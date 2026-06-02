Болезни не растут из обид: миф о психосоматике разлетелся после жесткого объяснения

Популярная трактовка психосоматических заболеваний как следствия "обид" или "подавленных эмоций" является антинаучной фантазией, заявил клинический психолог и схема-терапевт Кирилл Горшенин. В эфире Правда ТВ эксперт объяснил, почему реальная медицина до сих пор относится к этой сфере с большой осторожностью и ставит знаки вопроса там, где дилетанты предлагают простые ответы.

Специалист подчеркнул, что в доказательной психотерапии работа строится исключительно на объективных данных, тогда как вокруг темы соматоформных расстройств разрастается мифология, приписывающая психологические корни даже вирусным инфекциям и тяжелым патологиям. Часто такая лечение симптомов без учета психики подменяется эзотерическими догадками, не имеющими под собой базиса.

"Разрастается ненаучная психосоматика, в которой рак, обиды, горло — все подавленные эмоции. Фантазируется все, что можно. Если человек болеет вирусной инфекцией раз в полгода — это нормально, сезонный вирус. Нельзя же сказать, что он полгода копил обиды, и они вылезли. Для меня это то же самое, что размышлять о психосоматике перелома руки или травмы позвоночника", — подчеркнул Горшенин.

При этом профессиональное сообщество признает существование реальных физических реакций на стресс. В ряде случаев организм подает сигналы через неприятные ощущения, когда сознание блокирует проживание сложных чувств или пугающих мыслей. Однако ученые не спешат делать из этого сенсационных выводов. На фоне роста интереса к теме, эксперты отмечают, что диагноз как дань моде становится проблемой, мешающей качественной диагностике.

Психолог пояснил, что избегание внутренних конфликтов не проходит бесследно для нервной системы. Хроническое напряжение может трансформироваться в головную боль или иные телесные зажимы. Тем не менее, системный ход лечения в научной среде исключает использование "хитрых" и непроверенных методов.

"Действительно, иногда человек сам себе не разрешает проживать какую-то эмоцию, мысль или чувство. Ему это кажется пугающим или запретным, и он применяет стратегию избегания — гонит эти мысли. Но эти процессы никуда не уходят, они остаются в психической жизни и могут выражаться в головной боли, напряжении или других ощущениях. В таких случаях клиенты приходят, и мы начинаем разбирать, в каком контексте возникла боль, когда она появилась и что за этим стоит. В научной доказательной психотерапии не работают с хитрыми психосоматическими методами", — пояснил Горшенин.

Стоит помнить, что физическое состояние напрямую зависит от общего уровня истощения. Исследования подтверждают, что стресс запускает опасный процесс, влияющий на внешность и иммунитет, но это объясняется биохимией, а не "кармическими" обидами.

