Эта рыба защищает сосуды лучше дорогих добавок: воспалительные процессы теряют разрушительную силу

Жирная дикая рыба холодных морей является идеальным источником омега-3 жирных кислот, эффективность которых при получении из пищи выше, чем у биологических добавок, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила связь между потреблением полезных жиров и защитой организма от опасных сосудистых осложнений.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Скумбрия

Ранее сообщалось, что исследователи из Бразилии подтвердили способность омега-3 жирных кислот из рыбьего жира повышать чувствительность к инсулину. Согласно работе в журнале Nutrients, эти нутриенты помогают нормализовать уровень сахара в крови даже у пациентов, не страдающих ожирением.

По словам Соломатиной, для поддержания здоровья необходимо выбирать именно дикую рыбу, выросшую в естественной среде. В искусственных аквакультурах состав жирных кислот в мясе сельди, семги или форели напрямую зависит от качества комбикорма и наличия в нем специальных добавок. Натуральный рацион морских обитателей гарантирует высокую концентрацию докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот. При этом для сохранения полезных свойств лучше выбирать малосольную или запеченную при невысоких температурах рыбу.

"Если регулярно включать в рацион жирную рыбу два-три раза в неделю, организм будет защищен от воспалений. Замечательная альтернатива дорогим сортам — обычная сельдь, скумбрия или сардины. В остальные дни дефицит можно восполнять льняным маслом или грецкими орехами", — отметила врач.

В медицине подчеркивают, что поддержка состояния сосудов требует комплексного подхода к питанию. Омега-3 выступает мощным противовоспалительным агентом. Хроническое воспаление повреждает эндотелий — внутренний слой сосудов, на который впоследствии оседает холестерин. Жирные кислоты не только снижают риск таких повреждений, но и препятствуют окислению уже осевших липидов.

"Омега-3 служат противовесом: они забирают плохой холестерин и выводят его из организма. Кроме того, они не дают холестериновой бляшке стать нестабильной. Именно окисленная бляшка наиболее опасна, так как она может оторваться, сформировать тромб и спровоцировать сосудистую катастрофу", — пояснила Соломатина.

Для тех, кто ищет бюджетные способы оздоровления, недорогая скумбрия станет полноценной заменой дорогостоящему лососю. Соломатина также добавила, что контроль окислительного стресса критически важен при диабете. Снижение уровня системного воспаления помогает нормализовать реакцию клеток на глюкозу и избежать тяжелых последствий болезни. Своевременное выявление скрытых симптомов, когда диабет протекает незаметно, позволяет вовремя скорректировать диету.

Помимо рыбы, источником ценных веществ служат растительные продукты. Однако стоит помнить, что грецкие орехи влияют на холестерин положительно только при соблюдении умеренной дозировки. Регулярное употребление качественного льняного масла также способствует профилактике атеросклероза. Проблемы со здоровьем часто развиваются из-за того, что высокий холестерин долгое время никак не проявляет себя клинически.

