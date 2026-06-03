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Эпоха оверсайза закончилась: стилисты назвали вещи, которые срочно меняют гардероб

Здоровье » Красота

Мировая индустрия моды постепенно отказывается от засилья безразмерных вещей, выбирая более структурированные формы. Стилист Ольга Дайбова пояснила, что конец эпохи оверсайза является естественным этапом развития трендов. Объемная одежда долгое время служила способом уйти от навязанной сексуальности, однако сейчас этот цикл завершается. Эксперт уверена, что полное обновление гардероба не требуется, достаточно сместить акценты в текущих образах.

Девушка с корзиной персиков
Фото: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с корзиной персиков

Трансформация силуэта и работа с пропорциями

Пресыщение массового потребителя свободным кроем заставило дизайнеров вернуться к подчеркнутым линиям плеч и приталенным моделям. Современная эстетика не копирует стиль нулевых с его экстремальным облеганием, а ищет баланс между комфортом и четкостью форм. Как сообщает сайт MoneyTimes, ключевым правилом становится игра контрастов при сочетании верха и низа изделия.

"Оверсайз действительно уходит из моды, но это совершенно предсказуемое явление. Любой тренд имеет свой жизненный цикл, который начинается с робкого появления. Мы видим эти вещи на ограниченном количестве людей. В случае с оверсайзом это было про излишнюю гиперсексуальность и про воспевание идеальных форм тела", — отметила Ольга Дайбова.

Как адаптировать старые вещи к новым трендам

Анализируя текущие изменения, специалисты советуют интегрировать винтажные элементы гардероба в современный контекст. Крупные жакеты теперь лучше дополнять облегающими топами, а широкие брюки комбинировать с приталенными пиджаками. Такой подход позволяет сохранить функциональность одежды, одновременно следуя запросу на более женственные и собранные силуэты.

"Приталенные жакеты и вещи, садящиеся как вторая кожа, сегодня вытесняют бесконечный объем. Однако не спешите выбрасывать широкие вещи: они работают как отличный второй слой, если под ними есть четкий, очерчивающий фигуру контур", — объяснила в беседе с Pravda.Ru дизайнер одежды Ксения Малышева.

Для создания актуального образа достаточно научиться визуально менять пропорции, используя классические фасоны юбок и брюк с идеальной посадкой. Осознанный шопинг подразумевает акцент на качестве материалов и индивидуальных особенностях фигуры. Даже объемная вещь из прошлых коллекций может выглядеть свежо, если она уравновешена модными деталями текущего сезона.

Ответы на популярные вопросы о смене модных трендов

Нужно ли полностью избавляться от одежды оверсайз?

Нет, такие вещи можно продолжать использовать, комбинируя их с более узкими или приталенными элементами для создания сбалансированного силуэта.

Какие элементы одежды приходят на смену свободному крою?

В моду возвращается четкая линия плеча, аккуратно сидящие по фигуре брюки и приталенные жакеты, подчеркивающие талию.

Почему оверсайз теряет актуальность именно сейчас?

Любой тренд проходит цикл от появления до пресыщения; после периода гипертрофированных объемов рынок закономерно стремится к классическим пропорциям.

Как носить широкие вещи, чтобы выглядеть актуально?

Используйте принцип контраста: широкий низ компенсируйте облегающим верхом (например, лонгсливом), а объемную куртку — узкими джинсами или юбкой-карандашом.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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