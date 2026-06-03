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В Госдуме рассказали о перспективах лекарственного страхования в России

Здоровье

Государство должно полностью оплачивать медикаменты для пенсионеров с доходами на уровне прожиточного минимума, уверен первый зампред комитета по охране здоровья в Госдуме Федот Тумусов. В комментарии для Pravda.Ru парламентарий пояснил, что такая инициатива станет шагом к внедрению системы всеобщего лекарственного страхования в России.

Фармацевт рассматривает таблетки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фармацевт рассматривает таблетки

Ранее сообщалось, что депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы предложение о полной компенсации расходов на лекарства, назначенные врачом, для граждан пенсионного возраста с невысоким достатком. Авторы идеи настаивают на необходимости снижения финансовой нагрузки на социально уязвимые слои населения.

По словам Тумусова, сейчас в стране уже действуют механизмы поддержки, однако они охватывают лишь отдельные категории граждан. В частности, бесплатные препараты получают пациенты, перенесшие инфаркт или инсульт, а также льготники с хроническими заболеваниями. Депутат предлагает расширить эту практику на всех малоимущих пенсионеров. Современная фармацевтика требует значительных затрат со стороны граждан, что делает вопрос доступности терапии критически важным.

"Мы предлагаем сделать лекарственные препараты полностью бесплатными для пенсионеров с очень низким уровнем дохода — для тех, кто действительно не в состоянии оплачивать необходимое лечение. В долгосрочной перспективе стратегически необходимо двигаться к внедрению системы лекарственного страхования, при которой все рецептурные препараты, назначенные врачом, выдавались бы пациентам бесплатно. Это позволит обеспечить доступность медицинской помощи для всех категорий граждан", — отметил он.

Парламентарий указал на существующую несправедливость в распределении медицинской помощи. Когда человек находится в стационаре, его обеспечивают всеми необходимыми средствами за счет бюджета. Однако после выписки пациенты вынуждены приобретать те же препараты самостоятельно. Решить эту проблему поможет трансформация системы программы госгарантий для амбулаторного звена. При этом пациентам важно знать свои права на бесплатную помощь, которые сохраняются даже при поездках по стране.

"Мы будем последовательно добиваться перехода к системе лекарственного страхования. Это предложение обязательно должно быть рассмотрено. Какое решение в итоге примет правительство, мы увидим, но стратегически это абсолютно правильный путь, обеспечивающий доступность лечения для граждан", — сказал депутат.

Эксперты отмечают, что потребность в системной поддержке растет на фоне изменений структуры рынка. В частности, в России заметно увеличился спрос на лекарства для поддержания ментального здоровья. Параллельно с этим власти стремятся оптимизировать расходы и уточнить перечень медицинских должностей, ответственных за назначение терапии.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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