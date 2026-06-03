Черный цвет окончательно проиграл: глубокое вино захватило мировые подиумы и гардеробы

Бордовый цвет окончательно закрепил за собой статус "новой классики", не покидая мировые подиумы уже несколько сезонов подряд. Несмотря на обилие пастельных и нейтральных оттенков, именно глубокое вино и насыщенная вишня остаются главными фаворитами дизайнеров. Сегодня этот цвет перестал быть исключительно атрибутом осенних коллекций, органично вписавшись в летние и весенние образы благодаря необычным сочетаниям с мятным, нежно-голубым и лавандовым.

Фото: freepik.com by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в бордовом платье

Индустрия моды берет курс на долговечность, превращая сиюминутные тренды в базовые элементы гардероба. Такой подход позволяет не менять содержимое шкафа каждые три месяца, а инвестировать в вещи, которые сохранят актуальность годами. Прогнозы на сезон 2026/27 подтверждают: бордовый — это не мимолетное увлечение, а надежный фундамент для повседневной капсулы, который одинаково хорошо сочетается как с длинными юбками, так и со строгими костюмами.

История успеха: от подиумов до базы

Триумфальное шествие бордового началось в 2023 году, когда крупнейшие модные дома уровня Prada и Versace сделали ставку на драматичные темные оттенки. Спустя три года цвет полностью адаптировался к городской среде, перестав считаться слишком сложным или обязывающим. Сегодня его выбирают те, кто стремится к устойчивому потреблению, отказываясь от быстротечных микро-трендов.

"Бордовый — это идеальный инструмент для коррекции образа. Он выглядит дороже черного и мягче синего, при этом отлично скрывает недостатки фактуры тканей", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

В отличие от яркого красного, бордовый не вызывает визуальной усталости. Он служит отличным фоном для экспериментов с фактурами. Например, если вязаные топы в светлых тонах выглядят по-дачному расслабленно, то в винных оттенках они приобретают статусную строгость.

Бордовое платье как универсальное решение

Платье в оттенках бордо — это вещь-трансформер. В паре со светлым блейзером и лаконичной обувью оно идеально для офиса с нежестким дресс-кодом. Вечером, при добавлении массивных украшений и клатча, тот же наряд превращается в роскошный праздничный образ. Стоит обратить внимание на модели длины макси и миди, которые не теряют актуальности.

С чем сочетать бордовый Ожидаемый эффект Небесно-голубой Свежесть и легкость образа Графитовый серый Строгий интеллектуальный шик Мятный / Шалфейный Современный контрастный стиль

Важно помнить, что насыщенный цвет требует безупречного исполнения. Дешевые материалы в бордовом исполнении выглядят особенно неудачно, поэтому при выборе платья лучше отдавать предпочтение плотным, качественным тканям. Глубокий цвет подчеркивает глубину образа, особенно если добавить к нему винтажные украшения, например, из серебра или янтаря.

Костюмы и тотал-луки: как выделиться

Брючный костюм в винных тонах — смелая альтернатива привычному черному или синему. Такой комплект не требует дополнительных усилий по стилизации: он сам по себе является мощным акцентом. В нем можно отправиться на открытие выставки или в театр, при этом чувствовать себя уместно в любой ситуации. Это отличный способ избежать ошибок, которые часто допускает мужская мода, пытаясь выглядеть официально, но скучно.

"Создавая монохромный образ в бордовом цвете, играйте с тканями: сочетайте матовую шерсть с шелком или кожей. Это сделает наряд объемным и интересным", — объяснила специалист по подбору гардероба Алия Садыкова.

Для тех, кто опасается полной монохромности, начать можно с сочетания бордового низа и светлого верха. Это классический прием, который визуально стройнит и вытягивает силуэт, особенно в сочетании с правильно подобранными аксессуарами.

Акценты: обувь и сумки

Если радикальная смена цвета в гардеробе пугает, стоит начать с аксессуаров. Сумка-тоут или классическое хобо в бордовом цвете станут универсальными спутниками для любого наряда — от джинсов до вечерних сетов. Цвет "спелой вишни" на коже выглядит благородно и дорого, со временем приобретая красивую патину.

Обувь также играет не последнюю роль. Сегодня, когда каблуки уходят в прошлое, бордовые лоферы, балетки или слингбэки становятся идеальным акцентом. Они способны "собрать" даже самый простой образ из белой футболки и классических брюк, создавая тот самый желанный визуальный эффект без лишних затрат времени.

"Бордовая обувь на плоском ходу — это квинтэссенция парижского стиля. Она привлекает внимание к щиколоткам, но при этом остается максимально комфортной для долгого дня в городе", — подчеркнула fashion-блогер Яна Климова.

Ответы на популярные вопросы о бордовом цвете

Подходит ли бордовый цвет для летнего сезона?

Да, бордовый отлично смотрится летом, если сочетать его со светлыми и пастельными тонами — мятным, нежно-розовым или голубым. Выбирайте легкие ткани: лен, шелк или хлопок.

С какими металлами лучше сочетать этот оттенок?

Бордовый универсален. Золото подчеркивает его теплоту и роскошь, а серебро придает образу более холодный и строгий вид.

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