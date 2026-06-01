Отказ от пожизненных таблеток: всего одна инъекция снижает холестерин сразу на 62%

Британские генетики из Университетского колледжа Лондона испытали технологию VERVE-102. Препарат редактирует геном, блокируя синтез лишнего холестерина в печени. Однократный укол снизил концентрацию вредных липидов в крови на 62% на полтора года.

Генетический выключатель в печени

Исследователи применили технологию точечного вмешательства в работу клеток. Главная цель — ген PCSK9. В обычном состоянии он мешает организму выводить липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые забивают просвет сосудов. Препарат отключает этот механизм на молекулярном уровне. Раньше для контроля показателей требовалась строгая диета при атеросклерозе и постоянная терапия.

"Это не просто временная коррекция, а попытка изменить саму программу работы организма. Мы видим, что один укол заменяет тысячи таблеток", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Метод копирует природную особенность людей с редкой мутацией. У таких счастливчиков ген изначально неактивен, риск заполучить инфаркт у них стремится к нулю. Ученые решили не ждать милости от природы и создали искусственный механизм защиты. Такое решение критически важно, когда здоровье сосудов подрывается наследственными факторами.

Результаты клинических испытаний

В первой фазе проверок приняли участие 35 человек с тяжелыми формами гиперхолестеринемии. Ученые фиксировали изменения состава крови и состояние тканей. После введения максимальной дозы уровень опасных фракций жира упал на 62%. Эффект оказался стабильным — показатели не росли в течение 18 месяцев наблюдения. Это серьезный аргумент в пользу того, чтобы рассматривать метод как долгосрочную защиту. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine (NEJM).

Показатель Значение терапии VERVE-102 Снижение уровня ЛПНП 62% от исходного Длительность наблюдения 18 месяцев Количество инъекций 1 процедура

"Безопасность печени — ключевой вопрос. Мы фиксировали временные колебания ферментов, но они быстро приходили в норму без вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Альтернатива ежедневным таблеткам

Сейчас миллионы пациентов зависят от статинов. Проблема в дисциплине: многие бросают лечение из-за побочных реакций или элементарной забывчивости. Пока препарат проходит тесты, медики рекомендуют использовать проверенную профилактику атеросклероза. Регулярное потребление нутриентов помогает держать систему в тонусе. Например, здоровье сердца напрямую зависит от качества жиров в рационе.

"Генная терапия — это высшая лига, но она не отменяет базу. Правильное питание и контроль веса остаются фундаментом", — объяснил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Ответы на популярные вопросы о контроле холестерина

Можно ли полностью вылечить гипертонию генной терапией?

Препарат борется только с уровнем холестерина. Это снижает риск сосудистых катастроф, но давление требует комплексного подхода.

Безопасно ли менять гены ради сосудов?

Технология направлена только на клетки печени и не затрагивает половые клетки. Текущие тесты показывают отсутствие значимых осложнений.

Заменит ли это укол здоровый образ жизни?

Нет. Даже при низком холестерине другие факторы риска, такие как диабет или курение, продолжат разрушать стенки артерий.

