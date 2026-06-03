Тепло разгоняет вирус в комарах: югу России грозит болезнь, от которой нет специального лекарства

Лихорадка Западного Нила превратилась из редкой экзотики в реальную угрозу для южных регионов России, требуя внимательного отношения к безопасности. Об этом в эфире Правда ТВ рассказал Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор и главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Фото: https://www.flickr.com/photos/31031835@N08/8143929538 by John Tann, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Комар

Эксперт пояснил, что опасность данного заболевания заключается в отсутствии специфической терапии и риске тяжелых осложнений, несмотря на то, что массового распространения вируса между людьми ожидать не стоит. Регулярный мониторинг состояния здоровья позволяет вовремя выявлять риски, связанные с атакой экзотических инфекционных угроз.

По словам Альтштейна, вирус проникает в организм комара и остается в нем на протяжении всей жизни насекомого. Интенсивность передачи инфекции напрямую зависит от погодных условий: тепло способствует активному размножению вируса, тогда как затяжное похолодание снижает риски для населения. Для профилактики заражений гражданам необходимо использовать современные средства защиты, отпугивающие кровососущих паразитов.

"Лихорадка Западного Нила — заболевание, которое раньше не было характерно для России. Первые случаи были зафиксированы в 1999 году в южных регионах — в Волгоградской области и Краснодарском крае. Еще один важный фактор: когда вирус попадает в комара, он остается в нем на всю жизнь. Вирус размножается в комаре, и интенсивность этого процесса зависит от температуры: чем теплее, тем активнее размножение, а значит, и передача вируса", — отметил он.

Специалист подчеркивает, что ключевой мерой безопасности остается предотвращение укусов, однако при обнаружении паразита на теле важно знать правила первой помощи. Ошибки при диагностики после укуса насекомых зачастую сводят к минимуму эффективность последующей защиты, провоцируя риск развития вторичных инфекций.

"Что касается летальности этого вируса, то в большинстве случаев он вызывает легкие формы заболевания. Еще чаще встречается бессимптомная, так называемая абортивная форма, которую можно выявить только с помощью лабораторных исследований. Однако примерно у пяти процентов заболевших развивается тяжелая нейроинвазивная форма — менингит или энцефалит. В этой группе летальность значительно выше и может достигать 25–30 процентов", — пояснил Альтштейн.

Эксперт добавил, что при возникновении сотен случаев заболевания медицинское сообщество неизбежно сталкивается с десятками летальных исходов. Исследования показывают, что специфических лекарств для борьбы с этим вирусом на данный момент нет. В связи с этим особое значение приобретает общая информированность населения, когда правильная диагностика и выявление симптомов становятся единственным способом своевременно начать поддерживающую терапию в стационарных условиях.

Альтштейн подчеркнул, что человек является биологическим тупиком для вируса. Передача инфекции от одного пациента другому невозможна, поэтому масштабные эпидемии в человеческой популяции исключены. Тем не менее, науке известны случаи, когда игнорирование признаков после контакта с переносчиками приводило к долгосрочным последствиям, вплоть до развития серьезных хронических патологий.

Полная запись разговора с Анатoлием Альтштейном будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

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