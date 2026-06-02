Здоровье

Медицинская система Великобритании в очередной раз расписалась в собственной беспомощности. 41-летняя британка, работающая фельдшером, полтора года обивала пороги клиник с классическим набором онкологических "красных флагов". Тошнота, кровотечения и тазовая боль не вызвали у терапевтов подозрений. Вместо цитологического исследования женщине 21 раз диагностировали инфекцию почек, фактически выписывая рецепт на медленное умирание.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Врачи в больнице

21 ошибка: как пропустить терминальную стадию

Система дала сбой на этапе первичного звена. Пациентка, понимая специфику симптомов, требовала углубленного обследования, но получала лишь стандартные антибиотики от мнимого нефрита. Ток времени работал против нее: когда в июне прошлого года врачи Хаванта соизволили провести диагностику, рак шейки матки уже перешел в четвертую стадию. Метастазы захватили лимфатические узлы, превратив локальную проблему в системную катастрофу.

"Такое количество пропусков — это не случайность, а системная деградация диагностических протоколов. Когда врач игнорирует атипичные кровотечения и списывает всё на инфекцию без дообследования, он совершает профессиональное преступление", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Лечение в Портсмуте напоминало попытку потушить пожар в бензохранилище. Химиотерапия, облучение и брахитерапия дали временную передышку. К январю онкологи заговорили о ремиссии, но радость была недолгой. Уже в апреле рак нанес ответный удар: опухолевые очаги обнаружили в легких и на слизистой брюшной полости. Теперь цель врачей — не излечение, а паллиатив, попытка выторговать у смерти еще несколько месяцев жизни.

Симптомы и маскировка Реальный диагноз
Боли в тазу и "почечная инфекция" Рак шейки матки IV стадии
Кровотечения и слабость Распространение в лимфоузлы и легкие

Пределы терапии: когда медицина бессильна

Сегодня пациентка цепляется за экспериментальные протоколы. Это высокая цена за чужую некомпетентность. Пока британские медики прячутся за бюрократическими инструкциями, болезнь переходит из разряда излечимых в фатальные. Родственники требуют расследования, но время назад не отмотать. Это классический пример того, как отсутствие онкостороженности убивает быстрее самой опухоли.

"На четвертой стадии мы боремся за качество остатка жизни, а не за выздоровление. Если бы скрининг провели вовремя, прогноз был бы благоприятным в 90% случаев. Здесь же мы видим полный провал маршрутизации пациента", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Важно понимать: рак шейки матки — одна из немногих форм онкологии, которую можно предотвратить или поймать на стадии предрака. В этом случае даже зачистка организма не потребовалась бы. Достаточно было простого мазка на цитологию. Вместо этого женщина получила курс бесполезных таблеток, пока её показатели крови и общее состояние стремительно катились в пропасть.

"Для онкологических пациентов стресс превращается в физический яд. Когда организм выбирает между выживанием органов и борьбой с опухолью, психоэмоциональное состояние может как помочь, так и ускорить финал", — объяснила в беседе с Pravda.Ru психолог Надежда Осипова.

Ответы на популярные вопросы о скрининге рака

Как часто нужно посещать гинеколога для профилактики?

Согласно клиническим рекомендациям, скрининг на рак шейки матки (жидкостная цитология и ВПЧ-тест) необходимо проходить раз в 3-5 лет всем женщинам от 21 до 65 лет. При наличии жалоб обследование проводится немедленно.

Может ли рак маскироваться под инфекцию почек?

Прямых совпадений нет, но боли в пояснице и тазу при запущенных стадиях рака могут имитировать почечную колику. Ошибка врачей в данном случае заключалась в отсутствии дифференциальной диагностики при сохранении симптомов после лечения.

Что делать, если врач игнорирует симптомы?

Требуйте "второе мнение" или обращайтесь к профильному специалисту напрямую. В онкологии потеря времени критична. Если назначенное лечение не помогает в течение двух недель, диагноз должен быть пересмотрен.

Эффективна ли экспериментальная терапия на IV стадии?

Она может продлить жизнь и улучшить её качество. Однако полностью уничтожить метастазы в легких и брюшине на текущем этапе развития медицины практически невозможно.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-онколог Владимир Капустин, психолог Надежда Осипова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
