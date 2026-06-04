Усталость буквально испаряется: найден простой способ заставить организм усваивать железо

Стакан сока гуавы эффективнее аптечных монопрепаратов борется с дефицитом железа. Ученые из BMJ Nutrition Prevention & Health проанализировали данные 17 исследований: тропический плод ускоряет подъем гемоглобина у женщин и подростков. Пока маркетологи продают дорогие витаминные комплексы, традиционная медицина находит решение в обычном фрукте. Витамин С в гуаве работает как катализатор — он "взламывает" защиту растительного железа, заставляя организм усваивать его в разы активнее.

Фото: Own work by Thamizhpparithi Maari, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Гуава

Железный рывок: почему гуава лучше апельсинов

Анемия съедает энергию, интеллект и буквально укорачивает жизнь. В странах с низким доходом это эпидемия среди беременных и подростков. Проблема не только в нехватке мяса, но и в плохой биодоступности железа из круп и овощей. Гуава содержит в четыре раза больше витамина С, чем апельсины. Это мощный восстановитель: он превращает трехвалентное железо из пищи в двухвалентное, которое наш кишечник умеет всасывать. Без такой "подпитки" большинство добавок просто проходит через организм транзитом.

"Сок гуавы содержит органические кислоты, которые блокируют действие фитатов в зерновых продуктах. Фитаты обычно связывают железо и не дают ему усвоиться, но высокая концентрация аскорбиновой кислоты в этом фрукте решает задачу", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

В 100 граммах плода скрыт коктейль из витамина А, фолиевой кислоты и клетчатки. Это база для тех, кто ищет способ успокоить свой кишечник и наладить метаболизм. В отличие от тяжелых химических составов, фруктовый сок не вызывает таких жестких побочных эффектов со стороны ЖКТ, как запоры или тошнота, которые часто сопровождают прием больших доз железа.

Цифры на бумаге: результаты клинических тестов

Исследователи объединили данные 12 работ с участием 235 пациенток. Эффект оказался линейным и предсказуемым. Употребление сока подняло уровень гемоглобина в среднем на 1,71 г/дл. Для человека с анемией средней тяжести — это разница между состоянием "овоща" и возвращением к нормальной работоспособности. Сравнение комбинации "сок + таблетка железа" против "просто таблетка" показало преимущество первой схемы на 1,29 г/дл.

Группа участников Средний прирост гемоглобина (г/дл) Девочки-подростки +1,52 Беременные женщины +1,84 Комбинированная терапия (с железом) +1,29 (относительно плацебо)

"Такой скачок показателей позволяет вывести пациента из зоны риска. При анемии страдает миокард, развивается тахикардия, падает тонус сосудов. Если диетическая коррекция дает такие цифры, её нужно внедрять в протоколы", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Обратная сторона медали: где подвох?

Несмотря на оптимизм, научное сообщество требует осторожности. Большинство тестов — квазиэкспериментальные, а не "золотой стандарт". Все данные собраны в Индонезии, что накладывает ограничения: мы не знаем, как сработает сок на других этнических группах или с плодами других сортов. Терапевтическая доза не стандартизирована, а долгосрочного наблюдения за состоянием женщин просто не было.

Профессор Сумантра Рэй из NNEdPro напоминает: сок — это не замена лечению. Если у пациента глубокий дефицит или кровотечение, стакан сока не спасет. Это вспомогательный метод, профилактика, но не реанимация. Важно следить за прочностью зубов, так как фруктовые кислоты могут агрессивно воздействовать на эмаль при частом употреблении концентрированных напитков.

"Анемия часто маскирует скрытые инфекции или заболевания ЖКТ. Прежде чем налегать на соки, необходимо исключить паразитарные инвазии и внутренние кровопотери, иначе мы просто будем заливать пожар бензином", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о лечении анемии

Можно ли заменить мясо соком гуавы?

Нет. В гуаве мало железа, она лишь помогает усваивать то, что получено из пищи. Гемовое железо из мяса остается самым биодоступным источником.

Сколько сока нужно пить в день для эффекта?

В исследованиях фигурировали дозировки около 200-250 мл свежевыжатого сока во время или сразу после еды.

Вреден ли сок гуавы при гастрите?

Высокая кислотность может вызвать раздражение слизистой в стадии обострения. Консультация врача обязательна.

Поможет ли гуава при генетической анемии?

При талассемии или серповидноклеточной анемии механизмы другие. Сок гуавы работает только при железодефицитном типе заболевания.

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