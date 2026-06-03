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Опасная имитация лечения: почему маскировка кариеса серебром грозит потерей детских зубов

Здоровье

Серебрение зубов у детей — архаичный метод, который до сих пор навязывают в некоторых клиниках. Родители соглашаются на него, пытаясь избежать стресса от визита к стоматологу, не осознавая, что маскируют проблему вместо её решения. Разбираемся, почему эта техника уходит в прошлое и какие доказательные протоколы пришли ей на смену.

Серебрение: эстетика и эффективность

Метод основан на нанесении растворов серебра на пораженный эмалевый слой. Исторически это использовали как способ "заморозить" кариозный процесс, если ребенок не давался полноценному лечению. Серебро частично меняет состав поврежденных тканей, но не останавливает разрушение зуба изнутри.

"Серебрение не восстанавливает ткани и не устраняет первопричину заболевания. Метод дает лишь временную иллюзию контроля, пока кариес прогрессирует под слоем серебра", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-стоматолог Елена Воронина.

Черные зубы — не единственная сторона вопроса. Главная опасность кроется в ложной уверенности родителей, что проблема решена. В итоге средний или глубокий кариес переходит в острую стадию, требующую сложного хирургического вмешательства, эндодонтии или даже удаления зачатка зуба.

Серебрение Доказательное лечение
Временный эффект Устранение очага инфекции
Окрашивание в черный цвет Эстетичность и функциональность

Достоверные протоколы лечения кариеса

Современная доказательная медицина ставит во главу угла сохранение анатомической формы и функции зуба. Вместо маскировки процесса стоматологи выбирают тактики, которые останавливают развитие болезни без сверления на ранних этапах или с минимальными вмешательствами.

"Сегодняшний стандарт работы — это использование реминерализующих составов и герметизация фиссур. Если кариес глубокий, мы используем адаптационные протоколы и лечение в седации, чтобы не превращать прием врача в психологический стресс", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Важно помнить, что даже если ребенок боится, выход есть. Современная медицина предлагает методы седации, которые позволяют проводить все необходимые процедуры без слез и удержания. Главная задача родителя — найти клинику, работающую по клиническим рекомендациям, а не по старым аптечным справочникам.

"Маскировка проблемы только удорожает лечение в долгосрочной перспективе. Мы действуем по доказательным алгоритмам, где приоритет отдается профилактике и консервативному лечению начальных стадий", — констатировала в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Ответы на популярные вопросы о детской стоматологии

Может ли серебрение остановить кариес навсегда?

Нет, это временная мера, не устраняющая патологический процесс в тканях зуба.

Почему врачи до сих пор предлагают этот метод?

По привычке, из-за нежелания осваивать современные адаптационные протоколы или из соображений дешевизны процедуры.

Чем заменить серебрение?

Фторированием эмали, профессиональной реминерализующей терапией и герметизацией фиссур на ранних стадиях.

Безопасно ли лечить зубы во сне?

Это общемировой стандарт для детской стоматологии, если проводить его в клинике с анестезиологом-реаниматологом.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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