Отказ от пожизненных таблеток: всего одна инъекция снижает холестерин сразу на 62%

Британские генетики из Университетского колледжа Лондона испытали технологию VERVE-102. Препарат редактирует геном, блокируя синтез лишнего холестерина в печени. Однократный укол снизил концентрацию вредных липидов в крови на 62% на полтора года.
Исследователи применили технологию точечного вмешательства в работу клеток. Главная цель — ген PCSK9. В обычном состоянии он мешает организму выводить липопротеины низкой плотности (ЛПНП), которые забивают просвет сосудов. Препарат отключает этот механизм на молекулярном уровне. Раньше для контроля показателей требовалась строгая диета при атеросклерозе и постоянная терапия.
"Это не просто временная коррекция, а попытка изменить саму программу работы организма. Мы видим, что один укол заменяет тысячи таблеток", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-кардиолог Валерий Климов.
Метод копирует природную особенность людей с редкой мутацией. У таких счастливчиков ген изначально неактивен, риск заполучить инфаркт у них стремится к нулю. Ученые решили не ждать милости от природы и создали искусственный механизм защиты. Такое решение критически важно, когда здоровье сосудов подрывается наследственными факторами.
В первой фазе проверок приняли участие 35 человек с тяжелыми формами гиперхолестеринемии. Ученые фиксировали изменения состава крови и состояние тканей. После введения максимальной дозы уровень опасных фракций жира упал на 62%. Эффект оказался стабильным — показатели не росли в течение 18 месяцев наблюдения. Это серьезный аргумент в пользу того, чтобы рассматривать метод как долгосрочную защиту. Исследование опубликовано в The New England Journal of Medicine (NEJM).
|Показатель
|Значение терапии VERVE-102
|Снижение уровня ЛПНП
|62% от исходного
|Длительность наблюдения
|18 месяцев
|Количество инъекций
|1 процедура
"Безопасность печени — ключевой вопрос. Мы фиксировали временные колебания ферментов, но они быстро приходили в норму без вмешательства", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Сейчас миллионы пациентов зависят от статинов. Проблема в дисциплине: многие бросают лечение из-за побочных реакций или элементарной забывчивости. Пока препарат проходит тесты, медики рекомендуют использовать проверенную профилактику атеросклероза. Регулярное потребление нутриентов помогает держать систему в тонусе. Например, здоровье сердца напрямую зависит от качества жиров в рационе.
"Генная терапия — это высшая лига, но она не отменяет базу. Правильное питание и контроль веса остаются фундаментом", — объяснил специально для Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.
Препарат борется только с уровнем холестерина. Это снижает риск сосудистых катастроф, но давление требует комплексного подхода.
Технология направлена только на клетки печени и не затрагивает половые клетки. Текущие тесты показывают отсутствие значимых осложнений.
Нет. Даже при низком холестерине другие факторы риска, такие как диабет или курение, продолжат разрушать стенки артерий.
Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.