге мы лечим не только акне, но и последствия хронического стресса, наложенные на химическое повреждение", — пояснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Попытки решить локальную проблему кожи с помощью "бабушкиных" методов или органики часто приводят к системным воспалениям. Профессиональное сообщество подчеркивает: кожа — это не испытательный полигон для лайфхаков. Информация в интернете не заменяет протоколы лечения. Если средство вызывает покалывание, красноту или шелушение — оно не "работает", оно вызывает травму.

Ответы на популярные вопросы о здоровье кожи

Может ли "натуральная" косметика быть гипоаллергенной?

Нет, натуральные компоненты чаще вызывают аллергию, чем синтетические соединения, прошедшие лабораторную очистку.

Как понять, что уход не подходит?

Появление стойкого покраснения, жжения после нанесения и высыпаний, которых не было раньше — прямые сигналы к отмене всех средств и визиту к врачу.

Почему соцсети стали угрозой для дерматологии?

Алгоритмы продвигают контент, который обещает "мгновенное преображение", не учитывая индивидуальные особенности пациента.

Стоит ли пробовать дешевые кислоты для глубокой чистки лица?

Любые манипуляции с кислотами без оценки состояния барьерных функций кожи чреваты химическим ожогом и длительным восстановлением.

"В медицине нет понятия 'чистка печени' или 'тотальный детокс кислотами', как любят писать в сети. Кожа нуждается в защите, а не в постоянном агрессивном пилинге. Любая коррекция веса или состояния дермы должна опираться на анализы", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, аллерголог Елена Моргунова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Садоводство, цветоводство
Хорошей ягоды должно быть много: как правильно подкармливать и обрезать малину для увеличения плодов
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Последние материалы
Россия входит в новую семейную реальность: матери все чаще становятся гостями в жизни детей
Пробитая стена в Энергодаре: последствия удара по ЗАЭС затронут всю Восточную Европу
Перевод мошенникам больше не будет личной бедой россиян: власти готовят новый механизм возврата
Виртуальный удар по лицу: дерматологи фиксируют рост кожных проблем из-за советов бьюти-блогеров
Старение мозга можно остановить тренировками: неявная связь между физическим ритмом и памятью
Биология птиц преподнесла странный сюрприз: природа спрятала главный навигатор в самом неожиданном органе
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Долларовое дерево объявило дефолт: как оживить суккулент с помощью банки и ржавчины
Громоздкие лидары ушли в прошлое: чип размером с ноготь видит мир чётко и стоит в сотню раз дешевле
Дешевое жилье в Москве дошло до абсурда: самый доступный вариант оказался ночлегом вне закона
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.