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Тренинги больше не работают: ученые нашли в ДНК встроенный механизм разрушения брака

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Гены не выбирают за вас партнера, но они могут выставить вас за дверь. Исследователи из Университета Коста-Рики обнаружили, что успех в личных отношениях зашит в ДНК. Если ваша биохимия настроена на "холостяцкий" режим, никакие тренинги личностного роста не спасут брак от краха. Ученые проанализировали генетические маркеры сотен добровольцев и связи между определенными аллелями и стабильностью семейной жизни.

Ссора близких людей
Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ссора близких людей

Генетический код развода: маркеры одиночества

Биология диктует правила игры жестче, чем социальные нормы. Исследование показало, что вариации в гене 5-HTTLPR, отвечающем за транспорт серотонина, напрямую коррелируют с уровнем удовлетворенности в браке. Люди с "коротким" вариантом гена острее реагируют на эмоциональный климат в семье. Если в доме пахнет скандалом, их нервная система переходит в режим "беги", даже если объективных причин для разрыва нет. Это не характер, это специфика работы нейромедиаторов.

"Генетика — это не приговор, а фундамент. Мы видим, как биологические дефициты, например, нарушение гормонального фона из-за внешних факторов, накладываются на врожденные особенности и буквально разваливают социальные связи", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Окситоцин и дофамин: химия привязанности

Система вознаграждения в мозге работает как швейцарские часы или как дешевая подделка. У некоторых людей рецепторы окситоцина (гормона доверия) менее чувствительны от рождения. Им сложнее формировать глубокие привязанности. В итоге партнер воспринимается не как близкий человек, а как досадная помеха в личном пространстве. Добавьте сюда биохимию аппетита и вечный поиск дофаминовых "всплесков" вне семьи — и получите классический сценарий измены.

Генетический фактор Влияние на поведение
Ген 5-HTTLPR (короткий) Гиперчувствительность к конфликтам, эмоциональная нестабильность.
Рецепторы OXTR Снижение эмпатии, сложности с формированием длительной привязанности.

"Часто люди путают депрессивные состояния или хронический стресс с охлаждением чувств", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Можно ли обмануть биологию?

Наука утверждает: осведомленность снижает риск. Если вы знаете, что склонны к импульсивным решениям из-за работы гормонов, это повод не для развода, а для визита к специалисту. Генетика заряжает пистолет, но на курок нажимает среда. Образ жизни, питание и уровень стресса могут либо активировать "плохие" гены, либо заставить их молчать. Не вините ДНК в неудачах, а учитесь управлять своей биологической машиной.

"Многие ищут спасения в биохакинге, но забывают про базу. Элементарная поддержка электролитного баланса и контроль гормонов стресса делают для отношений больше, чем курсы психологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о влиянии генетики на отношения

Правда ли, что развод передается по наследству?

Наследуется не сам факт развода, а психотипические черты: вспыльчивость, склонность к депрессии или низкий порог стрессоустойчивости, которые провоцируют разрыв.

Можно ли сдать тест на "ген верности"?

Единого гена верности не существует. Есть комплекс маркеров, отвечающих за работу дофаминовой системы, но воспитание и ценности играют не меньшую роль.

Как гормоны влияют на выбор партнера?

Феромоны и главный комплекс гистосовместимости (ГКГ) подсознательно заставляют нас выбирать генетически далеких партнеров для здорового потомства.

Поможет ли диета сохранить брак?

Стабильный уровень сахара в крови и отсутствие дефицита витаминов группы B делают человека менее агрессивным, что косвенно помогает избегать бытовых конфликтов.

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Экспертная проверка: врач общей практики Елена Морозова, психолог Надежда Осипова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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