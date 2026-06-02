Спонтанные синяки и хрупкие кости: этот незаметный дефицит разрушает внутренние системы организма

Здоровье

Витамин К — "серый кардинал" микронутриентов. Пока все скупают витамин D, этот элемент тихо страхует нас от профузных кровотечений и переломов на ровном месте. Если фактор свертываемости в дефиците, любая царапина превращается в проблему, а кости становятся хрупкими, как пересушенный мел.

Шпинат
Фото: unsplash.com by Mikey Frost is licensed under Free to use under the Unsplash License
Коагуляция и кости: зачем нужен витамин К

Биологическая карьера витамина К началась с нобелевского открытия Карла Дама в 1929 году. Датчанин выделил вещество, напрямую отвечающее за коагуляцию — способность крови быстро "схватываться", латая поврежденные сосуды. Без него печень не синтезирует белки-протромбины, и система безопасности организма дает сбой.

"Дефицит витамина К у взрослых — редкость, так как наши бактерии в кишечнике работают как биофабрика. Но у новорожденных этот механизм пуст, поэтому в роддомах профилактика критически важна для исключения геморрагической болезни", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-педиатр Елена Сафонова.

Помимо крови, К-группа управляет логистикой кальция. Она загоняет его в костную ткань и зубы, не давая оседать в сосудах в виде бляшек. Если витамина мало, кальций "засоряет" артерии, повышая риск инфаркта, в то время как кости остаются пустыми. Это командный игрок: он работает в связке с витамином D, усиливая его эффект.

Формы и источники: от зелени до бактерий

Витамин существует в двух ипостасях. К1 (филлохинон) — это растительная история, его мы получаем из шпината и брокколи. К2 (менахинон) — продукт животного происхождения и результат работы нашей микрофлоры. Он лучше усваивается и дольше задерживается в тканях.

Продукт (на 100 г) Содержание витамина К (мкг)
Петрушка свежая 1640
Шпинат 482
Брокколи 102
Масло соевое 183

Для поддержания баланса мужчинам требуется около 120 мкг в сутки, женщинам — 90 мкг. Важно помнить, что это жирорастворимый элемент. Салат из кинзы и рукколы без заправки маслом — деньги на ветер: витамин просто не попадет в кровоток.

Причины и симптомы дефицита

Сигналы нехватки очевидны: спонтанные синяки, кровоточивость десен и затяжные носовые кровотечения. Однако дефицит редко бывает первичным. Чаще это результат "убийства" микрофлоры антибиотиками или следствие болезней ЖКТ, таких как синдром Крона или целиакия. Когда кишечник не может всасывать жиры, витамин К улетает "в трубу".

"Пациенты с патологиями печени и желчевыводящих путей первыми попадают в зону риска. Если желчь не выделяется в нужном объеме, жирорастворимые витамины перестают усваиваться, что ломает всю систему свертывания", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Опасность избытка и лекарственные конфликты

Гипервитаминоз — продукт бесконтрольного поедания БАДов. Обычной едой отравиться невозможно. Избыток опасен вязкостью крови и риском тромбозов. Особенно осторожными должны быть люди, принимающие антикоагулянты (например, варфарин). Витамин К — их прямой биологический антагонист. Он просто обнуляет действие лекарства, оставляя пациента без защиты от инсульта.

"Бесконтрольный прием витамина К на фоне терапии сердечно-сосудистых заболеваний — это игра с огнем. Мы выстраиваем тонкий баланс разжижения крови, а лишняя капсула из аптеки может привести к образованию смертельно опасного тромба", — предупредил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

В отличие от многих других элементов, витамин К термостабилен. Жарка или варка его не убьют. Его главный враг — солнечный свет. Храните масла и зелень в темноте, иначе активные молекулы распадутся до того, как попадут в тарелку.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли принимать витамин К без анализов?

Нет. Жирорастворимые витамины накапливаются в организме. Избыток может быть токсичен, поэтому перед приемом нужно сдать коагулограмму и проверить уровень нутриента в крови.

Правда ли, что витамин К нужен при остеопорозе?

Да, он активирует белок остеокальцин, который крепит кальций к костному матриксу. Но это лишь часть терапии, а не самостоятельное лечение.

Мешает ли кофе усвоению витамина?

Прямых данных о блокировке нет, однако избыток кофеина может влиять на микробиом кишечника, который синтезирует К2.

Как понять, что у меня избыток?

Типичные маркеры — тошнота, расстройство пищеварения и необъяснимая слабость. Точный ответ даст только лабораторный тест.

Экспертная проверка: врач-педиатр Елена Сафонова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
