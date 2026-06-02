Зумеры начали лысеть раньше родителей: организм не выдерживает цифровой перегрузки

Раннее половое созревание и информационные перегрузки стали основными факторами изменения возрастных рамок облысения, рассказал эндокринолог-трихолог, сооснователь Академии Трихологии докторов Ткачева и Баруновой Владислав Ткачев. В интервью Pravda.Ru эксперт пояснил, что современные подростки сталкиваются с гормональными изменениями значительно раньше предыдущих поколений.

Лысый мужчина

Ранее Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА сообщил, что в России за последние два года количество жалоб на потерю густоты прически увеличилось на 20%. По данным трихолога Татьяны Косинской, если прежде основную группу пациентов составляли люди старше 40 лет, то сейчас за помощью все чаще обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 23 лет. Специалисты фиксируют, что облысение в молодом возрасте становится массовой проблемой поколения зумеров.

Ткачев отметил, что говорить о точной статистике "омоложения" алопеции сложно, так как рост числа обращений может быть связан с возросшим вниманием молодежи к своей внешности и эстетической медицине. Однако биологические предпосылки для более раннего старта процесса существуют.

"Поскольку андрогенетическая алопеция развивается в период полового созревания или позже, важно учитывать, что в последние десятилетия этот период смещается на более ранний возраст. Соответственно, чем раньше начинается пубертат, тем раньше могут проявиться связанные с этим проблемы, включая выпадение волос", — пояснил он.

Важную роль играет и цифровизация. По словам эндокринолога, постоянное использование компьютеров и социальных сетей приводит к гиперактивации коры головного мозга. Потоки информации перерабатываются организмом и передаются в виде гормональных сигналов к нижележащим структурам, вызывая специфические всплески в эндокринной системе. Иногда один сбой в эндокринной цепи провоцирует ускоренное выпадение волос, даже если генетическая предрасположенность выражена неярко.

"У современных детей кора головного мозга гиперактивирована. Она постоянно посылает информацию, которая перерабатывается и в виде гормональных сигналов передается на нижележащие структуры. Это приводит к их гиперактивации и, как следствие, к гормональным всплескам, которые влияют на весь организм", — добавил специалист.

В вопросах профилактики специалист рекомендует обращать внимание на образ жизни. Хотя прямой связи между конкретными продуктами и генетическим облысением нет, критическое значение имеет метаболическое здоровье организма. Часто восстановление плотности волос требует коррекции рациона для предотвращения инсулинорезистентности.

"Существует прямая связь между ранним ожирением и нарушением углеводного обмена. Поскольку основная причина кроется в питании, оно должно быть рациональным — это поможет избежать избыточной массы тела и, как следствие, нарушений углеводного обмена", — подчеркнул эксперт.

Для самостоятельной поддержки волос врач выделил использование приборов с доказанной эффективностью, таких как лазерные расчески. При курсовом применении (трижды в неделю раз в полгода) помогают поддерживать активность фолликулов.

Дополнительно трихологи напоминают, что физическое воздействие тоже имеет значение — неправильный метод сушки и использование грубых полотенец могут ухудшить состояние и без того ослабленных прядей. Также не стоит забывать о комплексной диагностике, если поредение бровей или изменение структуры волос происходит слишком резко.

