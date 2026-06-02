Приложения для шопинга: скрытая угроза в виртуальных примерочных

Виртуальные примерочные, ставшие привычным инструментом онлайн-шопинга, несут в себе скрытые риски для приватности пользователей. Современные алгоритмы способны не только накладывать одежду на изображение, но и создавать высокоточный цифровой слепок лица и детальную 3D-модель тела. В отличие от стандартного пароля, такие биометрические данные уникальны и сопровождают человека всю жизнь, поэтому их компрометация может иметь необратимые последствия.
Основная опасность заключается в способе обработки информации: зачастую расчеты производятся не на смартфоне клиента, а на удаленных серверах. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на IT-эксперта Алексея Миронова, в случае кибератаки злоумышленники получают доступ к массиву данных, где изображение лица связано с платежной информацией, историей покупок и домашним адресом. Подобная связка превращает обычного покупателя в уязвимую цель для более сложных мошеннических схем.
"Использование биометрических слепков в коммерческих сервисах требует от пользователя предельной осторожности, так как механизмы защиты таких баз данных не всегда соответствуют банковским стандартам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Для минимизации угроз специалисты рекомендуют тщательно проверять список разрешений, которые запрашивает приложение перед началом примерки. Если сервис требует доступ к списку контактов, SMS или геолокации, это верный признак избыточного сбора данных, что часто встречается у сомнительного софта.
Верным признаком негласной передачи данных является аномальный расход заряда аккумулятора при закрытом приложении. Если программа продолжает активно работать в фоновом режиме, она может выгружать замеры и снимки на внешние ресурсы без ведома владельца.
Эксперты советуют отдавать предпочтение тем сервисам, в описании которых прямо указана локальная обработка данных непосредственно на устройстве пользователя. Также стоит избегать авторизации через социальные сети, отдавая предпочтение гостевому входу или временному номеру телефона.
Это зависит от политики конкретного сервиса: некоторые удаляют временные файлы сразу, другие используют их для дообучения нейросетей или создания профиля покупателя.
Доступ к камере позволяет строить 3D-модель в реальном времени, что обеспечивает более точную посадку виртуальной одежды, но повышает риски сбора динамической биометрии.
Если в описании программы нет пометки о «локальной обработке», а смартфон сильно нагревается при стабильном интернет-соединении, информация, скорее всего, передается в облако.
В браузере легче контролировать права доступа к камере и файлам, однако скрипты на сайте всё равно могут собирать параметры фигуры и черты лица для аналитики.
