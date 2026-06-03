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Мозг умирает от голода: найден способ реанимировать нейроны через жировые ресурсы печени

Здоровье » Здоровье и профилактика » Диета

Португальские ученые проанализировали десятки исследований и подтвердили: кетогенная диета способна защитить мозг от деградации. Рацион с экстремально низким содержанием углеводов и высокой долей жиров заставляет организм переключаться на альтернативное топливо. При Альцгеймере, Паркинсоне и болезни Гентингтона мозг теряет способность эффективно усваивать глюкозу. В этой ситуации кетоновые тела, образующиеся при расщеплении жиров, становятся "запаской", которая поддерживает жизнь в умирающих нейронах.

Мозг человека
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мозг человека

Энергетический маневр: как кетоны спасают клетки

Механизм прост: когда в топку не подбрасывают углеводы, печень начинает вырабатывать кетоны из жировых запасов. Тестирование на животных показало, что такой режим питания подавляет воспаление, активирует очистку клеток (аутофагию) и даже меняет состав кишечного микробиома в лучшую сторону. Это критически важно, так как нейродегенерация всегда идет рука об руку с "энергетическим голодом" мозга и накоплением белкового мусора.

"Кетодиета — это не волшебная таблетка, а жесткий метаболический хак. Мы видим потенциал в коррекции углеводного обмена, но важно понимать: избыток жиров в рационе требует идеальной работы желчного пузыря и поджелудочной железы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

В отличие от классических подходов, где обезжиренный рацион не спасает от холестерина, кетогенная модель использует жиры как созидательный инструмент. Однако радоваться рано. Большинство данных получено на мышах. Грызуны — не люди, и то, что лечит крысу, может оказаться бесполезным или токсичным для человека в долгосрочной перспективе.

Обратная сторона медали: бессонница и холестерин

Переход в состояние кетоза — это колоссальный стресс. Организм сопротивляется смене "прошивки". Пациенты часто сталкиваются с "кето-гриппом", тошнотой и запорами. Длительное отсутствие пищевых волокон из фруктов и злаков бьет по ЖКТ, а резкий вираж в сторону жирной пищи может задрать показатели липопротеинов низкой плотности до небес. Также стоит учитывать, что ночные смены провоцируют опасные воспалительные процессы, которые кетодиета может не купировать, а лишь усугубить из-за нарушения выработки мелатонина и сопутствующей бессонницы.

Преимущество (гипотеза) Реальный риск
Альтернативная энергия для нейронов Критический рост "плохого" холестерина
Снижение нейровоспаления Нарушение работы почек и камнеобразование
Стимуляция очищения клеток Дефицит витаминов группы B и клетчатки

"Применение кетодиеты у пациентов с диабетом требует ювелирной точности. Самоназначение такой диеты чревато кетоацидозом — состоянием, опасным для жизни. Это лечебный протокол, а не способ быстро похудеть к лету", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Мнение доказательной медицины

Научное сообщество пока настроено скептически. Чтобы кетодиета вошла в международные протоколы лечения деменции, нужны крупные рандомизированные двойные слепые исследования. Пока их нет. Есть лишь истории успеха отдельных пациентов и многообещающие тесты на культуре клеток. Прямо сейчас китайские медики решились на невероятный шаг в трансплантологии, используя ГМО-органы, — это пример того, как наука идет в сторону радикальных, но контролируемых решений. Кетодиета тоже должна пройти этот путь: от биохакерского увлечения до выверенного медицинского инструмента.

"Для защиты сосудов мозга гораздо важнее контролировать артериальное давление и уровень глюкозы стандартными методами. Эксперименты с питанием не должны заменять базовую терапию статинами или гипотензивными препаратами", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о кетодиете

Можно ли использовать кетодиету для профилактики Альцгеймера самостоятельно?

Нет. Резкое изменение метаболизма может спровоцировать скрытые патологии почек и печени. Любые диетические вмешательства такого уровня проводятся строго под контролем врача и после сдачи анализов на липидный профиль.

Правда ли, что кетодиета вызывает "туман в голове"?

В период адаптации — да. Это связано с перестройкой обмена веществ и дефицитом электролитов. У многих это состояние проходит через 1-2 недели, но у некоторых когнитивные функции не восстанавливаются до прежнего уровня.

Связано ли кето с риском инфаркта из-за жиров?

Исследования показывают противоречивые данные. У части пациентов уровень ЛПНП (плохого холестерина) взлетает, что напрямую повышает риск закупорки артерий. Без регулярного мониторинга крови это игра в рулетку.

Помогает ли кето при эпилепсии?

Да, это одна из немногих областей, где кетодиета является официально признанным методом лечения резистентных форм эпилепсии, особенно у детей. Но это происходит в условиях стационара.

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Экспертная проверка: врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-эндокринолог Екатерина Орлова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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