Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диплом — в топку: зачем профессионалы массово вырезают куски из своих резюме
Это казалось ошибкой: крошечная деталь спасла миссию телескопа Уэбб от неминуемого финала
Кожа после отдыха рискует покрыться пигментацией: опасные ошибки в уходе перед поездкой к морю
В США долго не понимали, зачем советским грузовикам пластилин зимой, пока мы не отдали им Аляску
Доверить карьеру ИИ не готовы: почему цифровой рекрутинг в России встретил яростное сопротивление
Ресторанный соус за 5 минут: идеальный медово-горчичный к любому блюду
Качество диплома под угрозой: вузы пошли на крайние меры в управлении учебными бюджетами
Инопланетяне рядом, но мы их не видим? Почему методика поиска внеземной жизни треснула по швам
Скрип, стук или провал: расшифровываем сигналы вашего сцепления

Эта рыба защищает сосуды лучше дорогих добавок: воспалительные процессы теряют разрушительную силу

Здоровье

Жирная дикая рыба холодных морей является идеальным источником омега-3 жирных кислот, эффективность которых при получении из пищи выше, чем у биологических добавок, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила связь между потреблением полезных жиров и защитой организма от опасных сосудистых осложнений.

Скумбрия
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Скумбрия

Ранее сообщалось, что исследователи из Бразилии подтвердили способность омега-3 жирных кислот из рыбьего жира повышать чувствительность к инсулину. Согласно работе в журнале Nutrients, эти нутриенты помогают нормализовать уровень сахара в крови даже у пациентов, не страдающих ожирением.

По словам Соломатиной, для поддержания здоровья необходимо выбирать именно дикую рыбу, выросшую в естественной среде. В искусственных аквакультурах состав жирных кислот в мясе сельди, семги или форели напрямую зависит от качества комбикорма и наличия в нем специальных добавок. Натуральный рацион морских обитателей гарантирует высокую концентрацию докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот. При этом для сохранения полезных свойств лучше выбирать малосольную или запеченную при невысоких температурах рыбу.

"Если регулярно включать в рацион жирную рыбу два-три раза в неделю, организм будет защищен от воспалений. Замечательная альтернатива дорогим сортам — обычная сельдь, скумбрия или сардины. В остальные дни дефицит можно восполнять льняным маслом или грецкими орехами", — отметила врач.

В медицине подчеркивают, что поддержка состояния сосудов требует комплексного подхода к питанию. Омега-3 выступает мощным противовоспалительным агентом. Хроническое воспаление повреждает эндотелий — внутренний слой сосудов, на который впоследствии оседает холестерин. Жирные кислоты не только снижают риск таких повреждений, но и препятствуют окислению уже осевших липидов.

"Омега-3 служат противовесом: они забирают плохой холестерин и выводят его из организма. Кроме того, они не дают холестериновой бляшке стать нестабильной. Именно окисленная бляшка наиболее опасна, так как она может оторваться, сформировать тромб и спровоцировать сосудистую катастрофу", — пояснила Соломатина.

Для тех, кто ищет бюджетные способы оздоровления, недорогая скумбрия станет полноценной заменой дорогостоящему лососю. Соломатина также добавила, что контроль окислительного стресса критически важен при диабете. Снижение уровня системного воспаления помогает нормализовать реакцию клеток на глюкозу и избежать тяжелых последствий болезни. Своевременное выявление скрытых симптомов, когда диабет протекает незаметно, позволяет вовремя скорректировать диету.

Помимо рыбы, источником ценных веществ служат растительные продукты. Однако стоит помнить, что грецкие орехи влияют на холестерин положительно только при соблюдении умеренной дозировки. Регулярное употребление качественного льняного масла также способствует профилактике атеросклероза. Проблемы со здоровьем часто развиваются из-за того, что высокий холестерин долгое время никак не проявляет себя клинически.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-эндокринолог Екатерина Орлова, редактор Екатерина Орлова, врач-эндокринолог Екатерина Орлова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Новости спорта
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Садоводство, цветоводство
Хватит брить участок: как использовать скошенную траву для защиты и питания почвы
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Садоводство, цветоводство
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Белокрылка уничтожит урожай за считанные дни — если вам неизвестны эти два природных репеллента
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Эта рыба защищает сосуды лучше дорогих добавок: воспалительные процессы теряют разрушительную силу
Инопланетяне рядом, но мы их не видим? Почему методика поиска внеземной жизни треснула по швам
Скрип, стук или провал: расшифровываем сигналы вашего сцепления
Забудьте про мятый лён: в чем на самом деле комфортно в +30°С
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Маугли — это ложь: что на самом деле скрывается за историей детей-зверей
Один вид алкоголя может оставить без зрения навсегда: цена ошибки оказывается слишком высокой
Сценарий Албании в Центральной Азии: центры депортации ЕС грозят превратить регион в мусорное ведро
Иммунитет атакует мозг: рассеянный склероз может начаться с едва заметных сигналов
Крупная партия березы из Кузбасса ушла в Китай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.