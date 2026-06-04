Нервы на пределе: эта каждодневная ошибка заставляет вас срываться на близких

Рост раздражительности с возрастом чаще всего сигнализирует о систематическом пренебрежении собственным здоровьем и неумении грамотно распределять нагрузки. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова. По словам специалиста, психика человека не справляется с постоянным давлением, если он не находит времени для качественного восстановления.

Фото: freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гнев

Специалисты часто фиксируют, что накопившийся рабочий стресс становится системной проблемой, которую многие пытаются игнорировать до последнего момента. При этом нередко раздражительность оказывается следствием сбоев в работе организма, требующих медицинской диагностики.

"У взрослого человека всегда много забот, и со временем их становится только больше. Если он не умеет правильно регулировать свою нагрузку и отдых, возникает состояние перегрузки. Это вызывает неконтролируемые реакции, и раздражительность может повышаться. Причина может быть и в эндокринных нарушениях, и в других физических заболеваниях, когда человек плохо себя чувствует, вынужден постоянно делать над собой усилие и становится более раздражительным", — пояснила Леонова.

Психолог подчеркнула, что привычка "жить на износ" в надежде на будущий отдых лишена смысла, так как список текущих задач не заканчивается никогда. Многие люди сталкиваются с тем, что гонка за идеалом выжимает досуха, провоцируя развитие соматических заболеваний. Крайне важно научиться вовремя отказываться от второстепенных поручений.

"Важно соблюдать баланс между напряжением и расслаблением, расставлять приоритеты и отказываться от части задач, чтобы качественно выполнять оставшиеся и не работать на износ. Тот, кто не умеет говорить "нет" лишним делам, сильно перегружает себя. Необходимо брать себя в руки, делегировать обязанности и не пытаться объять необъятное", — отметила эксперт.

При этом врачи напоминают, что хроническая усталость, которая не проходит после сна, требует проверки рациона. Иногда за симптомами нервного срыва скрывается опасный гормональный сбой, требующий профессионального медицинского вмешательства. Также стоит учитывать, что с возрастом мозг требует иных условий для комфорта, поэтому адаптация образа жизни под нужды нервной системы становится единственным способом сохранить психологическую стабильность.

Читайте также