Обезжиренный рацион не спасает от холестерина: вот что вредит сосудам на самом деле

Демонизация липидов в общественном сознании привела к тому, что люди массово отказываются от продуктов, необходимых для функционирования организма. Научные данные указывают на иные причины развития серьезных патологий сердечно-сосудистой системы, чем принято считать в быту.

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Жировой фундамент организма

Холестерин — не патогенный агент, а важный структурный компонент. Он участвует в синтезе половых гормонов и формировании клеточных мембран. Мозг человека на 60% состоит из жиров. Исключение насыщенных жиров из рациона провоцирует сбои в гормональной системе, а не "очищение сосудов".

"Холестерин — это кирпичи, из которых строится наш гормональный фон. Полный отказ от жиров в угоду обезжиренным диетам ведет к метаболической яме", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.

Анализ профиля липидов

Общий показатель холестерина в результатах анализа не отражает реальную картину рисков. Важна фракция. Соединения высокой плотности (ЛПВП) способствуют эвакуации липидов из кровотока и защищают стенки сосудов. Угрозу представляет дисбаланс, при котором доминируют липопротеины низкой и очень низкой плотности.

Тип липидов Воздействие ЛПВП (Высокая плотность) Защита сосудистого русла ЛПНП (Низкая плотность) Риск отложения в сосудах

Сахарная ловушка

Избыточное потребление сахаров и рафинированных углеводов — основной триггер патологических изменений липидного профиля. Печень синтезирует триглицериды из лишней глюкозы, повышая уровни "плохого" холестерина. Эти процессы изучены в рамках доказательной медицины.

"Пациенты боятся сливочного масла, но продолжают потреблять скрытые сахара. Именно скачки инсулина провоцируют воспаление сосудистой стенки, куда потом легко "прилипает" холестерин", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о липидном обмене

Может ли холестерин быть полезным?

Да, холестерин высокой плотности необходим для здоровья сосудов и синтеза витамина D.

Почему вреден сахар, а не жир?

Сахар провоцирует гликирование белков и метаболический синдром, что прямо повреждает стенки артерий.

Нужно ли сдавать расширенный липидный профиль?

Стандартной цифры "общего холестерина" недостаточно, необходимо отслеживать ЛПНП и ЛПВП.

Что делать, если анализы изменились?

Корректировать не только рацион, но и физическую активность, опираясь на протоколы доказательной медицины.

"Многие игнорируют хронические перегрузки, которые влияют на общий метаболизм жиров не меньше питания", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

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