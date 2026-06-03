Миллионы делают это каждое утро: врач раскрыл скрытую опасность недосыпа

Многократные звонки будильника по утрам с минимальными паузами не представляют опасности для нервной системы.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приглушённый свет перед сном

Невролог Павел Фролов пояснил, что такая привычка служит лишь психологической страховкой от случайного просыпания и не провоцирует патологических изменений. Фрагментарное пробуждение часто становится предметом дискуссий, однако доказательств его прямой связи с опасными болезнями не существует.

Вместо цифровых настроек человеку стоит обратить внимание на то, как хронический дефицит полноценного отдыха закладывает фундамент для будущих проблем с сосудами.

Почему режим важнее настроек телефона

Основную угрозу здоровью несет не сам способ подъема, а постоянное игнорирование графика сна. Для восстановления когнитивных функций организму требуется не менее пяти-шести часов непрерывного покоя, тогда как физические силы восполняются быстрее.

Если человек систематически ложится далеко за полночь, даже самый мягкий сигнал будильника окажется стрессовым фактором. Как сообщает сайт MoneyTimes, попытки доспать лишние пять минут являются лишь попыткой компенсировать накопленную усталость.

"Есть исследования, что это не очень хорошо, но глобально это ничему не вредит и ни на что не влияет, проблем нет. Ну, по крайней мере, никто и никак какой-то хронической болезнью от этого не заболел", — отметил Павел Фролов.

При соблюдении стабильного распорядка более четырнадцати дней внутренние биологические часы адаптируются, и потребность в дублирующих сигналах исчезает.

Важно учитывать, что социальный джетлаг и привычка отсыпаться в выходные нарушают эти настройки гораздо сильнее утренних будильников. Наличие глубоких расстройств сна требует профессиональной медицинской диагностики, а не манипуляций со смартфоном.

"Дробное пробуждение действительно не вызывает хронических патологий, однако оно может маскировать серьезную депривацию сна, которая истощает ресурсы миокарда и нервных клеток", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о режиме сна

Вредно ли нажимать кнопку "отложить" на будильнике?

Нет, это не вызывает хронических заболеваний, но может усилить чувство разбитости из-за прерывания фазы быстрого сна непосредственно перед окончательным подъемом.

Сколько времени нужно мозгу для полного восстановления?

Неврологи утверждают, что для качественной перезагрузки умственных способностей необходимо минимум пять-шесть часов качественного ночного отдыха.

Поможет ли установка десяти будильников не проспать?

Это работает как психологическая подстраховка, однако при накопленной критической усталости мозг может игнорировать любые звуковые сигналы.

Как избавиться от привычки заводить много будильников?

Необходимо синхронизировать график, ложиться до полуночи и поддерживать этот ритм минимум две недели для выработки естественной привычки просыпаться вовремя.

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