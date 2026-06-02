Никто не ожидал такой наглости: сперматозоид плывёт вопреки физике и объясняет наше существование

Сперматозоиды игнорируют классическую механику. На микроуровне биологические жидкости превращаются в вязкий кисель, который должен мгновенно гасить любой импульс. Однако мужские половые клетки продолжают гонку, используя механизмы "активной материи". Исследование математика Кенты Исимото из Киотского университета доказывает: хвост клетки работает не как пассивная пружина, а как автономный двигатель, способный обходить третий закон Ньютона в его классическом понимании.

Сперматоботы под микроскопом

Почему физика Ньютона буксует в микромире

Третий закон Ньютона утверждает: действие всегда равно противодействию. В макромире это железное правило. Но сперматозоид — это открытая система, которая постоянно закачивает энергию внутрь своих жгутиков. "Третий закон Ньютона может быть нарушен, если рассматривать его как открытую систему, в которую механическая энергия поступает от микроскопических активных элементов", — констатируют авторы работы. Биологический объект буквально прошивает среду за счет внутренних манипуляций, не дожидаясь "ответа" от вязкой жидкости.

"Это не магия, а работа молекулярных моторов. Сперматозоид не просто отталкивается от среды, он меняет конфигурацию жгутика так, что вязкое сопротивление перестает быть препятствием. Мы видим пример идеальной адаптации клетки под законы гидродинамики", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Странная эластогидродинамика: как это работает

Ученые ввели термин "странная эластичность". В обычных материалах деформация предсказуема: растянул — сжалось. Активные материалы реагируют несимметрично. Внутренние источники энергии создают силы, которые не зеркалят внешнее воздействие. Это позволяет поддерживать волновой ритм даже в среде, которая пожирает энергию. Без этой "странности" клетка бы замерла, едва сделав первый взмах. Подобная внутренняя подпитка критична для выживания, так же как жирная рыба защищает сосуды за счет своего уникального состава.

Принцип Механика процесса Пассивная эластичность Материал просто возвращает форму (как резинка). Странная эластичность Внутренние моторы генерят силу, игнорируя сопротивление.

"Понимание механики движения клеток — это ключ к созданию новых методов доставки лекарств. Если мы скопируем этот жгутик, мы сможем проводить терапию через самые плотные ткани организма", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Теорема гребешка и биологические моторы

В гидродинамике есть "теорема гребешка": в вязкой среде нельзя двигаться вперед, если просто хлопать створками туда-сюда. Движение должно быть несимметричным. Сперматозоиды решают задачу через бегущие волны. Модель японских ученых показала, что внутренняя активность хвоста обеспечивает продвижение, а обычная упругость лишь стабилизирует конструкцию. Этот баланс сил позволяет клеткам сохранять траекторию, подобно тому как инъекция снижает холестерин, запуская глубокие системные изменения в крови без ежедневных усилий.

"Здесь нет нарушения законов природы, есть лишь демонстрация того, как живая материя эффективно распоряжается локальной энергией. Это прецизионная работа на грани фола, где любой сбой в обмене веществ лишает клетку подвижности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о физике микромира

Почему сперматозоиды не останавливаются сразу?

Их двигает активная упругость. Молекулярные моторы внутри хвоста постоянно подают механическую энергию, создавая волну, которая не зависит от вязкости среды так критично, как пассивные объекты.

Сперматозоиды нарушают законы физики?

Нет. Они нарушают лишь упрощенную интерпретацию третьего закона Ньютона для закрытых систем. В открытых биологических системах приток энергии извне (или из внутренних запасов) меняет правила игры.

Что такое "теорема гребешка"?

Это физический принцип, согласно которому в вязкой жидкости симметричные движения (открыл-закрыл) приводят к нулевому перемещению. Для движения нужно менять геометрию махов.

Где еще используется "странная эластичность"?

Ее находят у зеленых водорослей и некоторых видов бактерий. В будущем это свойство станет базой для создания мягких микророботов, способных плавать внутри человеческого тела.

