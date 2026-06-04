Гены больше не приговор: как физический режим обнуляет риск развития опасной патологии сердца

Генетика — не приговор для сердечно-сосудистой системы. Новейшие данные, опубликованные в журнале AJPC, подтверждают: даже при наличии наследственной предрасположенности к кардиомиопатии, развитие опасной патологии можно предотвратить с помощью адекватных физических нагрузок.

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Генетика против образа жизни

Кардиомиопатия — группа состояний, при которых сердечная мышца утрачивает способность эффективно перекачивать кровь. Медицинские догмы долгое время приписывали наследственности фатальную роль: если есть "сломанный" ген, развитие болезни считалось лишь вопросом времени.

Исследование, охватившее более 15 тысяч человек, опровергает этот детерминизм. Используя носимые устройства для объективного трекинга активности, ученые наблюдали за 831 участником с генетическими маркерами риска. Результаты оказались однозначными: уровень сердечно-сосудистых осложнений у людей с "плохой" генетикой, соблюдающих нормы движения, сопоставим с показателями здоровых, но ведущих сидячий образ жизни граждан.

"Наследственность определяет лишь предрасположенность, а не итоговый клинический исход. Систематические кардионагрузки улучшают метаболизм миокарда, нивелируя влияние генетических триггеров", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Как работает физическая защита

Стандарты активности остаются прежними: минимум 150 минут умеренного темпа или 75 минут высокой интенсивности еженедельно. Под "умеренностью" понимается быстрая ходьба, скандинавская ходьба или езда на велосипеде. Под высокой интенсивностью — бег или плавание.

Тип активности Эффект для сердца Умеренная (ходьба, йога) Стабилизация давления, улучшение сосудистого тонуса Высокая (плавание, бег) Тренировка миокарда, повышение насосной функции

Люди, игнорирующие эти нормы, входят в зону максимального риска. Если генетический груз сочетается с гиподинамией, вероятность сердечно-сосудистых событий возрастает кратно. Подобная связка факторов — главная мишень для доказательной медицины.

"Мы часто наблюдаем, как пациенты списывают проблемы на стресс или возраст, игнорируя элементарную профилактику. Регулярная физическая активность — это база, без которой любые витамины бесполезны", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Данные о том, как химическое воздействие на сосуды усугубляет риски, лишь дополняют картину важности здорового образа жизни. Адекватные нагрузки позволяют избежать последствий фрагментарного сна и прочих побочных эффектов современного темпа жизни.

"Сердце не терпит застоя. Когда вы двигаетесь, вы буквально заставляете капиллярную сеть сосудов снабжать миокард кислородом более эффективно, что критически важно при любой наследственности", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru врач семейной медицины Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кардиомиопатии

Может ли спорт навредить при больном сердце?

При уже установленной кардиомиопатии уровень нагрузок должен определяться строго кардиологом в рамках программы реабилитации.

Как понять, что у меня есть генетический риск?

Для этого существуют генетические скрининги. Если в семье были случаи внезапной сердечной смерти у молодых родственников — это повод для обследования.

Достаточно ли просто гулять по магазинам?

Активная быстрая ходьба с пульсовой нагрузкой — да. Вялые прогулки с остановками у витрин — нет.

Почему именно 150 минут нагрузки?

Данные кокрейновских обзоров показывают, что именно этот временной порог позволяет достичь значимых метаболических изменений в организме.

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