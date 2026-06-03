Прощай, слух: как простой ритуал с наушниками стал угрозой для здоровья

Постоянное использование аудиоустройств создает серьезную нагрузку на слуховой аппарат, которая со временем может превратиться в необратимую патологию. Терапевт Евгений Тарасов объяснил, что сами гаджеты не несут прямой угрозы, однако систематическое превышение допустимого уровня громкости разрушает сенсорные клетки внутреннего уха.

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Эти элементы практически лишены способности к регенерации, поэтому их повреждение ведет к стойкому снижению способности воспринимать звуки. Своевременная профилактика возрастных изменений и контроль акустической нагрузки остаются единственными способами сохранить здоровье ушей на долгие годы.

Скрытые симптомы и правила безопасного прослушивания

Проблема потери слуха коварна тем, что на начальных этапах она протекает незаметно для человека. По словам Тарасова, на которого ссылается интернет-издание "Подмосковье Сегодня", поводами для срочного обращения к специалисту являются звон, шум в ушах, чувство заложенности или сложности с пониманием речи собеседника в шумной обстановке.

Если вы стали замечать, что прибавляете громкость телевизора сильнее обычного, это явный сигнал о деградации слуховых клеток. По мнению Евгения Тарасова, человек не оглохнет от наушников за один день, но постоянное воздействие громких звуков постепенно повреждает слуховые клетки внутреннего уха.

"Длительное воздействие шума выше 85 децибел запускает механизмы оксидативного стресса в тканях уха, что сопоставимо с системным воспалением при других хронических недугах", - объяснил в беседе с Pravda.Ru терапевт Яна Фомина.

Выбор устройства и рекомендации для групп риска

Специалисты советуют соблюдать формулу "60 на 60": использовать не более 60% от максимальной мощности устройства и делать перерыв каждые 60 минут. Примечательно, что современные модели с активным шумоподавлением считаются более щадящими, так как позволяют отчетливо слышать музыку без необходимости выкручивать регулятор громкости до максимума в метро или на улице.

В группе повышенного риска находятся подростки, сотрудники шумных цехов, а также люди, страдающие сахарным диабетом или сосудистыми нарушениями. Подобно тому как хронический стресс истощает нервную систему, постоянный шум подрывает ресурсы организма, требуя внимательного отношения к режиму отдыха.

Ответы на популярные вопросы о влиянии наушников на слух

Правда ли, что накладные наушники безопаснее внутриканальных ("затычек")?

Не совсем. Хотя "затычки" находятся ближе к барабанной перепонке и создают более высокое звуковое давление, решающим фактором остается именно громкость. Накладные модели также могут нанести вред при бесконтрольном использовании.

Можно ли восстановить слух, если он начал ухудшаться из-за музыки?

Погибшие волосковые клетки внутреннего уха у людей не восстанавливаются. Можно лишь остановить процесс деградации и сохранить оставшиеся функции, вовремя сменив привычки и обратившись к лору.

Помогает ли функция шумоподавления сберечь уши?

Да, это одна из самых полезных технологий. Она отсекает внешние звуки, позволяя слушать контент на минимальной громкости даже в очень шумных местах, что значительно снижает акустический удар по перепонкам.

Безопасно ли засыпать в наушниках под спокойную музыку?

Это не рекомендуется. Во время сна слуховой аппарат должен отдыхать, а постоянное присутствие инородного тела в ушном канале и монотонный звук могут нарушить фазы глубокого восстановления и привести к сдавливанию мягких тканей.

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