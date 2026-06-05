Врач точно увидит патологию: эти привычки перед сдачей анализов исказят все цифры

Сдать кровь и начать лечить несуществующую болезнь? Легко, если накануне вы знатно поужинали или пробежались до поликлиники. Врачи устали разгадывать тайны вашего вчерашнего дня вместо реальных диагнозов. Рассказываем, какие привычки превращают анализы в опасный фарс.

Фото: NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анализ крови

Физическая активность и спиртное: цена ошибки

За 24 часа до визита в лабораторию спортзал должен быть закрыт. Интенсивные физические нагрузки радикально меняют биохимический состав крови: растут уровни ферментов, меняется концентрация белков. Кровь переходит в режим "после боя", что делает диагностику обмена веществ невозможной. Алкоголь тоже исключен. Спиртное искажает уровень глюкозы и лактата, "смазывая" реальную клиническую картину.

"Физическое перенапряжение провоцирует микротравмы мышц и выброс специфических белков. Если сдать кровь после марафона, врач увидит патологию там, где ее нет. Это касается и показателей, по которым оценивается здоровье сердечно-сосудистой системы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Утренние табу: от кофе до БАДов

Утро перед анализом — время строгой аскезы. Прием лекарств и БАДов недопустим, если он не согласован с лечащим врачом. Химические соединения вступают в реакцию с реагентами в лаборатории. Даже обычный стакан сока может быть опаснее газировки: фруктоза моментально взвинчивает показатели сахара, обнуляя ценность теста.

Фактор влияния Последствие для анализа Кофе и кофеин Ложный рост уровня жирных кислот и гормонов стресса Жевательная резинка Запуск ферментации ЖКТ, изменение состава плазмы

"Многие считают витамины безобидными. Однако высокие дозы аскорбиновой или пантотеновой кислоты напрямую влияют на точность тестов. Кровь превращается в химический коктейль, который невозможно адекватно откалибровать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Никотин и пищевой режим

Пауза в приеме пищи должна составлять минимум 8-10 часов. Это не прихоть, а необходимость дождаться "базового" состояния крови без липемии (избытка жировых частиц). Курение за 2-3 часа до процедуры — еще одна грубая ошибка. Никотин вызывает кратковременный спазм сосудов и меняет концентрацию эритроцитов и лейкоцитов.

"Если пациент нервничает и курит перед дверью кабинета, мы получаем результаты, характерные для стрессового состояния. Это особенно важно при диагностике, когда назначаются анализы на ВИЧ при тревоге или гормональные исследования", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о подготовке к анализам

Можно ли пить простую воду перед сдачей крови?

Да. Негазированная чистая вода не влияет на состав крови и даже рекомендуется для облегчения забора биоматериала.

Почему нельзя жевать жвачку без сахара?

Жевательные движения запускают выработку слюны и желудочного сока. Организм переходит в "пищевой режим", меняя гормональный фон.

Влияет ли чистка зубов на результат?

Если в пасте есть сахар или ментол, которые могут всосаться через слизистую, это может незначительно повлиять на уровень глюкозы. Лучше почистить зубы строго без пасты или после процедуры.

Что делать, если я случайно съел завтрак?

Перенести анализ. Даже легкий перекус сделает результаты недостоверными, и вам придется платить за исследование или пересдавать его повторно.

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