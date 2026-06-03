Чудовищный дефицит органов: китайские медики решились на невероятный шаг ради спасения жизней

Китайские ученые провели операцию по пересадке печени и двух почек, взятых у генетически модифицированной свиньи, 53-летнему пациенту с установленной смертью мозга. Цель эксперимента — проверить, способны ли органы животного работать в единой связке внутри человеческого организма и как на это отреагирует иммунитет.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хирурги, выполняющие операции в операционной комнате

Детали экспериментальной операции

В отличие от предыдущих попыток, где речь шла об одном органе, теперь хирурги одномоментно пересадили сложный комплекс. Донорские органы функционировали пять суток. В первые же сутки после вмешательства исследователи не зафиксировали признаков криза отторжения. Печень начала вырабатывать желчь уже спустя 19 часов, а ключевые маркеры работы почек — креатинин и мочевина — стабилизировались в границах нормы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

"Такой прогресс в ксенотрансплантации дает надежду на решение проблемы дефицита донорского материала. Однако мы должны понимать, что иммунная система человека — это сложнейший барьер, который необходимо учитывать при использовании животных компонентов", — подчеркнула врач-терапевт Анна Кузнецова.

Медицинское сообщество внимательно следит за подобными новациями. Снижение зависимости от современных протоколов лечения в условиях дефицита органов — критическая задача для трансплантологии.

Параметр Результат наблюдения Первые 24 часа Отсутствие видимых признаков отторжения Через 36 часов Фиксация первых признаков иммунного ответа

Проблема иммунного ответа

Спустя 36 часов ученые обнаружили активность клеток S100A12+. Этот тип иммунных клеток стал своеобразным индикатором угрозы. Выявление конкретного молекулярного механизма отторжения позволяет разрабатывать направленную терапию, которая сможет "обмануть" или подавить агрессию иммунитета в будущем.

"Иммунный конфликт — это главное препятствие в пересадке органов не от человека к человеку. Понимание конкретных маркеров, как в данном случае, помогает фармакологам создавать более точные препараты для подавления реакций отторжения", — констатировал врач-терапевт Анна Кузнецова.

Подобные работы показывают, что биологический аспект — лишь часть дела. Важно следить за качеством систем организма, чтобы избежать поражений, аналогичных тем, что возникают при хроническом перенапряжении или интоксикациях.

Ответы на популярные вопросы о ксенотрансплантации

Почему именно свиньи?

Физиология органов свиньи близка к человеческой по размеру и метаболической активности, что делает их наиболее подходящими претендентами для ксенотрансплантации.

Безопасно ли использовать органы ГМО-животных?

Генетическая модификация позволяет "выключить" гены, вызывающие мгновенную реакцию человеческого иммунитета, сводя риск острого отторжения к минимуму.

Станет ли это заменой донорству от людей?

Пока технология проходит этап испытаний. Цель — создать временный мост для пациентов, ожидающих человеческий орган, или же полноценный альтернативный источник трансплантатов.

Насколько долгим может быть срок службы органов животного?

На сегодняшний день эксперименты длятся считанные дни. Долгосрочная жизнеспособность органов остается предметом будущих клинических исследований.

"Мы движемся в сторону технологичного восстановления функций организма. Однако до широкого внедрения в клинику предстоит еще много проверок по стандартам доказательной медицины", — предположил врач-реаниматолог Роман Белов.

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