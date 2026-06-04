Шатается зуб — это приговор? Вся правда о причинах и способах спасения улыбки

Чистка зубов превращается в тревожный квест, когда один из них внезапно подается под нажимом щетки. Это движение едва уловимо, не сопровождается резкой болью и часто списывается на временную усталость организма. Но в биологии полости рта случайностей не бывает: если опора начала подводить, значит, механизмы удержания уже дали серьезный сбой.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Боль в зубе

Почему фундамент дает трещину

Зуб не впаян в челюсть, а подвешен на микроскопических связках — периодонте. Это эластичная прослойка, которая работает как мощный амортизатор, гася давление при жевании. В норме микроподвижность существует, но она незаметна человеку. Проблемы начинаются, когда воспаление проникает глубже десны, превращая надежный связочный аппарат в рыхлую массу.

"Основная коварность пародонтита в его тишине. Бактерии методично уничтожают костные перегородки годами, не вызывая дискомфорта, пока глубина разрушения не достигнет критической отметки", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Часто за расшатыванием стоит банальный налет, который со временем каменеет и уходит под десну. Там он становится рассадником инфекции. Организм, пытаясь защититься, начинает отгораживаться от очага, постепенно растворяя собственную кость. Чтобы не допустить таких последствий, важно вовремя заметить негативный вариант развития событий и обратиться к специалисту.

Три стадии подвижности

В клинической практике медики используют простую шкалу для оценки шансов на спасение. На первой стадии колебание зуба не превышает одного миллиметра вперед-назад. Здесь ситуацию исправляет качественная чистка и терапия. На второй стадии амплитуда растет, добавляются боковые движения, а десна начинает кровоточить при малейшем контакте.

Стадия Прогноз и действия I степень Высокий шанс сохранения. Нужна работа с гигиеной. II степень Сомнительный прогноз. Требуется шинирование и хирургия. III степень Подготовка к удалению и последующей имплантации.

Третья стадия — это фактически финал. Когда корень теряет опору более чем на две трети своей длины, он начинает вращаться вокруг своей оси. В такой ситуации попытки лечения часто бесполезны. Любая ошибка в оценке состояния тканей может привести к потере соседних единиц из-за затянутой инфекции, поэтому правильное решение принимается на основе рентген-снимка.

Методы спасения и стабилизации

Современные протоколы позволяют бороться даже за безнадежные на первый взгляд участки. Если кость еще сохранена, врач проводит глубокую чистку пародонтальных карманов — кюретаж. Иногда требуется лоскутная операция, когда хирург очищает корень под прямым визуальным контролем. Это позволяет убрать скрытые очаги воспаления.

"Шинирование — это как объединение людей в связку во время восхождения. Мы объединяем подвижные зубы со стабильными с помощью тонкой нити, распределяя нагрузку равномерно", — объяснил специально для Pravda.Ru стоматолог-ортопед Артём Гайдуков.

Важный нюанс: фиксация зубов нитью или коронками эффективна только после полной стерилизации очагов инфекции. Если просто "привязать" больной зуб к здоровому, воспаление перекинется дальше. Часто причиной потемнения тканей становится именно неудачный процесс накопления налета в труднодоступных местах под конструкциями.

Тот самый секрет успешного лечения кроется в комплексном подходе. Недостаточно просто "закрепить" корень. Нужно пересмотреть домашний уход, сменить щетку и научиться пользоваться ершиками. Любая деталь в ежедневной рутине может как ускорить восстановление, так и обнулить результаты дорогостоящей операции.

"Если подвижность вызвана не пародонтитом, а травмой или перегрузкой из-за отсутствия соседних зубов, лечение начинается с протезирования. Нельзя заставить один зуб работать за троих", — подчеркнул врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы

Поможет ли лечебная паста укрепить шатающийся зуб?

Нет. Пасты и ополаскиватели работают только с поверхностью эмали и слизистой. Проблема подвижности находится глубоко в кости и связках, куда компоненты средств гигиены физически не проникают.

Можно ли делать профессиональную гигиену при подвижности?

Это не только можно, но и необходимо. Удаление твердых отложений — первый шаг к снятию воспаления. Врач просто использует более щадящие режимы работы оборудования.

Если зуб удалят, кость восстановится сама?

Напротив, после удаления нагрузка на кость исчезает, и она начинает постепенно рассасываться. Поэтому стоматологи рекомендуют планировать замену зуба имплантом как можно скорее после заживления лунки.

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