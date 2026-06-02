Погодные аномалии превращают организм в барометр: чем это грозит сосудам и сердцу

Летние температурные аномалии провоцируют резкие колебания атмосферного давления, что серьезно нагружает сердце и сосуды.

Фото: https://pixabay.com by Bru-nO is licensed under Free Летняя прогулка в парке

Кардиолог Юрий Конев объяснил, что в такие периоды риски развития инсульта возрастают на 10-20%. Особенно уязвимы люди с хроническими патологиями, чье тело в условиях жары и высокой влажности начинает работать как сверхчувствительный барометр.

Адаптация организма и правила профилактики

Важным фактором защиты здоровья эксперт называет своевременную смену гардероба. Многие совершают ошибку, продолжая носить легкие вещи при внезапном похолодании, что мешает организму быстро перестроиться.

Также медики настаивают на регулярном контроле артериального давления, так как погодные качели часто требуют оперативной коррекции дозировок принимаемых препаратов после консультации с врачом.

"Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Нужно одеваться по погоде каждый раз. Порой видишь, уже похолодало, а значительная часть людей еще ходит в рубашечке. Организм-то не способен так быстро перестроиться", — объяснил Юрий Конев.

Как сообщается на сайте NewsInfo.Ru, дефицит гормонов адаптации часто возникает из-за нарушения режима отдыха и сна. Профессор Конев подчеркнул, что неправильный график лишает сердечно-сосудистую систему ресурсов для борьбы со стрессом.

В дни экстремального зноя или резких перепадов температуры крайне важно снизить интенсивность физических нагрузок, чтобы избежать перенапряжения всех внутренних систем.

Влияние погодных качелей на сосудистый тонус

Специалисты отмечают, что игнорирование признаков гипертензии в жару может привести к необратимым последствиям. Когда механизмы терморегуляции дают сбой, организм теряет электролиты, что провоцирует аритмию и приступы паники.

Поддержание водно-солевого баланса и четкое следование рекомендациям лечащего врача становятся главными условиями сохранения стабильного состояния в летний период.

"Резкие смены погоды — это всегда испытание для сосудистой стенки, которая вынуждена мгновенно реагировать на внешние изменения. Если не соблюдать режим и игнорировать базовые правила защиты от перегрева, даже здоровый человек может столкнуться с критическим скачком давления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии погоды на сердце

Почему в жару растет число инсультов?

Высокая температура провоцирует сгущение крови и потерю жидкости, что увеличивает нагрузку на сосуды и повышает риск тромбообразования.

Как одежда влияет на работу сердца?

Несоответствие одежды температуре мешает естественной терморегуляции, заставляя сердце работать в усиленном режиме для охлаждения или согрева тела.

Нужно ли менять дозировку лекарств при смене погоды?

Самостоятельно менять схему лечения нельзя, однако при резких перепадах давления необходимо обратиться к врачу для возможной коррекции терапии.

Какая физическая активность разрешена в зной?

Рекомендуется ограничить интенсивные тренировки, отдавая предпочтение спокойным прогулкам в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха минимальна.

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