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Больше, чем просто напиток: 5 видов чая, которые успокоят ваш кишечник

Здоровье

Вера в чудодейственные эликсиры обычно заканчивается в аптеке у полки с "фуфломицинами". Однако гастроэнтерология — одна из немногих областей, где фитотерапия имеет под собой доказательный фундамент. Обычная кружка чая может не просто согреть, а сработать как мягкий прокинетик или антацид. 

Имбирный чай с лимоном и мёдом
Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Имбирный чай с лимоном и мёдом

Имбирь против рефлюкса

Имбирь — это не только специя, но и концентрат гингеролов. Исследование в Food Science & Nutrition подтверждает: корень подавляет избыточную секрецию соляной кислоты. Это критически важно для профилактики гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Напиток механически ускоряет опорожнение желудка, устраняя тошноту и вздутие. В отличие от тяжелых препаратов, имбирь действует местно и не вызывает системных побочных эффектов при умеренном потреблении.

"Имбирь действительно стимулирует моторику, но важно помнить: при острых эрозиях или язве агрессивные эфирные масла могут превратить легкий дискомфорт в серьезную боль", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Мята и синдром раздраженного кишечника

Перечная мята работает как природный спазмолитик. Ее компоненты расслабляют гладкую мускулатуру кишечника. Для пациентов с СРК это спасение от колик и метеоризма. Важный плюс — отсутствие кофеина. Если фрагментарный сон и утренний кофе вызывают у вас изжогу, мята станет безопасным переходом на "светлую сторону" без раздражения слизистой.

Комбуча: ферментация или маркетинг?

Ферментированный чай (чайный гриб) — это легальный способ доставить пробиотики в ЖКТ. Живые культуры поддерживают биоразнообразие бактерий, что напрямую влияет на усвоение витаминов. Однако масс-маркет часто засыпает комбучу сахаром. Избыток глюкозы сводит пользу на нет, провоцируя брожение. Ищите варианты с "честным" составом. Также помните, что избыточная стерильность среды, как и в случае, когда кожа превращается в пергамент от частого мытья, вредна и для внутреннего микробиома — ему нужна здоровая подпитка, а не дистилляция.

"Любые ферментированные продукты — это добавка, а не основное лечение. Без клетчатки никакие пробиотики из комбучи в кишечнике не приживутся", — отметила в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Куркума как противовоспалительный агент

Куркумин — главная молекула "золотого чая". Журнал Nutrients указывает на его способность балансировать бактериальную флору. Он купирует микровоспаления в стенках кишечника. Это полезно не только для пищеварения: системное воспаление часто отражается на внешности, например, когда темные зубы указывают на проблемы с деснами или обменом веществ. Куркума работает на опережение, снижая газообразование.

Вид напитка Основной эффект
Имбирный Профилактика рефлюкса и тошноты
Мятный Снятие спазмов при СРК
Черный Рост полезных флавоноидов

Черный чай и микробиом

Черный чай недооценивают. Благодаря долгой ферментации в нем высокая концентрация флавоноидов. Регулярные чаепития улучшают баланс биоты. Это не "волшебная палочка", но стабильный вклад в здоровье сосудов и слизистых. Главное — не заменять чаем полноценный режим дня, ведь ночные смены без режима и литры крепкого чая вместо сна разрушают ЖКТ быстрее, чем любые антиоксиданты успевают его латать.

"Черный чай содержит танины, которые могут мешать усвоению железа. Пейте его отдельно от приема пищи, если есть риск анемии", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о здоровье ЖКТ

Можно ли пить чай сразу после еды?

Лучше подождать 30-40 минут. Танины в чае связывают железо и кальций из пищи, снижая их биодоступность. Дайте желудку начать первичную обработку белков без участия полифенолов.

Помогает ли чай при гастрите с повышенной кислотностью?

Мятный и ромашковый — да, они успокаивают. Черный и зеленый могут стимулировать выработку кислоты из-за теофиллина, их лучше употреблять в слабом виде и не натощак.

Безопасен ли имбирный чай для гипертоников?

В больших дозах имбирь может незначительно повышать давление. Если вы склонны к гипертензии, ограничьтесь одной чашкой и следите за реакцией организма.

Сколько чашек чая в день считаются нормой?

Для здорового человека оптимально 3-4 чашки. Превышение нормы черного чая может привести к перевозбуждению нервной системы и тахикардии из-за кофеина.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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