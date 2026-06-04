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Привычка отключать сознание таблетками: обернулась катастрофическими последствиями

Здоровье » Здоровье и профилактика

Попытка "выключить" мозг перед сном с помощью антипсихотиков превращает следующий день в опасный аттракцион. Австралийские ученые из Университета Флиндерса подтвердили: кветиапин действительно удлиняет сон, но цена этого отдыха — когнитивная деградация на следующее утро. Препарат, созданный для борьбы с шизофренией, превращает водителя в замедленную мину, даже если он чувствует себя бодрым.

Бессонные ночи
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Бессонные ночи

Опасный офф-лейбл: почему таблетки для психики пьют от бессонницы

Кветиапин — это тяжелая артиллерия психиатрии. Его прямая задача — купировать галлюцинации и стабилизировать пациентов с биполярным расстройством. Однако терапевты часто выписывают его в малых дозах (до 50 мг) "вне инструкции" для борьбы с тревожностью и нарушениями сна. Седативный эффект кажется спасением, но организм воспринимает это как химический удар по рецепторам.

"Прием нейролептиков ради сна — это стрельба из пушки по воробьям. Кветиапин имеет длительный период полувыведения. Пока вы думаете, что проснулись, остатки препарата продолжают блокировать дофаминовые и гистаминовые рецепторы в мозге", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Исследователи протестировали 15 добровольцев, включая пациентов с апноэ сна (остановками дыхания). Результаты в журнале Annals of the American Thoracic Society показали парадокс: кислород в крови в норме, пробуждений меньше, но мозг утром работает вполсилы. Интеллектуальный ресурс тает, хотя человек субъективно доволен отдыхом.

Параметр Эффект кветиапина (50 мг)
Качество сна Увеличение длительности фаз, меньше пробуждений
Дыхание (апноэ) Умеренное снижение частоты пауз
Когнитивные функции Резкое замедление реакции, провалы внимания
Безопасность вождения Критическое ухудшение контроля над полосой

Иллюзия бодрости: ловушка для водителей

Главная проблема — расхождение между самоощущением и реальностью. Участники тестов на симуляторе вождения совершали фатальные ошибки, не чувствуя при этом привычной "сонливости". Мозг просто не успевал обрабатывать дорожную ситуацию. Иногда для снижения стресса достаточно успокоить кишечник правильными напитками, но люди выбирают таблетки, которые отключают внимание.

"Замедление реакции на фоне приема седативных препаратов — одна из скрытых причин ДТП. Пациент уверен в себе, но его когнитивный ресурс истощен. При малейшем стрессе или резком маневре система дает сбой", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Доктор Крикет Фауска, ведущий автор работы, подчеркивает, что такая "маскировка" симптомов опаснее прямой бессонницы. Человек за рулем превращается в замедленный механизм. Нередко вместо медикаментозного подавления симптомов россияне переключаются на психотерапию, что эффективнее и безопаснее в долгосрочной перспективе.

Безопасный сон без химии

Вместо нейролептиков золотым стандартом лечения остается когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТ-Б). Если проблема в ночных остановках дыхания, нужно лечить апноэ, а не глушить мозг транквилизаторами. Перед любым назначением важно исключить физиологические причины. Например, общее состояние организма может зависеть от питания — чернослив меняет работу систем мягче и естественнее, чем психотропные вещества.

"Если бессонница вызвана тревогой, нужно работать с источником стресса, а не выключать сознание химией. Препараты вроде кветиапина вызывают привыкание и меняют обмен веществ, что ведет к лишнему весу и риску диабета", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о кветиапине

Можно ли принимать кветиапин разово?

Даже разовая доза в 50 мг сохраняет влияние на нервную систему в течение 12-15 часов после пробуждения. Садиться за руль или выполнять точную работу на следующее утро категорически не рекомендуется.

Помогает ли он при апноэ?

Исследование показало снижение числа задержек дыхания, но это не делает препарат лекарством от апноэ. Риск когнитивных нарушений перевешивает сомнительную пользу для вентиляции легких.

Почему врач выписал препарат "от шизофрении" при простой бессоннице?

Это практика офф-лейбл использования. Врачи используют побочный (седативный) эффект препарата. Однако современные рекомендации отдают приоритет психотерапии и гигиене сна.

Как слезть с препарата, если я уже его пью?

Резкая отмена нейролептика может спровоцировать тяжелую рикошетную бессонницу. Схему постепенного снижения дозировки должен составить лечащий врач.

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Экспертная проверка: клинический фармаколог Алексей Рябцев, врач-невролог Артём Синицын, врач общей практики Елена Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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