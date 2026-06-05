Самый страшный миф о психиатрах рушится на глазах: тысячи людей из-за него не обращаются за помощью

Панические атаки в 95% случаев поддаются коррекции без применения лекарственных препаратов, а своевременное обращение к врачу не влечет за собой постановку на психиатрический учет. Об этом в эфире Правда ТВ рассказал кандидат медицинских наук, врач психиатр-нарколог, психотерапевт и главный врач АСД-центра Максим Гришин.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паника

Специалист подчеркнул, что страх перед визитом к психиатру часто заставляет людей годами игнорировать тревожные симптомы, что только усугубляет состояние. По его словам, грань между врачом-психиатром и психотерапевтом практически стерта, так как оба профиля требуют базового медицинского образования в области психиатрии.

Первичная консультация необходима прежде всего для дифференциальной диагностики: отличить эпизодический стресс от клинического расстройства может только профессионал. При этом в медицинской среде отмечают, что стандарты диагностики тревожных расстройств регулярно обновляются для исключения физиологических патологий.

"Прежде всего, помощь должен оказывать врач-психиатр или психотерапевт. На практике это одно и то же, поскольку все психотерапевты имеют базовое психиатрическое образование. Чтобы отличить паническую атаку от обычного стресса и полноценно функционировать в обществе, нужно обратиться к специалисту. Это не подразумевает постановку на учет — достаточно пройти обследование и понять, нужно вам лечение или нет. Главное — не сидеть и не ждать, когда станет хуже", — отметил Гришин.

Психотерапевт обратил внимание, что большинство пациентов успешно справляются с недугом через регулярные сеансы, не прибегая к мощным транквилизаторам или антидепрессантам. Статистика показывает, что фармакологическая поддержка требуется лишь в 5% тяжелых случаев.

Для остальных достаточно психотерапии с частотой встреч один раз в неделю. Несмотря на доступность дистанционных методов, эксперт рекомендует начинать лечение с очного визита для установления доверительного контакта. Современный спрос на услуги психологов подтверждает готовность общества работать над ментальным здоровьем системно.

"Не стоит бояться, что панические атаки неизлечимы. Это состояние успешно корректируется, причем в 95 процентах случаев — без медикаментов. Лекарства применяются только в крайних случаях, в оставшихся пяти процентах. Большинство пациентов, обратившихся с паническими атаками, проходят курс психотерапии: приходят на сеансы раз в семь-десять дней", — пояснил врач.

Особую роль в развитии тревожных состояний играет агрессивная городская среда и нарушение базового баланса между работой и отдыхом. Гришин добавил, что предвестниками критических сбоев становятся нарушения сна, резкие перепады настроения и чувство хронической усталости.

Часто за маской паники скрывается банальное эмоциональное истощение. Специалисты напоминают, что длительный хронический стресс без должной разгрузки провоцирует вегетативные нарушения. Если игнорировать сигналы организма, могут появиться психосоматические симптомы со стороны дыхания или сердечно-сосудистой системы.

"Вначале я рекомендую наладить личный контакт между специалистом и пациентом — так проще. Затем мы работаем онлайн с теми, кто уезжает за границу или живет в других регионах. Страна у нас большая, и такой формат позволяет успешно проводить лечение на расстоянии", — поделился врач.

Для предотвращения серьезных расстройств необходимо следить за гигиеной труда, так как современный темп жизни часто вынуждает человека работать на износ. Если самостоятельно справиться с напряжением не удается, важно вовремя делегировать решение проблемы.

Полная запись разговора с Максимом Гришиным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

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