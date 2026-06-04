Анализы на ВИЧ при тревоге: врачи не понимают, зачем Минздрав изменил стандарты лечения

Министерство здравоохранения России пересмотрело протоколы оказания помощи пациентам с тревожными расстройствами. В обновленный стандарт лечения панических атак включили обязательное тестирование на ВИЧ, сифилис, а также гепатиты B и C.
Подобное расширение диагностического перечня вызвало недоумение у медицинского сообщества, так как прямой патофизиологической связи между вирусными инфекциями и внезапными приступами страха не существует.
Психотерапевт Владимир Файнзильберг полагает, что нововведения носят скорее бюрократический характер. По его мнению, включение специфических инфекций в протокол может быть связано с процессом перевода этих исследований в систему обязательного медицинского страхования.
Врач подчеркивает, что симптомы, которые вызывают данные вирусы, кардинально отличаются от клинической картины панического расстройства и не могут провоцировать вегетативные кризы. Нередко избыточное комплексное обследование только усиливает тревогу у мнительных пациентов.
"Я тоже был несколько удивлен, но думаю, что речь идет о том, что до приказа эти анализы были, видимо, платные, а сейчас они входят в систему ОМС. Потому что никакой логической связи между паническими атаками и вирусными инфекциями я не улавливаю", — объяснил Владимир Файнзильберг.
Как сообщает NewsInfo, помимо лабораторной диагностики, в стандарт включили светотерапию. Файнзильберг отмечает, что, хотя этот метод укрепляет нервную систему, он не является профильным для лечения острых состояний страха.
Вместо поиска физических патологий там, где их нет, специалисты советуют сосредоточиться на психотерапии, которая учит управлять стрессом. Иногда даже привычная терапия головной боли требует менее радикальных мер, чем внушительный список анализов на инфекции.
Ситуация с расширением протоколов обследования выглядит неоднозначно не только с точки зрения психиатрии. Многие врачи общего профиля видят в этом признаки гипердиагностики, когда пациент проходит через фильтр множества ненужных процедур.
Это может привести к потере времени, необходимого для начала корректной психотерапевтической работы, и финансовой нагрузке на бюджет здравоохранения. Важно понимать, что паническая атака — это прежде всего реакция психики на внутренний конфликт, а не следствие вирусного поражения печени.
"Назначение анализов на ВИЧ и гепатиты при панических атаках выглядит как попытка диспансеризации населения под прикрытием узкого диагноза. Это не поможет купировать приступ, но может выявить скрытые заболевания, что полезно для общей статистики, но не для душевного спокойствия пациента здесь и сейчас", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Специалисты рекомендуют не паниковать при виде длинного списка направлений в поликлинике. Лучше сконцентрироваться на дыхательных практиках и когнитивных техниках контроля.
Если же физическое недомогание мешает сосредоточиться, стоит проверить условия в помещении — иногда даже ядовитые комнатные растения или резкие запахи могут провоцировать дискомфорт, ошибочно принимаемый за начало атаки.
Прямой связи нет. Согласно мнению экспертов, это сделано для включения анализов в программу ОМС или для проведения общей скрининговой диагностики населения.
Светотерапия улучшает общее состояние нервной системы, но она не считается специфическим методом именно для лечения панического расстройства.
Они включены в обновленный стандарт Минздрава, а значит, врач обязан предложить их пациенту при подозрении на паническое расстройство в рамках государственного протокола.
Наиболее эффективными признаны психотерапевтические методики, направленные на коррекцию восприятия стресса и понимание механизмов эмоциональных реакций.
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