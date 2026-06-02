Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вакансии исчезают, конкуренты множатся: офисным специалистам придется бороться за каждое место
Популярность любой ценой: почему звезда "Эйфории" жалеет о согласии на интимную сцену в первом сезоне
Тайна ожирения: прозрачные мыши раскрыли, как жир разрушает нервы
Лишний вес охватил россиян не из-за дорогих продуктов: ожирение получило новый мощный двигатель
Огурцы днём, скумбрия ночью: Люся Чеботина показала, как довести диетологов до слёз
Живот предательски растет, а весы пугают? Шесть правил для разгона метаболизма
Арктика перестаёт быть слепой погодной зоной: российская нейросеть готова давать точные прогнозы
Болезни не растут из обид: миф о психосоматике разлетелся после жесткого объяснения
Замена магазинным сладостям: пастила из одного ингредиента, от которой дети в восторге

Зумеры начали лысеть раньше родителей: организм не выдерживает цифровой перегрузки

Здоровье

Раннее половое созревание и информационные перегрузки стали основными факторами изменения возрастных рамок облысения, рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил, что современные подростки сталкиваются с гормональными изменениями значительно раньше предыдущих поколений.

Лысый мужчина
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лысый мужчина

Ранее Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что в России за последние два года количество жалоб на потерю густоты прически увеличилось на 20%. По данным трихолога Татьяны Косинской, если прежде основную группу пациентов составляли люди старше 40 лет, то сейчас за помощью все чаще обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Специалисты фиксируют, что облысение в молодом возрасте становится массовой проблемой поколения зумеров.

Ткачев отметил, что говорить о точной статистике "омоложения" алопеции сложно, так как рост числа обращений может быть связан с возросшим вниманием молодежи к своей внешности и эстетической медицине. Однако биологические предпосылки для более раннего старта процесса существуют.

"Поскольку андрогенетическая алопеция развивается в период полового созревания или позже, важно учитывать, что в последние десятилетия этот период смещается на более ранний возраст. Соответственно, чем раньше начинается пубертат, тем раньше могут проявиться связанные с этим проблемы, включая выпадение волос", — пояснил он.

Важную роль играет и цифровизация. По словам эндокринолога, постоянное использование компьютеров и социальных сетей приводит к гиперактивации коры головного мозга. Потоки информации перерабатываются организмом и передаются в виде гормональных сигналов к нижележащим структурам, вызывая специфические всплески в эндокринной системе. Иногда один сбой в эндокринной цепи провоцирует ускоренное выпадение волос, даже если генетическая предрасположенность выражена неярко.

"У современных детей кора головного мозга гиперактивирована. Она постоянно посылает информацию, которая перерабатывается и в виде гормональных сигналов передается на нижележащие структуры. Это приводит к их гиперактивации и, как следствие, к гормональным всплескам, которые влияют на весь организм", — добавил специалист.

В вопросах профилактики специалист рекомендует обращать внимание на образ жизни. Хотя прямой связи между конкретными продуктами и генетическим облысением нет, критическое значение имеет метаболическое здоровье организма. Часто восстановление плотности волос требует коррекции рациона для предотвращения инсулинорезистентности.

"Существует прямая связь между ранним ожирением и нарушением углеводного обмена. Поскольку основная причина кроется в питании, оно должно быть рациональным — это поможет избежать избыточной массы тела и, как следствие, нарушений углеводного обмена", — подчеркнул эксперт.

Для самостоятельной поддержки волос врач выделил использование приборов с доказанной эффективностью, таких как лазерные расчески. При курсовом применении (трижды в неделю раз в полгода) помогают поддерживать активность фолликулов.

Дополнительно трихологи напоминают, что физическое воздействие тоже имеет значение — неправильный метод сушки и использование грубых полотенец могут ухудшить состояние и без того ослабленных прядей. Также не стоит забывать о комплексной диагностике, если поредение бровей или изменение структуры волос происходит слишком резко.

Читайте также

Экспертная проверка: Трихолог Оксана Левченко
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Популярное
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня

Соблюдение температурного режима и особая техника подготовки крупы позволяют создать блюдо с уникальной текстурой, которая сохраняет форму даже после остывания.

Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Последние материалы
Популярность любой ценой: почему звезда "Эйфории" жалеет о согласии на интимную сцену в первом сезоне
Тайна ожирения: прозрачные мыши раскрыли, как жир разрушает нервы
Лишний вес охватил россиян не из-за дорогих продуктов: ожирение получило новый мощный двигатель
Огурцы днём, скумбрия ночью: Люся Чеботина показала, как довести диетологов до слёз
Живот предательски растет, а весы пугают? Шесть правил для разгона метаболизма
Арктика перестаёт быть слепой погодной зоной: российская нейросеть готова давать точные прогнозы
Болезни не растут из обид: миф о психосоматике разлетелся после жесткого объяснения
Замена магазинным сладостям: пастила из одного ингредиента, от которой дети в восторге
BMW без серых схем: в Калининграде начали выпуск моделей, недоступных ранее
Земля под этим цветком не знает сорняков: 1 растение, которое держит клумбу в идеале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.