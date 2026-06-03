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Медицина будущего на ветках деревьев: в лабораториях синтезировали замену привычным расходникам

Здоровье » Стоматология

Исследователи синтезировали новый биоматериал, используя латекс джекфрута. Этот полимер претендует на роль замены традиционному медицинскому пластику. Разработчики заявляют о высокой механической прочности и биосовместимости нового состава.

Джунгли
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джунгли

Латекс джекфрута: анатомия нового полимера

Джекфрут, или индийское хлебное дерево, содержит вязкий сок. Ученые выделили из него латекс и скрестили с полимерами для получения пленки. По результатам тестов, такая база не вступает в реакцию с тканями организма. Это критически важно при создании пластырей или покрытий для ран.

Разработка напоминает попытки бережного ухода за структурой тканей, где критически важна плотность и нейтральность основы. Однако переход от лабораторного образца к стерильному медицинскому изделию — дистанция огромного размера.

"Материал может выглядеть многообещающе в пробирке, но вопрос иммунного ответа остается открытым. Любая органическая добавка — это потенциальный антиген, способный вызвать аллергическую реакцию", — предупредила аллерголог Елена Моргунова.

Научный скепсис и реальные барьеры

Главная проблема подобных "революций" — стабильность сырья. Латекс джекфрута из разных регионов будет отличаться по составу. Для медицины нужна стандартизация. Если состав "плавает", невозможно пройти сертификацию по протоколам GMP.

Характеристика Медицинский стандарт
Стабильность состава Абсолютная
Биосовместимость Проверенная (ISO 10993)

Сравнение с синтетикой показывает: природные материалы часто проигрывают в сроках хранения. 

"Любые полимеры требуют клинических испытаний на людях, а не только на культурах клеток. Без них это остается научной игрушкой", — констатировал клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Проверка на прочность

Для внедрения в медицину материал должен выдержать три этапа: стерилизацию гамма-излучением, хранение при перепадах температур и отсутствие цитотоксичности при длительном контакте с раной.

Ответы на популярные вопросы о биоматериалах

Чем биоматериалы лучше обычного пластика?

Они меньше нагружают иммунную систему и могут быть полностью переработаны природой после использования.

Почему латекс джекфрута?

Это дешевый возобновляемый ресурс, богатый полимерами, которые легко поддаются модификации.

Возможна ли аллергия на такой пластырь?

Да, из-за наличия растительных белков в структуре материала.

Когда ждать поступления в аптеки?

Не ранее чем через 5–7 лет при условии успешного прохождения всех фаз клинических испытаний.

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Экспертная проверка: аллерголог Елена Моргунова, клинический фармаколог Алексей Рябцев

 

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
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