Приложения для шопинга: скрытая угроза в виртуальных примерочных

Виртуальные примерочные, ставшие привычным инструментом онлайн-шопинга, несут в себе скрытые риски для приватности пользователей. Современные алгоритмы способны не только накладывать одежду на изображение, но и создавать высокоточный цифровой слепок лица и детальную 3D-модель тела. В отличие от стандартного пароля, такие биометрические данные уникальны и сопровождают человека всю жизнь, поэтому их компрометация может иметь необратимые последствия.

Фото: unsplash.com by Andriyko Podilnyk is licensed under Free to use under the Unsplash License
Улыбка

Биометрия как ключ без права замены

Основная опасность заключается в способе обработки информации: зачастую расчеты производятся не на смартфоне клиента, а на удаленных серверах. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на IT-эксперта Алексея Миронова, в случае кибератаки злоумышленники получают доступ к массиву данных, где изображение лица связано с платежной информацией, историей покупок и домашним адресом. Подобная связка превращает обычного покупателя в уязвимую цель для более сложных мошеннических схем.

"Использование биометрических слепков в коммерческих сервисах требует от пользователя предельной осторожности, так как механизмы защиты таких баз данных не всегда соответствуют банковским стандартам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников

Для минимизации угроз специалисты рекомендуют тщательно проверять список разрешений, которые запрашивает приложение перед началом примерки. Если сервис требует доступ к списку контактов, SMS или геолокации, это верный признак избыточного сбора данных, что часто встречается у сомнительного софта. 

Как распознать скрытую активность приложения

Верным признаком негласной передачи данных является аномальный расход заряда аккумулятора при закрытом приложении. Если программа продолжает активно работать в фоновом режиме, она может выгружать замеры и снимки на внешние ресурсы без ведома владельца.

Эксперты советуют отдавать предпочтение тем сервисам, в описании которых прямо указана локальная обработка данных непосредственно на устройстве пользователя. Также стоит избегать авторизации через социальные сети, отдавая предпочтение гостевому входу или временному номеру телефона.

Ответы на популярные вопросы о виртуальных примерочных

Сохраняются ли мои фото после примерки?

Это зависит от политики конкретного сервиса: некоторые удаляют временные файлы сразу, другие используют их для дообучения нейросетей или создания профиля покупателя.

Почему приложению нужна камера, а не просто фото?

Доступ к камере позволяет строить 3D-модель в реальном времени, что обеспечивает более точную посадку виртуальной одежды, но повышает риски сбора динамической биометрии.

Как понять, что данные уходят на сервер компании?

Если в описании программы нет пометки о «локальной обработке», а смартфон сильно нагревается при стабильном интернет-соединении, информация, скорее всего, передается в облако.

Безопаснее ли примерять одежду через браузер, а не в приложении?

В браузере легче контролировать права доступа к камере и файлам, однако скрипты на сайте всё равно могут собирать параметры фигуры и черты лица для аналитики.

Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
