Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двойная потеря обернулась неожиданным финалом: жительница Прикамья изменила жизнь тысяч людей
Хватит пить подкрашенный сироп: домашний клубничный мохито спасёт от жары быстрее покупной газировки
Шея превратилась в бетонный монолит: как убрать спазм в шее и расправить плечи за пару дней
Зеленский на карандаше: почему Москва не спешит закрывать киевский цирк
Прощай, ночной магазин: россияне внезапно стали планировать траты
Фицо озвучил горькую для врагов России правду: инвесторы ЕС готовятся к массовому возвращению
Пляжный рай превратился в зону контроля: новые правила в Анталье заставят страдать
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Хватит парковаться до хруста: метод парковки по зеркалам позволит водителям забыть о битых бамперах

Забытый овощ из огородов России: современные врачи нашли замену дорогим суперфудам

Здоровье

Краснокочанная капуста в России годами остается в тени своей белокочанной родственницы, хотя превосходит ее по всем биологическим параметрам. Это не просто огородная культура, а концентрат антиоксидантов и соединений, которые современная медицина признает эффективными для поддержки метаболизма. Ее химический состав — серьезный аргумент против модных суперфудов сомнительного происхождения.

краснокочанная капуста
Фото: commons.wikimedia.org by AimeeJustice, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
краснокочанная капуста

Витаминный арсенал и сила антоцианов

Цифры не врут: в листьях краснокочанной капусты витамина С вдвое больше, чем в привычных сортах. По запасам каротина "синяя" опережает белую в 3,5 раза. Характерный фиолетовый оттенок обеспечивают антоцианы — мощные антиоксиданты, которые защищают клетки от окислительного стресса. В отличие от сахаросодержащих напитков, где уровень фруктозы зашкаливает, стакан сока из овощей поставляет витамины без удара по поджелудочной железе.

"Антоцианы в составе капусты укрепляют стенки капилляров, что критически важно для защиты сердечно-сосудистой системы. Это доступный способ скорректировать рацион, когда гены больше не приговор и нужно снижать риски патологий сердца", — отметил в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

От античных атлетов до современных протоколов

Исторически растение считалось лекарственным. Отварами купировали воспаления кишечника, инфекции кожи и бронхиты. Древние атлеты использовали капустный сок для повышения выносливости перед состязаниями. Сегодня доказательная медицина подтверждает: высокая концентрация аскорбиновой кислоты способствует тому, что усталость буквально испаряется, так как витамин С — ускоряет усвоение железа.

Показатель (на 100 г) Преимущество краснокочанной капусты
Витамин С (аскорбиновая кислота) В 2 раза выше белокочанной
Каротин (провитамин А) В 3-3,5 раза больше
Антоцианы Высокая концентрация (антиоксидант)

Регулярное употребление продукта поддерживает когнитивные функции. Капуста работает как сорбент, помогая организму быстрее очищаться от токсинов, включая продукты распада при никотиновой зависимости. Учитывая, как долго никотин в крови удерживает свои позиции, растительная диета становится обязательным элементом детоксикации.

Грубая клетчатка и ЖКТ

Жесткая структура листьев — это плотные пищевые волокна. Клетчатка механически стимулирует перистальтику, избавляя от застойных явлений. В отличие от попыток усмирить нервы на пределе таблетками с тяжелыми побочными эффектами, нормализация работы кишечника через питание реально снижает уровень системного воспаления и тревожности.

"Многие ищут спасение в БАДах, когда нужно просто сменить завтрак. Если знать, что есть после 55 лет для чистки сосудов, капуста станет фаворитом. Она эффективно борется с лишним весом, разбивая мифы о том, что во всем виноват кортизол", — подчеркнул нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о краснокочанной капусте

Можно ли есть краснокочанную капусту при гастрите?

В период обострения грубая клетчатка противопоказана, так как может травмировать слизистую. В стадии ремиссии — строго в термически обработанном виде.

Чем краснокочанная капуста лучше белокочанной?

Она содержит антоцианы и существенно больше витаминов А и С, что делает ее более ценной для иммунитета и сосудов.

Теряются ли свойства при мариновании?

При краткосрочном мариновании большая часть витаминов сохраняется, однако избыток соли и уксуса может нивелировать пользу для людей с гипертонией.

Правда ли, что она помогает от облысения?

Народная медицина использовала ее сок для втирания, но научных данных о прямой стимуляции роста волос недостаточно. Польза идет скорее через общее укрепление организма.

Читайте также

Важно: Информация носит ознакомительный характер. Проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением.

Экспертная проверка: врач-кардиолог Валерий Климов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Еда и рецепты
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Недвижимость
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Из фарша теперь делаю только так: нашёл 2 обалденных рецепта на скорую руку: бюджетно, а вкус — слов нет
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Украина покорно сдалась: ради призрачной цели в ЕС пришлось отдать контроль над целым краем
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Желтеют листья у томатов и огурцов: 3 верных способа вернуть кустам сочную зелень
Последние материалы
Зеленский на карандаше: почему Москва не спешит закрывать киевский цирк
Прощай, ночной магазин: россияне внезапно стали планировать траты
Секрет долголетия в Якутии: этот национальный ритуал вернул 72-летнему мужчине скрытый талант
Фицо озвучил горькую для врагов России правду: инвесторы ЕС готовятся к массовому возвращению
Пляжный рай превратился в зону контроля: новые правила в Анталье заставят страдать
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Хватит парковаться до хруста: метод парковки по зеркалам позволит водителям забыть о битых бамперах
Хрупкий предел пройден: в Японии создали проводник тоньше человеческого волоса
Неожиданная трансформация: как заморозка превращает обычный зефир в изысканное лакомство
Ваш сосед готов помочь, пока вы ждете подвоха: шокирующие выводы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.