Привычный завтрак разрушает эмаль: стоматологи обнаружили скрытую угрозу для прочности зубов

Зубная эмаль — самая твердая ткань в человеческом теле, но она беззащитна перед химической агрессией со стороны рациона. Роспотребнадзор опубликовал протокол питания, призванный остановить деминерализацию и предотвратить кариес. Чтобы зубы не превратились в "труху", организму требуется регулярное поступление строительных материалов, а не ударные дозы сахара.

Фото: https://unsplash.com by Kamal Hoseinianzade is licensed under Free Улыбка

Микронутриенты: строители и защитники

Основа прочности зуба — связка фтора и кальция. Фтор блокирует активность патогенной флоры и латает поврежденный защитный слой. Искать его нужно в морской рыбе, грецких орехах и цельнозерновом хлебе. Кальций же формирует кристаллический фундамент дентина. Его дефицит невозможно закрыть за неделю — требуется системное потребление кунжута, миндаля, бобовых и зелени.

"Кальций — крайне капризный элемент. Его усвоение блокируется кофеином, этанолом и никотином. Если вы не готовы отказаться от вредных привычек, придется кратно увеличить дозировку продуктов, богатых минералами", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно различать источники кальция. Молочные продукты эффективны, но только если они не содержат добавленного сахара. Мороженое и сладкие йогурты — это маркетинговая ловушка. Сахар мешает минералам проникать в ткани, обнуляя пользу. Идеальный выбор — твердый сыр. Он механически очищает поверхность и нормализует кислотно-щелочной баланс, стимулируя механизмы восстановления.

Нутриент Где искать (лучшие источники) Фтор Скумбрия, треска, камбала, черный чай Кальций Твердый сыр, кунжут, курага, петрушка Витамин С Болгарский перец, шиповник, цитрусовые

Гликемический удар и кислоты: разрушители эмали

Бактерии полости рта превращают быстрые углеводы в кислоту за считанные минуты. Каждая конфета или булочка — это пир для микробов, которые сверлят дыры в ваших зубах. Разумная альтернатива сладостям — сухофрукты. Они содержат клетчатку и минералы, а их сахара связаны волокнами, что снижает темпы разрушения. Однако даже после кураги стоит прополоскать рот.

"Газировка и фруктовые соки — это концентрированная кислота. Она мгновенно растворяет минералы из эмали. Если вы пьете сок, делайте это через трубочку и обязательно запивайте чистой водой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Кроме химии, зубы убивает физика. Резкая смена температур — классическая ситуация с ледяным соком после горячего супа — создает микротрещины. В эти разломы проникают красители и бактерии, вызывая патологическое потемнение. Эмаль не успевает адаптироваться к расширению и сжатию, что превращает её в хрупкое стекло.

"Гигиена — это не только чистка щеткой. Это контроль за питательной средой. Удаление биопленки на зубах должно сочетаться с рационом, который не кормит патогенную флору", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Ответы на популярные вопросы о здоровье зубов

Полезны ли свежевыжатые соки для зубов?

Нет. С точки зрения стоматологии и эндокринологии, свежевыжатые соки - это концентрат сахара и фруктовых кислот без клетчатки, который агрессивно воздействует на эмаль.

Как питание влияет на цвет зубов?

Продукты с сильными пигментами (кофе, вино, свекла) окрашивают налет, но основная проблема — истончение эмали, через которую начинает просвечивать желтый дентин.

Может ли эмаль восстановиться сама?

Биологическая регенерация дентина - процесс сложный. Сама эмаль не восстанавливается живыми клетками, возможна лишь её реминерализация за счет поступления кальция и фтора из слюны и пищи.

Читайте также