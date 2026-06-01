Один вид алкоголя может оставить без зрения навсегда: цена ошибки оказывается слишком высокой

Употребление спиртного может привести к необратимой потере способности видеть из-за поражения нервных окончаний, рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог Вячеслав Куренков. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что критическая угроза исходит от токсичных видов алкоголя, вызывающих атрофию зрительного нерва.
Специалисты подчеркивают, что при выборе напитков решающее значение имеет их происхождение. Часто домашнее производство спиртного становится причиной тяжелых отравлений суррогатами. В таких случаях под удар попадает не само глазное яблоко, а проводящие пути, передающие сигнал в мозг.
Как пояснил Куренков, воздействие токсинов на организм нередко заканчивается инвалидизацией, если пациенту удается выжить после интоксикации.
"Токсическое воздействие идет не напрямую на глаз, а влияет именно на зрительный нерв. В результате может развиваться его атрофия, и тогда человек в дальнейшем уже не сможет видеть. Если говорить про другие виды алкоголя, например вина или тот алкоголь, который продается в магазинах и считается безопасным продуктом при соблюдении норм употребления, то тут нужно понимать, что само по себе умеренное употребление мы обычно не рассматриваем как прямую причину тех или иных глазных заболеваний", — отметил он.
Несмотря на отсутствие прямой связи между магазинными напитками и офтальмологическими патологиями, спиртное создает дополнительную нагрузку на сосудистую систему. В частности, медики фиксируют влияние алкоголя на состояние сосудов, что косвенно сказывается на кровоснабжении органов чувств. При наличии хронических диагнозов, таких как глаукома или дистрофия сетчатки, риски прогрессирования болезни возрастают в разы.
Врач обратил внимание, что в период терапии любые дозы этанола противопоказаны. Спиртное препятствует процессам регенерации и может спровоцировать обострение уже существующих дефектов. При этом важно учитывать симптомы ухудшения зрения, которые могут маскировать серьезные нарушения в работе центральной нервной системы.
"Во время лечения пациентам не рекомендуют употреблять алкоголь, потому что это не способствует восстановлению и выздоровлению, а наоборот может способствовать дальнейшему прогрессированию заболевания", — пояснил офтальмолог.
Помимо офтальмологических рисков, избыточное потребление горячительных напитков ведет к системным сбоям. Исследования показывают, что разрушительные последствия алкогольной интоксикации затрагивают все жизненно важные органы, включая печень, которая теряет способность к восстановлению. Также существует генетическая предрасположенность к пагубным привычкам, ускоряющая деградацию здоровья.
Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.