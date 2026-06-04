Стакан сока может быть опаснее газировки: эти напитки врачи советуют исключить

Популярные фруктовые нектары и соки часто скрывают серьезную угрозу для метаболизма, предупреждает биохимик Юлия Дробышева.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полки с соками

В разговоре с экспертами по гидратации специалист подчеркнула, что регулярное употребление таких напитков создает избыточную нагрузку на внутренние органы. Особенную опасность представляет магазинная продукция, которая по своей сути является концентрированным раствором сахаров, лишенным природной пользы цельных плодов.

Почему фруктовый сок проигрывает цельному плоду

Промышленное производство превращает фрукты в продукт с минимальным содержанием натуральных компонентов. После выпаривания воды и пастеризации концентрат теряет витамины, что вынуждает производителей искусственно восстанавливать вкус с помощью сахара и добавок.

Отсутствие клетчатки в таких жидкостях приводит к тому, что глюкоза мгновенно попадает в кровоток, провоцируя резкие инсулиновые скачки, что особенно критично, когда привычные напитки в жару вытягивают влагу из клеток вместо увлажнения.

"Если брать данные известные, то абсолютным антилидером являются виноградный, апельсиновый, яблочный и банановый соки и нектары. Из-за того, что они содержат огромный процент сахара. И плюс еще больший процент кислот", — отметила Юлия Дробышева.

Как сообщает NewsInfo, стакан апельсинового напитка содержит сахар, сопоставимый с тремя крупными плодами, но без полезных пищевых волокон. Очищенный от мякоти сок лишается барьера, замедляющего всасывание простых углеводов.

Высокая концентрация органических кислот дополнительно агрессивно воздействует на слизистую желудка, что при употреблении натощак может стать прямой дорогой к хроническому гастриту.

Безопасные альтернативы и мнение экспертов

Многие привыкли начинать день со стакана фреша, однако специалисты призывают пересмотреть эту традицию. Избыток фруктозы в виноградном или апельсиновом соке негативно влияет на печень и провоцирует развитие диабета.

В качестве более здоровой замены биолог рекомендует обратить внимание на овощные варианты, например, тыквенный или томатный соки, которые богаты ликопином и антиоксидантами.

Также важно следить за температурой потребляемых жидкостей, поскольку экстремально горячая еда и напитки травмируют пищевод.

"Жидкие калории коварны тем, что мозг не воспринимает их как полноценный прием пищи, хотя по калорийности один стакан магазинного сока может быть равен плотному перекусу. Если вы не можете отказаться от фруктовых вкусов, выбирайте соки прямого отжима без добавления сахара и разбавляйте их водой в пропорции один к одному", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Для поддержания баланса лучше отдавать предпочтение гранатовому или вишневому напиткам без подсластителей. Однако врачи единогласны: никакие, даже самые натуральные экстракты не заменят свежие овощи и фрукты в их первозданном виде.

Клетчатка, содержащаяся в цельных продуктах, остается главным инструментом для контроля уровня сахара и правильной работы кишечника.

Ответы на популярные вопросы о вреде соков

Почему сок вреднее целого фрукта?

В соке полностью отсутствует клетчатка (пищевые волокна), которая в цельном фрукте замедляет процесс усвоения сахара. Без этого барьера фруктоза и глюкоза мгновенно попадают в кровь, вызывая мощный выброс инсулина.

Можно ли пить свежевыжатый сок по утрам?

Биохимики не рекомендуют пить фруктовые соки натощак из-за высокой концентрации органических кислот. Это может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и со временем привести к развитию гастрита или язвы.

Какие соки считаются самыми опасными?

Антилидерами по содержанию сахара являются виноградный, банановый, апельсиновый и яблочный соки. Виноградный сок содержит максимальное количество фруктозы, что делает его особенно нежелательным для людей с нарушениями обмена веществ.

Какие напитки могут стать здоровой альтернативой?

Наиболее полезными считаются овощные соки (томатный, тыквенный) и кислые фруктовые соки прямого отжима без сахара (гранатовый, вишневый). Чтобы снизить гликемическую нагрузку, их рекомендуется разбавлять чистой водой.

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