Исследователи синтезировали новый биоматериал, используя латекс джекфрута. Этот полимер претендует на роль замены традиционному медицинскому пластику. Разработчики заявляют о высокой механической прочности и биосовместимости нового состава.
Джекфрут, или индийское хлебное дерево, содержит вязкий сок. Ученые выделили из него латекс и скрестили с полимерами для получения пленки. По результатам тестов, такая база не вступает в реакцию с тканями организма. Это критически важно при создании пластырей или покрытий для ран.
Разработка напоминает попытки бережного ухода за структурой тканей, где критически важна плотность и нейтральность основы. Однако переход от лабораторного образца к стерильному медицинскому изделию — дистанция огромного размера.
"Материал может выглядеть многообещающе в пробирке, но вопрос иммунного ответа остается открытым. Любая органическая добавка — это потенциальный антиген, способный вызвать аллергическую реакцию", — предупредила аллерголог Елена Моргунова.
Главная проблема подобных "революций" — стабильность сырья. Латекс джекфрута из разных регионов будет отличаться по составу. Для медицины нужна стандартизация. Если состав "плавает", невозможно пройти сертификацию по протоколам GMP.
|Характеристика
|Медицинский стандарт
|Стабильность состава
|Абсолютная
|Биосовместимость
|Проверенная (ISO 10993)
Сравнение с синтетикой показывает: природные материалы часто проигрывают в сроках хранения.
"Любые полимеры требуют клинических испытаний на людях, а не только на культурах клеток. Без них это остается научной игрушкой", — констатировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Для внедрения в медицину материал должен выдержать три этапа: стерилизацию гамма-излучением, хранение при перепадах температур и отсутствие цитотоксичности при длительном контакте с раной.
Они меньше нагружают иммунную систему и могут быть полностью переработаны природой после использования.
Это дешевый возобновляемый ресурс, богатый полимерами, которые легко поддаются модификации.
Да, из-за наличия растительных белков в структуре материала.
Не ранее чем через 5–7 лет при условии успешного прохождения всех фаз клинических испытаний.
Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.