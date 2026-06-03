ИИ поставил медицину на автопилот: врачи получают диагноз, который не сходится с реальностью

Информационные технологии в медицине не могут полноценно заменить профильных специалистов, а их некорректное использование ведет к диагностическим ошибкам, рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. В эфире Правда ТВ эксперт пояснил, что массовое внедрение алгоритмов в рентгенологии стало вынужденной мерой из-за острого дефицита кадров в отрасли.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Команда роботов-врачей

По словам профессора, современные системы анализа медицинских изображений обладают ограниченным функционалом и не способны учитывать все нюансы состояния пациента. Внедрение подобных инструментов часто мотивируется административными решениями, а не клинической эффективностью.

Эксперты отрасли подчеркивают, что даже самое комплексное обследование требует участия квалифицированного врача для интерпретации полученных данных. Воробьев отметил, что ИИ хорошо справляется с простыми случаями, но буксует при встрече с нестандартными патологиями.

"Искусственный интеллект не способен самостоятельно поставить полноценный диагноз — он может распознать лишь самые очевидные вещи, которые и без него видны. В итоге врачи сегодня получают заключение, которое совершенно не соответствует клинической картине, но им говорят: "Это же искусственный интеллект, вы что, сомневаетесь?"", — рассказал Воробьев.

Специалист также акцентировал внимание на технической стороне вопроса: алгоритмы ограничены базой данных, на которой они были обучены. Любое изменение клинических протоколов или появление новых видов патологий требует полного цикла переобучения системы.

Параллельно с этим в медучреждениях происходят структурные перемены. Так, в некоторых регионах запись к врачу через ИИ и использование голосовых помощников уже стали стандартом взаимодействия с пациентами. Воробьев подчеркнул, что в рентгенологии ситуация близка к критической из-за отсутствия "живой" экспертизы на местах.

"Системы искусственного интеллекта не самообучаются. Их один раз обучают на определенном наборе данных, и дальше они работают по этой программе. Чтобы изменить алгоритм, нужно переобучать систему заново. Сегодня страна фактически лишена рентгенологической помощи, хотя и раньше рентгенологов было крайне мало — они давно разбежались", — отметил врач.

Проблема нехватки персонала и автоматизации касается не только диагностики, но и первичного звена. В частности, обсуждаемая экспертами реформа поликлиник вызывает опасения из-за возможного усиления нагрузки на оставшихся специалистов. В других странах также фиксируются случаи, когда технологические или организационные сбои приводят к тому, что диагностика онкологии оказывается неэффективной из-за игнорирования жалоб пациентов.

Полная запись разговора с Павлом Воробьевым будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

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