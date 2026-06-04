Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крым столкнулся с перебоями топлива: за атакой ВСУ проступила опасная тактика давления
Пока Ближний Восток штормит: какая невидимая стена защищает турецкие шезлонги
Ставки по вкладам пошли вниз: стало известно, когда сбережения перестанут приносить реальный доход
Забор сгнил за один сезон: почему даже дорогой антисептик не спасает дерево от разрушения
Забудьте про LED: как сделать свет фар ярким без светодиодов и проблем с ГИБДД
В Госдуме оценили идею автоматического перевода пенсионных накоплений россиян в сбережения
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Это обидно: почему актёр из "Сердца пармы" вынужден жить в Лондоне, хотя хочет оставаться в России
Растения просто сбросят завязи: фатальный промах в начале июня может уничтожить урожай перца

Память может стать феноменальной: определенный вид кофе заставил когнитивные центры работать иначе

Здоровье » Здоровье и профилактика

Кофе — это не магический эликсир и не яд, а сложный химический коктейль, который перестраивает работу вашего кишечника и мозга. Исследователи из Университетского колледжа Корка препарировали привычку миллионов и выяснили: напиток меняет состав микробиоты, даже если в нем нет ни капли кофеина. Это не вопрос бодрости, это вопрос выживаемости ваших внутренних бактерий и стабильности нейронных связей.

Кофе
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Кофе

Микробиом: кто живет в вашей чашке

Ваш кишечник — это не просто трубка для еды, а биореактор. Ученые обнаружили, что у любителей кофе (3-5 чашек в день) процветают специфические микроорганизмы: Eggertella sp и Cryptobacterium curtum. Первые стимулируют выработку кислоты, вторые — синтез желчных кислот. Это естественная защита от инфекций, которую мы заливаем в себя каждое утро. Кроме того, кофе повышает уровень бактерий Firmicutes, отвечающих за эмоциональный фон.

"Кофе действует как пребиотик, подкармливая нужные колонии бактерий. Это напрямую влияет на то, что мы называем осью "кишечник — мозг". Когда микрофлора в порядке, риск воспалительных процессов снижается, а метаболизм работает как часы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Интересно, что кофеин в этом процессе — лишь один из игроков. Многие эффекты сохраняются даже при переходе на декаф. Это наносит удар по мифу, что кофе ценен только как стимулятор центральной нервной системы. На самом деле защитный барьер организма и его иммунный ответ зависят от общего набора полифенолов в зерне.

Эффект без кофеина: память и полифенолы

Группа, употреблявшая кофе без кофеина, показала неожиданные результаты по когнитивным тестам. Оказалось, что именно этот вариант напитка лучше стимулирует процессы обучения и долговременную память. Ученые связывают это с полифенолами — антиоксидантами, которые защищают нейроны от окислительного стресса. В то же время классический кофе с кофеином лучше справляется с тревожностью и концентрацией внимания в моменте.

Тип напитка Основное влияние
Кофе с кофеином Снижение тревоги, рост внимания, антивоспалительный эффект
Кофе без кофеина Улучшение памяти, обучаемость, работа с метаболитами кишечника

"Мы часто видим, как люди пытаются компенсировать дефицит сна ударными дозами кофеина. Но исследование доказывает: когнитивное здоровье поддерживает не удар по рецепторам, а системное влияние компонентов кофе на микробиоценоз и сосуды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Результаты эксперимента и слепое тестирование

В эксперименте участвовали 62 человека. После двухнедельного "поста" без кофе испытуемые стали более импульсивными и подверженными стрессу. Возвращение напитка в рацион (вслепую — участники не знали, есть ли в их чашке кофеин) быстро купировало депрессивные состояния. Это подтверждает, что вкус и аромат кофе, вкупе с его биохимией, работают как мощный регулятор настроения. Не забывайте и о том, что потемнение эмали - малая цена за стабильную психику, если соблюдать гигиену.

"Для большинства взрослых 3-5 чашек кофе в день — это безопасная норма. Однако важно помнить: кофе может влиять на усвоение некоторых нутриентов, поэтому рацион должен оставаться сбалансированным, а не состоять из одного только напитка", — отметила в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

"Кофе — это не просто кофеин, это комплексный фактор питания, который влияет на микрофлору кишечника, обмен веществ и даже эмоциональное состояние. Наши результаты показывают, что кофе, будь то с кофеином или без кофеина, может влиять на здоровье различными, но взаимодополняющими способами", — констатировал автор исследования, профессор Джон Крайан.

Ответы на популярные вопросы о кофе и здоровье

Сколько кофе можно пить в день без вреда?

Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) считает нормой до 400 мг кофеина, что эквивалентно 3-5 чашкам обычного заварного кофе.

Правда ли, что кофе вызывает привыкание?

Кофеин вызывает легкую психологическую и физическую зависимость. Резкий отказ часто сопровождается головной болью и раздражительностью в течение 2-3 дней.

Влияет ли кофе на уровень стресса?

Исследование показало обратное: умеренное потребление кофе связано со снижением уровня субъективного стресса и симптомов депрессии.

Нужно ли отказываться от кофе при проблемах с ЖКТ?

Все индивидуально. Кофе стимулирует моторику и выработку кислоты. Если у вас обострение гастрита, стоит проконсультироваться с врачом, но в ремиссии он может быть полезен для флоры.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-невролог Артём Синицын, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов
Силовые структуры
Радары противника полностью ослепли: Су-57 окончательно подорвал планы западных штабов
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Военные новости
Этого в небе не ждали: в зону СВО запускают неуязвимый флот для ударов по глубоким тылам
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Популярное
Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех

Лидеры стран евразийского содружества в Астане обозначили критические риски и поставили перед Ереваном жесткое условие, которое определит будущее всей республики.

Двойная игра зашла в тупик: Армению фактически выставили за дверь на глазах у всех
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Как правильно засолить скумбрию в домашних условиях: простой рецепт эталонной малосольной рыбки
Привычная манка станет графским десертом: секрет многослойного блюда русской кухни
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Крах семейной легенды: в России раскрыли правду, которую Макрон скрывал десятилетиями
Вашингтон в ярости от бессилия: иранские ракеты нанесли фатальный урон ключевому узлу флота
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы
Последние материалы
Растения просто сбросят завязи: фатальный промах в начале июня может уничтожить урожай перца
Отказ от тяжелых нагрузок ради шести минут на коврике: как убрать складки на животе сидя
Усталость буквально испаряется: найден простой способ заставить организм усваивать железо
Ест мало, но поправляется: какой неожиданный враг фигуры появился у актрисы из "Мажора"
Совкомбанк и РГУ им. А.Н. Косыгина подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2026
Долина смерти в сердце Колымы: какие тайны скрывают заброшенные шахты Бутугычага
Забудьте про раскаленную сковороду: одна ошибка при жарке говядины превратит мясо в подошву
Память может стать феноменальной: определенный вид кофе заставил когнитивные центры работать иначе
Я был так зол на неё: Павел Деревянко впервые публично объяснил разрыв с матерью своих дочерей
Пять рогатых Робинзонов: как генетическая аномалия помогла коровам захватить остров Амстердам
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.