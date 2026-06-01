Один вид алкоголя может оставить без зрения навсегда: цена ошибки оказывается слишком высокой

Здоровье

Употребление спиртного может привести к необратимой потере способности видеть из-за поражения нервных окончаний, рассказал доктор медицинских наук, профессор, офтальмолог Вячеслав Куренков. В беседе с Pravda.Ru эксперт отметил, что критическая угроза исходит от токсичных видов алкоголя, вызывающих атрофию зрительного нерва.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Специалисты подчеркивают, что при выборе напитков решающее значение имеет их происхождение. Часто домашнее производство спиртного становится причиной тяжелых отравлений суррогатами. В таких случаях под удар попадает не само глазное яблоко, а проводящие пути, передающие сигнал в мозг.

Как пояснил Куренков, воздействие токсинов на организм нередко заканчивается инвалидизацией, если пациенту удается выжить после интоксикации.

"Токсическое воздействие идет не напрямую на глаз, а влияет именно на зрительный нерв. В результате может развиваться его атрофия, и тогда человек в дальнейшем уже не сможет видеть. Если говорить про другие виды алкоголя, например вина или тот алкоголь, который продается в магазинах и считается безопасным продуктом при соблюдении норм употребления, то тут нужно понимать, что само по себе умеренное употребление мы обычно не рассматриваем как прямую причину тех или иных глазных заболеваний", — отметил он.

Несмотря на отсутствие прямой связи между магазинными напитками и офтальмологическими патологиями, спиртное создает дополнительную нагрузку на сосудистую систему. В частности, медики фиксируют влияние алкоголя на состояние сосудов, что косвенно сказывается на кровоснабжении органов чувств. При наличии хронических диагнозов, таких как глаукома или дистрофия сетчатки, риски прогрессирования болезни возрастают в разы.

Врач обратил внимание, что в период терапии любые дозы этанола противопоказаны. Спиртное препятствует процессам регенерации и может спровоцировать обострение уже существующих дефектов. При этом важно учитывать симптомы ухудшения зрения, которые могут маскировать серьезные нарушения в работе центральной нервной системы.

"Во время лечения пациентам не рекомендуют употреблять алкоголь, потому что это не способствует восстановлению и выздоровлению, а наоборот может способствовать дальнейшему прогрессированию заболевания", — пояснил офтальмолог.

Помимо офтальмологических рисков, избыточное потребление горячительных напитков ведет к системным сбоям. Исследования показывают, что разрушительные последствия алкогольной интоксикации затрагивают все жизненно важные органы, включая печень, которая теряет способность к восстановлению. Также существует генетическая предрасположенность к пагубным привычкам, ускоряющая деградацию здоровья.

Экспертная проверка: Врач-терапевт Анна Кузнецова, Врач общей практики Елена Морозова
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
