Миллионы делают это при простуде зря: чем опасно раннее применение жаропонижающих средств

Здоровье

Лихорадка служит естественным барьером, который активизирует силы организма для подавления инфекционных возбудителей.

По словам невролога Павла Керекеши, преждевременное использование жаропонижающих препаратов мешает иммунной системе полноценно включиться в борьбу.

Когда человек искусственно сбивает показатели на ранних этапах, критическая температура тела не достигается, и патогенная микрофлора продолжает размножаться в благоприятных условиях.

Почему опасно блокировать лихорадку

Медицинские протоколы указывают, что умеренный жар помогает избежать перехода вирусной инфекции в хроническую форму. Пациенты, не препятствующие естественному нагреву до определенных пределов, восстанавливаются значительно быстрее.

Напротив, постоянное подавление субфебрильных значений часто ведет к тому, что болезнь затягивается на недели или даже месяцы, изматывая защитные ресурсы.

"Температурная реакция — это защитная реакция организма, чтобы бороться с инфекционным началом. Поэтому ни в коем случае до 38 сбивать ее нельзя. Потому что выше 38 градусов микрофлора, которая может вызывать то или иное заболевание, начинает плохо себя чувствовать и уничтожаться", — отметил Павел Керекеша.

Специалист добавил, что принудительное снижение жара создает комфортную среду для вирусов. Как сообщается на сайте MoneyTimes, врач рекомендует внимательно следить за динамикой, избегая агрессивных методов прогревания, которые могут спровоцировать осложнения.

Если состояние требует облегчения, лучше использовать физическое охлаждение, например, обтирания, и обеспечить приток свежего воздуха, помня, что чрезмерно холодный воздух в спальне также требует осторожности.

Мнение эксперта и риски самолечения

Терапевты подчеркивают важность индивидуального подхода, так как для некоторых категорий пациентов даже невысокие показатели могут быть рискованными.

Однако для большинства здоровых взрослых кратковременный скачок до 38,5 градусов является необходимым стимулом для выработки интерферона. При этом важно учитывать и общее состояние слизистых оболочек, на которые может влиять даже температура принимаемой пищи.

"Поддержка естественного иммунного ответа критически важна, но нельзя забывать о питьевом режиме и контроле самочувствия, чтобы не пропустить опасные симптомы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о температуре и иммунитете

Нужно ли пить жаропонижающее при 37,5 градусах?

Нет, такая температура считается субфебрильной и помогает организму распознать инфекцию. Сбивая ее, вы продлеваете фазу размножения вирусов.

Когда лихорадка становится действительно опасной?

Тревожным порогом считается отметка 39-39,5 градусов. В этом случае нагрузка на сердце и нервную систему возрастает, требуя врачебного вмешательства.

Почему при болезни нельзя использовать грелки и горячие ванны?

Дополнительный перегрев извне нарушает естественную терморегуляцию. Это может привести к тепловому удару или резкому скачку давления.

Как помочь организму без лекарств?

Рекомендуется обильное теплое питье, проветривание комнаты и легкая одежда из натуральных тканей, способствующая теплоотдаче.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
