Лишний вес охватил россиян не из-за дорогих продуктов: ожирение получило новый мощный двигатель

Здоровье

Обилие высококалорийной пищи и хронический стресс стали главными драйверами эпидемии лишнего веса, которую невозможно остановить выдачей продуктовых наборов, уверен врач-эндокринолог, нутрициолог и диетолог Алексей Калинчев. В комментарии для Pravda.Ru эксперт объяснил, почему инициатива по обеспечению граждан полезной едой не решит проблему ожирения в России.

Девушка ест фаст фуд и пьет куолу
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Девушка ест фаст фуд и пьет куолу

Ранее сообщалось, что Егор Коськов, депутат муниципального округа Внуково и руководитель центра исторического наследия ЦА ЛДПР, выступил с предложением бесплатно выдавать диетические продукты россиянам с избыточной массой тела. По мнению автора идеи, ключевой преградой на пути к стройности является недоступность качественного рациона для населения. 

Однако специалист убежден, что корень проблемы кроется в образе жизни, а не в пустых полках или дороговизне продуктов. По словам Калинчева, основные причины накопления жира — это снижение физической активности в сочетании с избыточным потреблением калорий. Ситуацию осложняет психологическое состояние общества. Медицинское сообщество часто напоминает, что талия больше 80 см может сигнализировать о серьезных метаболических нарушениях.

"Дело совсем не в льготном питании. Ожирение во всем мире — это проблема двух ключевых факторов. Во-первых, гиподинамия, то есть дефицит физической активности. Во-вторых, избыток высококалорийной пищи. Это два основных фактора. Все остальное лишь добавляется к ним", — отметил Калинчев.

Эндокринолог подчеркнул, что за последние пять лет значительный вклад в статистику заболеваемости внес хронический стресс. Люди склонны использовать еду как самый простой способ получения дофамина. При этом современные уколы против голода лишь временно маскируют симптомы, не работая с первопричиной — психологическим дискомфортом. Доступность же здорового питания в России Калинчев считает достаточной для всех слоев населения.

"Сейчас можно говорить о пандемии пограничной психиатрии. У людей наблюдается хронический стресс по разным причинам — и объективных причин для этого действительно много. Люди начинают заедать стресс. Этот фактор, который особенно усилился в последние пять лет, вносит большой вклад в развитие проблемы лишнего веса", — пояснил специалист.

По словам врача, льготные наборы с рыбой или овощами вряд ли будут использованы по назначению теми, кто уже страдает от пищевой зависимости. Для эффективного снижения веса многие эксперты советуют обратить внимание на секрет идеальной талии, который заключается в балансе отдыха и движения, а не только в наборе продуктов в холодильнике.

"Что касается доступности полезной еды, то для России это точно не проблема. Возможно, это актуально для США, но не для нас. В России продукты, необходимые для того, чтобы худеть и не набирать вес, продаются в любом недорогом супермаркете в шаговой доступности. Поэтому здесь никаких сложностей нет", — рассказал Калинчев.

Эндокринолог добавил, что принудительное или льготное распределение "правильных" продуктов не изменит привычки пациентов. Не исключено, что лишний вес охватил половину россиян именно из-за культуры потребления, где полезная пища игнорируется в пользу быстрых углеводов. В условиях, когда биологические механизмы и причина ожирения связаны со стрессом, бесплатные овощи могут просто передариваться или продаваться.

"Проблема заключается в том, что люди с ожирением, как правило, не выбирают полезные продукты. Если предоставить им такую пищу, они, скорее всего, не станут ее употреблять, а продадут или отдадут другим. Добровольного перехода на здоровое питание в таких случаях не происходит", — заключил специалист.

Экспертная проверка: Врач-эндокринолог (диабет, ожирение) Екатерина Орлова, Нутрициолог (спортивное и бытовое питание) Алексей Дорофеев
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
