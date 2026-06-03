Темные зубы могут указывать на серьезные проблемы: врачи рассказали, когда пора действовать

Миф о неизбежном потемнении зубов с годами не имеет под собой научных оснований, поскольку здоровая эмаль не подвержена биологическому старению.

Фото: Pravda.Ru by Анастасия Коршунова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блеск на губах: розовые губы с блестящим эффектом

Врач-стоматолог Екатерина Комарова пояснила, что изменение цвета коронковой части чаще вызвано внешними факторами и накопленным пигментом, а не возрастом пациента. Темный оттенок может сигнализировать о скрытых патологиях, которые легко спутать с безобидным косметическим дефектом.

Причины изменения цвета и методы очистки

Основным фактором потери естественной белизны остается пигментированный налет, который образуется как у детей, так и у взрослых.

Постепенное истончение защитного слоя приводит к тому, что начинает просвечивать дентин, обладающий специфическим коричневатым подтоном. Чтобы не допустить разрушения тканей, важно вовремя распознать механизм разрушения эмали и принять меры по профессиональной гигиене.

"Налет пигментированный может присутствовать и в подростковом возрасте, и в любом. Нужно делать профессиональную гигиену полости рта, можно использовать щадящие отбеливающие пасты", — отметила Екатерина Комарова.

При использовании домашних средств важно помнить, что обычные пасты для отбеливания лишь устраняют наслоения, но не меняют природный тон зуба. Как сообщает NewsInfo со ссылкой на эксперта, к окрашиванию часто приводят чай, кофе и натуральные соки.

Также негативное влияние на эстетическую составляющую оказывает потеря регенерации тканей и избыток фтора в водопроводной воде определенных регионов.

Внешние факторы и скрытые угрозы

Спровоцировать нежелательную пигментацию могут и аптечные препараты, например, содержащие железо. Стоматологи фиксируют случаи окрашивания эмали после применения антисептиков.

По словам Комаровой, популярный хлоргексидин, часто используемый для полоскания горла или после хирургических вмешательств во рту, оставляет характерные следы на поверхности зубов.

"Зубной налет — это не только эстетическая проблема, но и резервуар для бактерий, продукты жизнедеятельности которых проникают в кровоток", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru стоматолог-терапевт Елена Воронина.

Врач предупредила, что игнорирование проблем во рту нередко провоцирует риски для сердца и сосудов из-за постоянного очага инфекции.

Регулярные осмотры позволяют контролировать состояние старых пломб, которые со временем могут темнеть по краям, создавая видимость глубокого кариеса. Современные протоколы очистки позволяют вернуть зубам первоначальный вид без агрессивного химического воздействия.

Ответы на популярные вопросы о цвете зубов

Почему зубы темнеют с возрастом?

Эмаль не стареет сама по себе, но она истончается от механического воздействия и воздействия кислот, из-за чего становится виден более темный внутренний слой — дентин.

Может ли ополаскиватель изменить цвет эмали?

Да, средства на основе хлоргексидина при длительном применении способны вызывать стойкое окрашивание зубов в серый или коричневый цвет.

Помогают ли отбеливающие пасты осветлить зубы?

Большинство таких паст работают как абразивы, эффективно удаляя налет от кофе и табака, но они не способны изменить генетически заложенный оттенок кости.

Влияет ли рацион питания на белизну улыбки?

Частое употребление крепкого чая, кофе и свежевыжатых соков провоцирует появление пигментированного налета, который со временем проникает в микротрещины эмали.

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