Демонизация липидов в общественном сознании привела к тому, что люди массово отказываются от продуктов, необходимых для функционирования организма. Научные данные указывают на иные причины развития серьезных патологий сердечно-сосудистой системы, чем принято считать в быту.
Холестерин — не патогенный агент, а важный структурный компонент. Он участвует в синтезе половых гормонов и формировании клеточных мембран. Мозг человека на 60% состоит из жиров. Исключение насыщенных жиров из рациона провоцирует сбои в гормональной системе, а не "очищение сосудов".
"Холестерин — это кирпичи, из которых строится наш гормональный фон. Полный отказ от жиров в угоду обезжиренным диетам ведет к метаболической яме", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-эндокринолог Екатерина Орлова.
Общий показатель холестерина в результатах анализа не отражает реальную картину рисков. Важна фракция. Соединения высокой плотности (ЛПВП) способствуют эвакуации липидов из кровотока и защищают стенки сосудов. Угрозу представляет дисбаланс, при котором доминируют липопротеины низкой и очень низкой плотности.
|Тип липидов
|Воздействие
|ЛПВП (Высокая плотность)
|Защита сосудистого русла
|ЛПНП (Низкая плотность)
|Риск отложения в сосудах
Избыточное потребление сахаров и рафинированных углеводов — основной триггер патологических изменений липидного профиля. Печень синтезирует триглицериды из лишней глюкозы, повышая уровни "плохого" холестерина. Эти процессы изучены в рамках доказательной медицины.
"Пациенты боятся сливочного масла, но продолжают потреблять скрытые сахара. Именно скачки инсулина провоцируют воспаление сосудистой стенки, куда потом легко "прилипает" холестерин", — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Да, холестерин высокой плотности необходим для здоровья сосудов и синтеза витамина D.
Сахар провоцирует гликирование белков и метаболический синдром, что прямо повреждает стенки артерий.
Стандартной цифры "общего холестерина" недостаточно, необходимо отслеживать ЛПНП и ЛПВП.
Корректировать не только рацион, но и физическую активность, опираясь на протоколы доказательной медицины.
"Многие игнорируют хронические перегрузки, которые влияют на общий метаболизм жиров не меньше питания", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.