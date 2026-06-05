Виртуальный удар по лицу: дерматологи фиксируют рост кожных проблем из-за советов бьюти-блогеров

Социальные сети превратились в главный медицинский справочник для молодежи, подменяя доказательную дерматологию советами блогеров. Погоня за многоступенчатыми программами ухода оборачивается для тысяч пациентов серьезными клиническими осложнениями.

Фото: www.freepik.com is licensed under Free More info Купероз кожи

Эпидемия "блогеровского" ухода

Исследование специалистов больницы Альриджне в Лейдене подтвердило масштаб проблемы: 90% дерматологов регулярно принимают пациентов с последствиями бесконтрольного бьюти-экспериментирования. Опрос 168 врачей показал, что 88% приемов связаны с контактной экземой, акне и периоральным дерматитом, спровоцированными интернет-советами.

"Пациенты приходят с буквально 'сожженной' барьером кожи после попыток повторить агрессивные схемы из соцсетей. Часто они используют антиоксиданты и кислоты без учета типа кожи, что ведет к катастрофическим последствиям", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Четверть пациентов сознательно игнорируют профильную помощь, предпочитая следовать инструкциям инфлюенсеров. Это классическое самолечение: вместо диагностики пациента занимаются "тюнингом" лица, скупая ретиноиды и пилинги по рекомендациям из ленты рекомендаций.

Почему натуральные средства опасны

Особую роль в росте числа патологий играют средства с AHA- и BHA-кислотами, отдушками и так называемой "натуральной" косметикой. Последняя часто становится триггером аллергических реакций из-за высокой концентрации растительных экстрактов, которые не проходят серьезные клинические испытания.

Источник проблемы Последствия Многослойный уход из соцсетей Нарушение барьерных функций, экзема Неконтролируемые ретиноиды и кислоты Химические ожоги, дерматит

"Люди склонны доверять картинке больше, чем составу. Использование агрессивных веществ без контроля врача разрушает липидный слой. В итоге мы лечим не только акне, но и последствия хронического стресса, наложенные на химическое повреждение", — пояснила в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Попытки решить локальную проблему кожи с помощью "бабушкиных" методов или органики часто приводят к системным воспалениям. Профессиональное сообщество подчеркивает: кожа — это не испытательный полигон для лайфхаков. Информация в интернете не заменяет протоколы лечения. Если средство вызывает покалывание, красноту или шелушение — оно не "работает", оно вызывает травму.

Ответы на популярные вопросы о здоровье кожи

Может ли "натуральная" косметика быть гипоаллергенной?

Нет, натуральные компоненты чаще вызывают аллергию, чем синтетические соединения, прошедшие лабораторную очистку.

Как понять, что уход не подходит?

Появление стойкого покраснения, жжения после нанесения и высыпаний, которых не было раньше — прямые сигналы к отмене всех средств и визиту к врачу.

Почему соцсети стали угрозой для дерматологии?

Алгоритмы продвигают контент, который обещает "мгновенное преображение", не учитывая индивидуальные особенности пациента.

Стоит ли пробовать дешевые кислоты для глубокой чистки лица?

Любые манипуляции с кислотами без оценки состояния барьерных функций кожи чреваты химическим ожогом и длительным восстановлением.

"В медицине нет понятия 'чистка печени' или 'тотальный детокс кислотами', как любят писать в сети. Кожа нуждается в защите, а не в постоянном агрессивном пилинге. Любая коррекция веса или состояния дермы должна опираться на анализы", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

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