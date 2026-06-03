Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инсулин в крови перестал скакать: введение доступного плода в рацион изменило финал болезни
Шантаж и тайные интриги: Макрон может рискнуть и сделать неожиданный шаг навстречу Кремлю
Зеленый чай: эксперты назвали оптимальную норму потребления напитка
Не среда и не пятница: почему советское руководство утвердило четверг единственным днем для рыбы
Скрытые дефекты автомобиля: как перегруз запускает цепную реакцию поломок
Ценники пошли под откос: дилеры готовы отдавать некоторые кроссоверы со скидкой до 900 тысяч рублей
Фейковые вакансии становятся нормой: 5 проверенных способов распознать обман до отклика
Металлы больше не справляются: дерзкая находка Китая навсегда изменила правила охлаждения чипов
Дороже, но не доступнее: почему индексация выплат не поможет россиянам купить квартиру

Прощай, слух: как простой ритуал с наушниками стал угрозой для здоровья

Здоровье

Постоянное использование аудиоустройств создает серьезную нагрузку на слуховой аппарат, которая со временем может превратиться в необратимую патологию. Терапевт Евгений Тарасов объяснил, что сами гаджеты не несут прямой угрозы, однако систематическое превышение допустимого уровня громкости разрушает сенсорные клетки внутреннего уха.

Девушка слушает музыку
Фото: https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Девушка слушает музыку

Эти элементы практически лишены способности к регенерации, поэтому их повреждение ведет к стойкому снижению способности воспринимать звуки. Своевременная профилактика возрастных изменений и контроль акустической нагрузки остаются единственными способами сохранить здоровье ушей на долгие годы.

Скрытые симптомы и правила безопасного прослушивания

Проблема потери слуха коварна тем, что на начальных этапах она протекает незаметно для человека. По словам Тарасова, на которого ссылается интернет-издание "Подмосковье Сегодня", поводами для срочного обращения к специалисту являются звон, шум в ушах, чувство заложенности или сложности с пониманием речи собеседника в шумной обстановке.

Если вы стали замечать, что прибавляете громкость телевизора сильнее обычного, это явный сигнал о деградации слуховых клеток.  По мнению Евгения Тарасова, человек не оглохнет от наушников за один день, но постоянное воздействие громких звуков постепенно повреждает слуховые клетки внутреннего уха.

"Длительное воздействие шума выше 85 децибел запускает механизмы оксидативного стресса в тканях уха, что сопоставимо с системным воспалением при других хронических недугах", - объяснил в беседе с Pravda.Ru терапевт Яна Фомина.

Выбор устройства и рекомендации для групп риска

Специалисты советуют соблюдать формулу "60 на 60": использовать не более 60% от максимальной мощности устройства и делать перерыв каждые 60 минут. Примечательно, что современные модели с активным шумоподавлением считаются более щадящими, так как позволяют отчетливо слышать музыку без необходимости выкручивать регулятор громкости до максимума в метро или на улице.

В группе повышенного риска находятся подростки, сотрудники шумных цехов, а также люди, страдающие сахарным диабетом или сосудистыми нарушениями. Подобно тому как хронический стресс истощает нервную систему, постоянный шум подрывает ресурсы организма, требуя внимательного отношения к режиму отдыха.

Ответы на популярные вопросы о влиянии наушников на слух

Правда ли, что накладные наушники безопаснее внутриканальных ("затычек")?

Не совсем. Хотя "затычки" находятся ближе к барабанной перепонке и создают более высокое звуковое давление, решающим фактором остается именно громкость. Накладные модели также могут нанести вред при бесконтрольном использовании.

Можно ли восстановить слух, если он начал ухудшаться из-за музыки?

Погибшие волосковые клетки внутреннего уха у людей не восстанавливаются. Можно лишь остановить процесс деградации и сохранить оставшиеся функции, вовремя сменив привычки и обратившись к лору.

Помогает ли функция шумоподавления сберечь уши?

Да, это одна из самых полезных технологий. Она отсекает внешние звуки, позволяя слушать контент на минимальной громкости даже в очень шумных местах, что значительно снижает акустический удар по перепонкам.

Безопасно ли засыпать в наушниках под спокойную музыку?

Это не рекомендуется. Во время сна слуховой аппарат должен отдыхать, а постоянное присутствие инородного тела в ушном канале и монотонный звук могут нарушить фазы глубокого восстановления и привести к сдавливанию мягких тканей.

Читайте также

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Мир. Новости мира
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Сдать за один день: какое жилье сегодня пользуется самым высоким спросом у арендаторов
Европа стала производственным цехом для ВСУ: близится финал затишья Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ему стало не по себе от реакции зала: западный артист поразился отсутствию базовых знаний в РФ
Сумма заставила вздрогнуть экономистов: Индия не поскупилась на западную авиацию
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Терпение Ирана окончательно лопнуло: американо-израильскому судну не поздоровилось
Последние материалы
Металлы больше не справляются: дерзкая находка Китая навсегда изменила правила охлаждения чипов
Дороже, но не доступнее: почему индексация выплат не поможет россиянам купить квартиру
Прощай, слух: как простой ритуал с наушниками стал угрозой для здоровья
Память как у золотой рыбки? Найден ленивый способ запоминать тонны данных без зубрежки
Марсианский пейзаж скрывал ужасающую правду: древние геологические слои перечеркнули теорию о жизни
Цена небесной защиты: союзники Украины боятся делиться ПВО даже под угрозой краха фронта
Больше, чем просто трава: как злаки превращают обычный участок в дорогой сад
Фонд "Навстречу переменам" и "Совкомбанк" подписали соглашение о партнерстве в сфере поддержки и развития социального предпринимательства в России
Ледяная мумия Эци внезапно ожила: грибки на теле древнего охотника начали активно размножаться
Сливочный крем с ярким манго: этот десерт из блендера сводит с ума вкусом и текстурой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.