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Анализы на ВИЧ при тревоге: врачи не понимают, зачем Минздрав изменил стандарты лечения

Здоровье

Министерство здравоохранения России пересмотрело протоколы оказания помощи пациентам с тревожными расстройствами. В обновленный стандарт лечения панических атак включили обязательное тестирование на ВИЧ, сифилис, а также гепатиты B и C.

Приступ сильной головной боли
Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Приступ сильной головной боли

Подобное расширение диагностического перечня вызвало недоумение у медицинского сообщества, так как прямой патофизиологической связи между вирусными инфекциями и внезапными приступами страха не существует.

Клиническая логика или экономический расчет

Психотерапевт Владимир Файнзильберг полагает, что нововведения носят скорее бюрократический характер. По его мнению, включение специфических инфекций в протокол может быть связано с процессом перевода этих исследований в систему обязательного медицинского страхования.

Врач подчеркивает, что симптомы, которые вызывают данные вирусы, кардинально отличаются от клинической картины панического расстройства и не могут провоцировать вегетативные кризы. Нередко избыточное комплексное обследование только усиливает тревогу у мнительных пациентов.

"Я тоже был несколько удивлен, но думаю, что речь идет о том, что до приказа эти анализы были, видимо, платные, а сейчас они входят в систему ОМС. Потому что никакой логической связи между паническими атаками и вирусными инфекциями я не улавливаю", — объяснил Владимир Файнзильберг.

Как сообщает NewsInfo, помимо лабораторной диагностики, в стандарт включили светотерапию. Файнзильберг отмечает, что, хотя этот метод укрепляет нервную систему, он не является профильным для лечения острых состояний страха.

Вместо поиска физических патологий там, где их нет, специалисты советуют сосредоточиться на психотерапии, которая учит управлять стрессом. Иногда даже привычная терапия головной боли требует менее радикальных мер, чем внушительный список анализов на инфекции.

Мнение эксперта о новых стандартах

Ситуация с расширением протоколов обследования выглядит неоднозначно не только с точки зрения психиатрии. Многие врачи общего профиля видят в этом признаки гипердиагностики, когда пациент проходит через фильтр множества ненужных процедур.

Это может привести к потере времени, необходимого для начала корректной психотерапевтической работы, и финансовой нагрузке на бюджет здравоохранения. Важно понимать, что паническая атака — это прежде всего реакция психики на внутренний конфликт, а не следствие вирусного поражения печени.

"Назначение анализов на ВИЧ и гепатиты при панических атаках выглядит как попытка диспансеризации населения под прикрытием узкого диагноза. Это не поможет купировать приступ, но может выявить скрытые заболевания, что полезно для общей статистики, но не для душевного спокойствия пациента здесь и сейчас", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Специалисты рекомендуют не паниковать при виде длинного списка направлений в поликлинике. Лучше сконцентрироваться на дыхательных практиках и когнитивных техниках контроля.

Если же физическое недомогание мешает сосредоточиться, стоит проверить условия в помещении — иногда даже ядовитые комнатные растения или резкие запахи могут провоцировать дискомфорт, ошибочно принимаемый за начало атаки.

Ответы на популярные вопросы о стандартах лечения

Зачем сдавать анализ на ВИЧ при панической атаке?

Прямой связи нет. Согласно мнению экспертов, это сделано для включения анализов в программу ОМС или для проведения общей скрининговой диагностики населения.

Поможет ли светотерапия избавиться от приступов?

Светотерапия улучшает общее состояние нервной системы, но она не считается специфическим методом именно для лечения панического расстройства.

Являются ли эти анализы обязательными?

Они включены в обновленный стандарт Минздрава, а значит, врач обязан предложить их пациенту при подозрении на паническое расстройство в рамках государственного протокола.

Что на самом деле помогает при панических атаках?

Наиболее эффективными признаны психотерапевтические методики, направленные на коррекцию восприятия стресса и понимание механизмов эмоциональных реакций.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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