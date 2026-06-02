Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собственники лишились прав на гектары: судебные решения привели к масштабной перепродаже активов
Привычный фрукт стал объектом внимания онкологов: компоненты состава подавляют активность опасных клеток
Слива не сбросит ни одной завязи: чем подкормить дерево перед созреванием плодов
Глобальные элиты ведут Европу к новому кризису: Украина стала только видимой частью схемы
Пляжи Черного моря оказались на грани спасения: ученые нашли живой ответ техногенной угрозе
Космос больше не молчит: столкновения черных дыр раскрыли новую реальность
Как сделать идеальное мороженое дома: всего 3 компонента и никакой ледяной крошки
Россиянам предложили новый способ накопить на старость: что нужно знать уже сейчас
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников

Хватит бегать за каждой печатью: радикальные поправки в выдаче медицинских справок готовят к запуску

Здоровье » Здоровье и профилактика

Бумажный террор в поликлиниках отступает. Минздрав России пересмотрел правила игры: с 1 сентября медицинские справки и заключения официально уходят в цифровой формат или оформляются "в свободном стиле", если строгий бланк не предусмотрен законом. Это не просто смена дизайна — это попытка заставить бюрократическую машину работать быстрее и прозрачнее. Медицинские документы теперь защищает усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Подделать такой "автограф" врача сложнее, чем дождаться приема в районной амбулатории.

Врач
Фото: unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Врач

Цифра против бумаги: как изменятся бланки

Новый порядок легализует "произвольную форму". Если конкретный приказ не диктует расположение каждой запятой, врач имеет право выдать справку в свободном виде. Главное — наличие печатей и подписей. Чтобы получить бумажный оригинал, пациенту всё еще придется дойти до регистратуры ногами и предъявить паспорт. Электронные версии выдадут через личный кабинет или по запросу, заверенному цифровой подписью пациента. Это сокращает риск, что ваши данные попадут в руки мошенников, которые сегодня активно используют цифровые слепки и биометрические данные для кражи личности.

"Переход на цифру — это не только удобство, но и инструмент контроля безопасности терапии. Электронная подпись врача на справке — это персональная ответственность за каждое слово и назначенный препарат", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Анонимность и тайна: штампы без лишних слов

Минздрав наносит удар по стигматизации. Если вы берете справку в наркологическом диспансере, психиатрической больнице или центре СПИД, работодатель или случайный прохожий не узнают профиль учреждения по оттиску печати. На бланках будут стоять штампы без указания специализации. Это критически важно для сохранения врачебной тайны. В то время как британская система здравоохранения демонстрирует чудовищную халатность в диагностике, российские нормы пытаются защитить социальный статус пациента, не раскрывая его диагнозы всем подряд.

Параметр Новые правила / сентябрь
Формат документа Бумажный или электронный (с УКЭП)
Получение на руки Лично при предъявлении паспорта
Печати спецслужб (ВИЧ, ПНД) Без указания профиля учреждения
Круг доверенных лиц Включая братьев и сестер

Семейный доступ к диагнозам

Круг лиц, допущенных к медицинским секретам пациента, расширился. Теперь законные справки смогут получать не только супруги или родители, но и полнородные и неполнородные братья и сестры. Это упрощает сбор документов для людей в тяжелых состояниях, когда сам пациент физически не может дойти до больницы. Главное — правильно оформить согласие в медицинской карте. Врачи старой закалки часто сопротивляются переменам, но законодательная база теперь на стороне родственников.

"Для профилактики и диспансеризации упрощение доступа к документам — благо. Родственники могут оперативнее включиться в процесс лечения, особенно когда речь идет о пожилых людях", — отметила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно помнить, что справка — это не просто бумажка для оправдания прогула. Это юридический документ, фиксирующий состояние организма. Никакое "самолечение" или бесконтрольный прием таблеток при простуде не заменят грамотную диагностику, которая ложится в основу врачебного заключения. Современная медицина движется к прозрачности, и новый приказ — еще один шаг от пыльных картотек к цифровому порядку.

Ответы на популярные вопросы о новых справках

Можно ли получить справку без посещения врача?

Нет, осмотр обязателен. Дистанционно выдается только готовый документ, если факт обращения уже зафиксирован в системе. Технологии позволяют автоматизировать выдачу, но не диагностику.

Чем опасна подделка электронной справки?

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) проверяется через государственные сервисы. Попытка предоставить "липовый" файл карается так же, как и подделка бумажного документа с печатью.

Зачем убрали названия диспансеров с печатей?

Для защиты права на личную жизнь. Человек может проходить лечение или обследование, которое не должно стать достоянием коллег или сотрудников отдела кадров.

Как получить справку на брата или сестру?

Необходимо, чтобы пациент заранее указал родственника в информированном добровольном согласии (ИДС) при посещении медучреждения. Без этого документа в выдаче откажут.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Сейчас читают
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Еда и рецепты
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Красота и стиль
Секрет фарфоровой кожи: 5 привычек кореянок, которые стирают годы с лица
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Франция пошла ва-банк: захват судна с российским капиталом обернулся крупным скандалом
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Прощай, привычный союз: в Ереване подписали бумаги, лишившие страну последнего рычага давления
Обычные фуры оказались с сюрпризом: ВС РФ открыли охоту на ловушки ВСУ
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Последние материалы
Россиянам предложили новый способ накопить на старость: что нужно знать уже сейчас
Заросли сорняка у забора не повод для расправы: решение властей облегчило судьбу миллионов дачников
Легенда хоррора буквально в восторге: назван лучший сериал в жанре ужасов за последние годы
Трудовая книжка превратится в сувенир: эти профессии заменит ИИ уже через 5 лет
Конец эпохи безнаказанности в школах: педагогам выдали инструмент жесткой зачистки кабинетов
Семейные снимки с бывшим: почему Елена Товстик вызвала гнев подписчиков в День защиты детей
Мертвецы снова в строю: китайский завод начал клонировать легендарные авто из чистого металла
Ненужных людей выставляют за дверь: российский бизнес массово избавляется от целого слоя штата
Хватит бегать за каждой печатью: радикальные поправки в выдаче медицинских справок готовят к запуску
Богиня вышла из пены и пыли: строительный мусор на испанском берегу обернулся мировой сенсацией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.