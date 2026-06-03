Ночные смены без режима — смертельная ловушка: что происходит с организмом при чередовании графиков

Опасность работы в ночные смены заключается не в самом графике, а в отсутствии стабильного режима и последующем дефиците отдыха, рассказал врач-терапевт, сомнолог Павел Кудинов. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что организм способен адаптироваться к ночному бодрствованию только при условии строгого сохранения циклов сна и бодрствования.

Фото: flickr. com by Andrés Nieto Porras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бессонница

Ранее сообщалось, что группа нейробиологов из Сингапура установила прямую связь между постоянным отсутствием ночного сна и ухудшением не только физического, но и ментального состояния человека. По данным Science Alert, такие нагрузки на нервную систему провоцируют долгосрочные сбои в организме. При этом врачи подчеркивают, что хронический дефицит полноценного отдыха может стать пусковым механизмом для развития сердечно-сосудистых патологий.

По словам Кудинова, критический вред здоровью наносит хаотичный график, когда человек постоянно чередует периоды активности. Смещение биологических ритмов без должной компенсации приводит к накоплению усталости и снижению умственной работоспособности.

"Если человек постоянно живет в ночном режиме — всегда бодрствует ночью и спит 6–8 часов, независимо от того, нужно ли ему на работу, — такой режим не нанесет вреда здоровью. Но если он чередует: то работает ночью, то спит ночью, тогда режим сбивается, что негативно сказывается на организме", — отметил он.

Специалист добавил, что для поддержания всех внутренних систем в норме работающим в ночную смену необходимо обеспечивать себе доступ к солнечному свету в дневное время. Неправильный подход к организации отдыха неизбежно ведет к проблемам с засыпанием.

Стоит учитывать, что сбитый режим сна негативно отражается на работе внутренних органов даже при достаточной продолжительности пассивного отдыха. Попытки решить проблему радикально также могут быть опасны: привычка отсыпаться в субботу часто лишь усугубляет социальный джетлаг.

"Возникает недосып, так как вовремя заснуть и проснуться становится сложно, появляется бессонница. А это уже действительно вредно. Появляются все симптомы хронического недосыпа: снижение когнитивных функций, ухудшение концентрации внимания, памяти и другие негативные последствия для здоровья", — предостерег сомнолог.

Специалисты напоминают, что во многих случаях техника спасения от бессонницы заключается в гигиене сна и умении расслаблять нервную систему. Ночные смены провоцируют воспалительные процессы в мозге, если биологические часы находятся в затяжном конфликте с рабочим графиком.

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