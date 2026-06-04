Отношения отошли на второй план: россияне массово переключились на другую психологическую проблему

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Россияне стали тратить на психотерапию почти 9 700 рублей в месяц — на 16% больше, чем год назад, а спрос на психологическую помощь перестал зависеть от сезона, превратившись в регулярную практику. К таким выводам пришли сервис "Ясно" и платформа GetCourse, проведя совместное исследование рынка психотерапии, психологического онлайн-образования и саморазвития, с результатами которого ознакомилась Pravda.Ru.

Мужчина на приёме у психоаналитика
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина на приёме у психоаналитика

На фоне роста тревожности люди все чаще воспринимают психотерапию как часть регулярной заботы о себе. Среднемесячные расходы на терапию выросли с 8 355 рублей в 2024 году до 9 600-9 677 рублей. Лето и осень больше не показывают резких спадов — психологическая помощь становится привычной практикой, а не ситуативным решением. Исключение — январь, когда приток новых клиентов традиционно выше на 19% благодаря эффекту "чистого листа".

Люди стали больше вкладываться и в профессиональное развитие. По данным GetCourse, с 2020 года оборот психологических направлений в онлайн-школах вырос более чем втрое — с 10,5 млрд до 33,7 млрд рублей.

Как отмечает Мария Игнатьева (психоаналитический психотерапевт, директор клиентской поддержки "Ясно"), работа над собой перестала быть "кризисной мерой" и стала повседневной опорой наравне со сном и питанием.

"Эмоции, состояния и реакции перестают восприниматься как помеха или симптом, требующий быстрого устранения, и становятся материалом, с которым имеет смысл разбираться вдумчиво и регулярно. Человек ищет не столько быстрых техник, сколько языка, на котором он сможет говорить с самим собой", — отметила она.

Аудитория психологических сервисов молодеет и становится более сбалансированной по полу. Доля пользователей "Ясно" старше 35 лет стабильна (20-23%), а вот доля молодых людей 18-24 лет выросла на 9% — с 20,3% до 29,4%. Доля мужчин среди новых клиентов увеличилась на 8% с 2020 года. На рынке онлайн-школ количество учеников в нише психологии выросло на 49,6% (с 236 тыс. до 353 тыс.). Ежемесячно россияне тратят на психологические курсы около 12 тысяч рублей, а средний чек с 2020 года вырос более чем в три раза.

По словам Дарьи Наумовой, директора по внешним коммуникациям GetCourse, интерес к профессиональной подготовке в сфере психологии заметно усилился. Рост спроса на психологов, повышенная тревожность населения и постепенная "нормализация" терапии сделали профессию востребованной и перспективной.

"Для действующих специалистов дополнительное образование и повышение квалификации остаются обязательной частью профессионального развития, а после пандемии онлайн-формат стал для этого еще более удобным и привычным инструментом", — комментирует специалист.

Главные запросы пользователей — управление стрессом (50,7%), работа с нестабильной самооценкой (47,6%) и преодоление тревожности (46,1%). В онлайн-обучении та же картина: курсы по самопомощи (тревожность, самооценка, личные границы) занимают 48% рынка.

При этом растет интерес к профессиональному психологическому образованию: его доля увеличилась с 16% в 2020 году до 31% в 2025-м. А вот интерес к теме отношений, наоборот, снизился — с 35% до 21%. Как поясняет Наумова, курсы по построению личной жизни уступили место более прикладным и профессиональным форматам обучения.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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