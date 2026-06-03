Миф о совах окончательно развенчан: ночные смены провоцируют опасные воспалительные процессы

Работа в ночные смены — это не просто неудобный график, а прямой конфликт с биологией. Канадское исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, подтверждает: ночной труд оставляет след в структуре когнитивных функций. Йоркские ученые проанализировали данные 50 тысяч человек в возрасте от 45 до 85 лет и пришли к выводу, что сменный режим работы серьезно бьет по памяти и вниманию.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шум в ушах и голове

Биохимический сбой: почему мелатонин важнее прибыли

Организм живет по циркадным ритмам. Темнота — сигнал для выработки мелатонина. Его дефицит запускает цепную реакцию: вместо гормонального восстановления в кровь выбрасываются воспалительные белки. Эти молекулы обладают нейротоксическим действием — они повреждают клетки мозга, ответственные за хранение данных и скорость реакций.

"Рабочий день против солнца — это принудительная поломка нейронных связей. Мозг не умеет полноценно восстанавливаться днем, как бы мы ни зашторивали окна. Нейровоспаление, вызванное сбитым циклом, ведет к раннему когнитивному истощению", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Статистический масштаб: 50 тысяч участников

Исследователи разделили испытуемых на три группы: тех, кто прошел через сменный труд, тех, для кого этот режим стал основным, и тех, кто работает по ночам прямо сейчас. Тесты на когнитивные способности показали однозначный результат: чередование дня и ночи — самый опасный сценарий. Такое "дерганье" биологических часов сильнее всего разрушает самоконтроль, планирование и оперативное запоминание.

"Ко мне часто приходят пациенты с жалобами на "туман в голове". В 80% случаев проблема кроется не в патологии сосудов, а в хроническом пренебрежении фазами сна. Мы учим их гигиене сна как методу профилактики деменции", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Режим сна Когнитивный риск Стабильный ночной сон Минимальный Чередование смен Критически высокий

Если вы хотите понимать, как ваш образ жизни влияет на долголетие разума, изучайте скрытые процессы разрушения памяти. Постепенное накопление нейротоксинов можно остановить, только изменив график, а не пытаясь "заесть" усталость витаминами.

"Когда я вижу на анализах хронический сбой кортизола из-за ночной работы, я понимаю, что таблетки здесь не помогут. Нужно менять режим работы мозга, иначе любая терапия — это лишь попытка заклеить пластырем глубокую рану", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о ночной работе

Можно ли привыкнуть к ночным сменам?

Биологически — нет. Организм не адаптируется к отсутствию солнечного света в активную фазу. Все так называемые "совы" испытывают тот же уровень стресса при сменной работе, что и остальные.

Помогут ли БАДы с мелатонином при работе ночью?

Добавки не заменяют естественный цикл. Синтетический гормон лишь имитирует сон, но не устраняет последствия нейровоспаления от ночной активности.

Сколько часов сна достаточно, если все же пришлось работать ночью?

Важна не только длительность, но и непрерывность. Короткие "досыпания" не очищают глимфатическую систему мозга от метаболического мусора.

Спасет ли дневная тьма от разрушения ритмов?

Темная спальня помогает, но циркадные ритмы регулируются еще и температурой тела, а также освещенностью сетчатки в утренние часы. Дневной сон всегда менее эффективен для восстановления функций памяти.

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