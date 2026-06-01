Волосы выпадают пучками? Врачи объяснили, как стресс запускает опасный процесс

Здоровье » Красота

Молодые люди все чаще сталкиваются с проблемой ранней потери густоты шевелюры.

Фото: Pravda.Ru by Софья Черепанова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Густые волосы с идеально проработанными слоями

Трихолог и дерматолог Татьяна Егорова объяснила, что в условиях жесткого графика и постоянного эмоционального напряжения организм вынужден перераспределять внутренние ресурсы. Когда тело работает на пределе возможностей, оно жертвует состоянием волосяных фолликулов ради поддержания базовой жизнедеятельности.

Почему стресс лишает нас прически

Постоянная тревожность заставляет биохимические процессы в организме перестраиваться на режим выживания. В такой ситуации питание волосяных луковиц отходит на второй план, так как приоритет отдается кровоснабжению центральных органов. Даже если использовать проверенный аптечный раствор для стимуляции роста, без устранения психоэмоционального фактора результат может быть временным.

"Сейчас велик уровень стресса, жизнь стала быстрая, уровень притязаний вырос, людям не хватает ни на что времени, очень изменились технологии, жизнь стала сама по себе неспокойная, очень много электромагнитного излучения. Волос как быстро делящаяся ткань, в первую очередь на это реагирует", — отметила Татьяна Егорова.

На состояние корней влияют и внешние факторы, включая перенесенные вирусные инфекции и агрессивную среду. Как сообщает сайт MoneyTimes, дефицит нутриентов лишь усиливает негативный эффект от болезней.

Дополнительным раздражителем выступают гаджеты, провоцирующие скрытое напряжение нервной системы. Чтобы визуально скрыть проблему на время восстановления, можно использовать стильные аксессуары, например, модную косынку, которая защитит пряди от солнца.

Мнение экспертов о восстановлении волос

Врачи подчеркивают, что выпадение волос из-за стресса не является окончательным приговором. Это обратимый процесс, который нормализуется при возвращении организма в состояние баланса.

Однако важно отличать временную реакцию на недосып от серьезных изменений структуры, которые могут возникнуть после неудачного осветления волос или гормональных сбоев.

"Нужно понимать, что волосы — это зеркало общего здоровья, и если организм перешел в режим экономии ресурсов, никакие маски не помогут без коррекции образа жизни и терапии дефицитов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru трихолог Оксана Левченко.

Комплексный подход включает в себя нормализацию сна, коррекцию рациона и минимизацию экранного времени. По мнению Егоровой, как только внутренние резервы восполняются, циклы деления клеток в фолликулах восстанавливаются сами собой. Главное — вовремя заметить сигналы тела и не игнорировать затянувшуюся усталость, которая всегда отражается на внешности.

Ответы на популярные вопросы о выпадении волос

Может ли волос перестать расти из-за недосыпа?

Да, хронический дефицит сна является физиологическим стрессом, который нарушает выработку мелатонина и замедляет регенерацию быстро делящихся тканей, к которым относятся волосяные луковицы.

Правда ли, что смартфоны влияют на густоту прически?

Прямого излучения недостаточно для выпадения, однако постоянное использование гаджетов провоцирует психоэмоциональное напряжение и нарушение циркадных ритмов, что косвенно ведет к истончению волос.

Восстановятся ли волосы сами после затяжного стресса?

В большинстве случаев процесс обратим. После устранения источника тревоги и восполнения дефицита витаминов рост фолликулов возобновляется в течение нескольких месяцев.

Почему организм "жертвует" именно волосами?

С точки зрения биологии волосы не являются жизненно важным органом. При нехватке энергии тело направляет кровь и питательные вещества к сердцу, мозгу и печени, ограничивая питание периферийных тканей.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
