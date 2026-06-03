Риск заражения стал предсказуемым: новые данные изменили тактику поиска вирусов

Поиск "нулевого пациента" в густых джунглях напоминает попытку найти конкретную иголку в работающем коллайдере. Вирусы вроде Эболы или Марбурга не живут в дикой природе открыто. Они прячутся внутри животных-носителей, активируясь лишь на короткие периоды. Чтобы поймать патоген "за руку", ученым нужно оказаться в нужном месте в крайне узкое временное окно. Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали математический прицел, который вычисляет эти моменты с высокой точностью.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Защита иммунитета

Биологический радар: как работает алгоритм

Традиционный поиск вируса в дикой природе — это лотерея с колоссальными затратами. Ученые месяцами живут в экспедициях, собирая тысячи проб, которые чаще всего оказываются стерильными. Прогностическая модель от Школы глобального здравоохранения имени Пола Дж. Аллена меняет правила игры. Она анализирует не только географию, но и биологические циклы животных: периоды размножения, миграции и серологические маркеры прошлых инфекций.

"Математическое моделирование позволяет не тратить ресурсы впустую. Накладываются графики активности вируса на жизненные циклы носителей, что дает четкое понимание, в какой месяц года риск передачи патогена человеку достигает пика", — констатировал в беседе с Pravda. Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Модель уже доказала эффективность на симуляциях. Теперь её применяют для обнаружения скрытых резервуаров лихорадки Эбола. Несмотря на десятилетия поисков, живой вирус до сих пор не выделен из "дикого" источника, хотя главными подозреваемыми остаются крыланы и молотоглавы. Точный расчет времени забора проб поможет закрыть этот вопрос раз и навсегда.

Метод поиска Эффективность Случайный мониторинг Низкая (высокий риск пропустить короткую вспышку) Прогностическая модель Высокая (концентрация на пиковых периодах заражения)

Летучие мыши и фактор сезонности

Вирус Эбола убивает быстро и беспощадно. С 1976 года он регулярно "всплывает" в Африке, унося тысячи жизней. Проблема в том, что в популяциях животных он присутствует в мизерных дозах. Поймать момент, когда вирусная нагрузка у животного возрастает, — единственная возможность изучить механизм перехода заразы к людям. Это особенно важно на фоне сообщений о том, как передача хантавируса и других редких патогенов заставляет ученых пересматривать протоколы безопасности.

"Зоонозные вирусы — это невидимые мины. Мы должны понимать, как эпидемия 2026 года или локальные вспышки связаны с миграцией диких видов. Математика здесь становится таким же инструментом врача, как скальпель", — объяснила в беседе с Pravda. Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Использование модели WSU позволяет сузить зону поиска. Ученым больше не нужно год сидеть в палатках в глухой чаще. Достаточно появиться там на две недели в период массового отела крыланов или в сезон засухи, когда контакты животных у водопоев максимально тесны. Это оптимизирует логистику и бюджеты, которые в научной среде всегда ограничены.

"Любая диагностика, будь то поиск вируса в джунглях или правильная чистка зубов для предотвращения бактериальных осложнений, требует системности. Без прогноза мы всегда будем на шаг позади инфекции", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о зоонозных инфекциях

Почему нельзя просто уничтожить всех носителей вирусов?

Это приведет к экологической катастрофе. Летучие мыши регулируют численность насекомых и опыляют растения. Уничтожение одного звена разрушит пищевую цепь, а освободившуюся нишу займут другие виды, возможно, с еще более опасными патогенами.

Как вирус попадает от животного к человеку?

Чаще всего через прямой контакт с биологическими жидкостями, при разделке туш диких животных или через загрязненные фрукты. Прогностическая модель помогает предсказать время, когда риск такого перехода максимален.

Может ли эта модель предсказать следующую пандемию?

Модель указывает на периоды высокой вероятности вспышек. Если совместить эти данные с перемещением людей и состоянием инфраструктуры, можно с высокой точностью определить "горячие точки" будущих эпидемий.

Какие вирусы, кроме Эболы, отслеживают таким образом?

Модель универсальна. Ее можно адаптировать под коронавирусы, вирус Нипах, хантавирусы и любые другие агенты, чья жизнь зависит от биологических циклов диких животных-хозяев.

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