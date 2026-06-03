Зеленый чай: эксперты назвали оптимальную норму потребления напитка

Регулярное употребление зеленого чая запускает в организме каскад благоприятных биохимических процессов, влияющих на когнитивные способности и физический тонус. По данным специалистов, этот напиток служит источником мягкой энергии, которая в отличие от кофе не вызывает резкого падения сил через несколько часов.
Секрет кроется в синергии природного кофеина и аминокислоты L-теанина, которые обеспечивают стабильную работу мозга и помогают вернуть энергию без лишней нагрузки на нервную систему.
Напиток насыщен катехинами — мощными антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений и поддерживают функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. Диетолог Кендра Хейр пояснила, что системное включение чая в рацион коррелирует с защитой печени и нормализацией метаболических процессов. Как сообщает сайт aif.ru, умеренная доза напитка способна ощутимо снизить вероятность развития опасных сосудистых катастроф.
"Согласно нескольким исследованиям, умеренное потребление зеленого чая тесно связано со снижением риска инсульта", — подчеркнула Хейр.
Специалисты по питанию подчеркивают, что максимальный эффект достигается только при комплексном подходе к здоровому питанию и соблюдении меры. Избыток кофеина может спровоцировать раздражительность, поэтому важно придерживаться сбалансированного графика приемов пищи.
"Зеленый чай действительно является уникальным инструментом для поддержки обмена веществ, однако стоит помнить, что чрезмерное увлечение любыми напитками с кофеином натощак может вызвать раздражение слизистой желудка", — объяснила в беседе с Pravda.Ru диетолог Елена Воробьева.
Оптимальной нормой считается 3–4 чашки в день. Такое количество позволяет получить максимум антиоксидантов, не превышая безопасный порог потребления кофеина.
Из-за содержания кофеина напиток может спровоцировать бессонницу у чувствительных людей. Рекомендуется употреблять последнюю порцию чая минимум за 4–6 часов до отдыха.
Катехины и кофеин в составе чая способны немного ускорить термогенез и окисление жиров. Однако ощутимый результат возможен только в сочетании с дефицитом калорий и физической активностью.
Осторожность следует проявлять людям с повышенной кислотностью желудка, а также тем, кто страдает от анемии, так как чай может препятствовать усвоению железа из пищи.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.