Привычные оправдания лишнего веса рассыпались в прах: вот кто настоящий враг вашей талии

Рост живота на фоне высокого уровня кортизола часто объясняют стрессом, однако эта теория является мифом, не имеющим под собой медицинских оснований. О том, почему популярные представления об этой взаимосвязи не работают, изданию Pravda.Ru рассказал главный специалист по направлению "Эндокринология" ГК МЕДСИ, кандидат медицинских наук Илья Барсуков.

Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лишний вес

В медицинской практике действительно существуют эндокринные заболевания, сопровождающиеся значительным повышением уровня кортизола. К ним относятся болезнь Иценко-Кушинга, вызванная поражением гипофиза, и синдром Иценко-Кушинга, связанный с патологией надпочечников. В таких случаях перераспределение жира происходит из-за гормональных нарушений, что приводит к формированию "лунообразного" лица и шарообразного живота при заметном похудении рук и ног.

"При патологии гипофиза, опухоли гипофиза или образовании в надпочечниках уровень кортизола в крови сильно повышается. Это состояние называется гиперкортицизмом. Если поражен гипофиз — это болезнь Иценко–Кушинга, если надпочечники — синдром Кушинга. Одним из характерных визуальных признаков является не просто накопление жира, а его специфическое перераспределение: жир откладывается в области лица (лунообразное лицо) и живота, тогда как конечности могут оставаться тонкими", — пояснил Барсуков.

Однако бытовое утверждение, будто повседневный стресс ведет к росту живота из-за постоянно высокого кортизола, является недопустимым упрощением. В таких условиях повышение гормона носит субклинический характер и не проявляется внешне, хотя метаболический вред организму наносится вполне реальный. Исследователи давно обращают внимание на другие факторы набора веса в условиях хронического стресса и дефицита сна, изучая, как это влияет на обмен веществ.

"Что касается повышения кортизола от стресса и связанного с этим накопления жира в области живота — у этой теории нет серьезных оснований. Повышение кортизола на фоне стресса носит субклинический характер, то есть визуально никак не проявляется. Хотя метаболически это действительно вредит организму, и это небезобидно. Но утверждать, что постоянный стресс повышает кортизол, а из-за этого растет живот, — недопустимое упрощение", — отметил врач.

На самом деле механизм увеличения массы тела при эмоциональных нагрузках иного рода. Хроническое напряжение подталкивает человека к поиску простых способов получения гормонов удовольствия, что чаще всего выражается в употреблении алкоголя, а также сладкой, жирной и соленой пищи. Специалисты подчеркивают, что ожирение часто получает новый двигатель именно из-за изменения пищевых привычек в ответ на психическое состояние. Если такой паттерн поведения закрепляется, риск развития ожирения и сопутствующих нарушений, включая диабет, многократно возрастает.

Для оценки состояния здоровья врачи рекомендуют не полагаться на домыслы, а следить за объективными показателями.Например, если окружность талии превышает 80 сантиметров, это служит серьезным предупреждением о смертельно опасных метаболических нарушениях. В современной медицине также появляются принципиально иные подходы к управлению обменом веществ, позволяющие корректировать индекс массы тела более эффективно.

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