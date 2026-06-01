Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ледяной хранитель тайны: гренландская акула раскрыла секрет бессмертия
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Пробуждение Лернейской гидры: к чему привела попытка учёных "прищемить хвост" фотону
Границы на замке: Сербия готовится к необратимому шагу ради членства в европейской семье
Экономия с обратным эффектом: этот популярный тип старых машин разорит на первом ТО
Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину
Покупаю одну деталь на сезон, и все мои старые вещи из "пыльного угла" снова в моде
Мечты о квартире разбиваются о реальность: банки РФ начали массово резать лимиты по ипотеке
Университеты смыли волной 47 тысяч мест: истинная причина масштабной чистки

Покупаю одну пару на сезон: обувь, которая "вытянет" любой летний лук

Здоровье » Красота

Летний гардероб требует особого внимания к деталям, ведь из-за минимума одежды каждый элемент ансамбля становится значимым. Обувь в этот период играет ключевую роль, превращая простой комплект в продуманный аутфит. Несмотря на тягу к минимализму и нейтральным оттенкам, игнорирование актуальных тенденций может лишить образ остроты.

Чемодан с одеждой и обувью
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Чемодан с одеждой и обувью

В 2026 году мода делает ставку на сочетание практичности и эффектности. Выбор правильной пары обуви способен собрать весь образ за считанные минуты, избавив от утренних раздумий перед зеркалом. Мы подготовили обзор семи моделей, которые помогут выглядеть стильно и при этом не жертвовать комфортом в жаркую погоду.

Обувь в сеточку

Балетки из высокотехнологичных сетчатых материалов прочно закрепились в гардеробах. Они обеспечивают отличную вентиляцию, что крайне важно в знойные дни, при этом сохраняя элегантный вид. Такая обувь скрывает стопу, оставаясь при этом визуально легкой.

Гибкая подошва и продуманная конструкция делают эти модели отличным вариантом для повседневных прогулок. Они легко вписываются в офисные комплекты или наряды выходного дня. Подобные аксессуары часто сочетают с модными шортами для создания расслабленного, но опрятного силуэта.

Вьетнамки в городском стиле

Лето подразумевает желание освободить стопы от закрытых моделей. В этом сезоне вьетнамки выходят за рамки пляжной эстетики. Дизайнеры предлагают варианты из качественной кожи, нередко на небольшом устойчивом каблуке.

Такая обувь выглядит сдержанно и подходит для городских прогулок. Лаконичность дизайна позволяет сочетать их с платьями миди или легкими брючными костюмами. Это функциональное решение для тех, кто ищет баланс между пляжной свободой и городской сдержанностью.

Изящные босоножки на каблуке

Эта категория обуви наследует эстетику классических лодочек, адаптированную под высокие температуры. Тонкие ремешки, плотно обхватывающие ногу, создают акцент на изяществе щиколотки. Особой популярностью пользуются модели в серебристых и золотистых тонах, а также базовые черные или белые пары.

"Акцентные босоножки с металлическим блеском способны моментально поднять градус стиля любого комплекта, особенно в вечернее время", — отметила стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Удобные сандалии

Сандалии на низком ходу — база летнего сезона. В моде остаются варианты на платформе, с блочным каблуком или вовсе без него. Цветовая палитра смещается в сторону натуральных коричневых оттенков, которые идеально дополняют этнические мотивы и стиль бохо.

Тип подошвы Стилевая рекомендация
Плоская Casual, для длительных прогулок
Платформа Городские выходы, увеличение роста

При выборе сандалий стоит также продумать сопутствующие аксессуары. Например, дополнить образ стильными головными уборами, которые помогут защитить кожу и завершат композицию.

"Натуральные оттенки обуви позволяют создавать гармоничные многослойные образы, не перегружая визуальную картинку яркими контрастами", — подчеркнула специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Цветные балетки

Для прохладных или влажных дней балетки остаются надежной альтернативой босоножкам. Яркие цвета — от насыщенно красного до приглушенного розового — позволяют сделать акцент на обуви, даже если остальная одежда выполнена в нейтральных тонах.

Желейные туфли

Прозрачные ремешки и элементы из "желейного" пластика — один из самых заметных трендов. Такая обувь подчеркивает загар и придает образу легкость и игривость. Стилисты советуют выбирать модели с лаконичными линиями, чтобы сохранить элегантность.

"Прозрачные детали создают эффект чистоты и визуально удлиняют ногу, что делает их идеальными спутниками летних платьев", — разъяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Кроссовки для активного отдыха

Универсальность кроссовок неоспорима. Для лета подходят модели из легкого текстиля или перфорированной замши. Белые варианты остаются классикой, но сезон 2026 года благоволит и к смелым цветовым решениям, которые хорошо сочетаются с базовыми футболками или летящими юбками.

Ответы на популярные вопросы о летней обуви

Можно ли носить балетки из сетки с носками?

Стилисты рекомендуют воздержаться от комбинации "сетчатые балетки плюс носки", так как это нарушает идею легкости и чистоты линий, заложенную в этот тренд.

С чем лучше всего сочетать вьетнамки в городе?

Они отлично смотрятся с широкими льняными брюками, классическими джинсами или свободными платьями в пол.

Как ухаживать за обувью из прозрачного пластика?

Такой материал требует ежедневного протирания мягкой влажной тканью, чтобы на поверхности не оставались следы пыли и кожного секрета.

Какие модели подойдут для офиса с дресс-кодом?

Изящные босоножки на низком устойчивом каблуке с закрытым носком или классические балетки станут лучшим выбором для деловой среды.

Читайте также

Экспертная проверка: стилист-имиджмейкер Алия Садыкова, специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова, эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Анна Кузнецова
Анна Сергеевна Кузнецова — врач-терапевт, специалист по доказательной профилактике и диспансеризации, обозреватель Pravda.Ru.
Сейчас читают
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
Красота и стиль
Секрет кореянок: как красить ресницы, чтобы макияж держался в жару и смывался за секунды
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Наука и техника
ИИ проанализировал пророчества Нострадамуса: почему европейцам не понравилось упоминание 50-й параллели
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Авто
Поездки на дальние расстояния без усталости: пять автомобилей с идеальной эргономикой
Популярное
Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи

Как луковая шелуха заменяет дорогие фунгициды, защищает рассаду от болезней и восстанавливает плодородие почвы без применения химии.

Обычный кухонный мусор под вашими ногами: как использовать луковую шелуху с пользой для дачи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Сытно, просто и без духовки: самый простой рецепт заливного пирога для всей семьи
Рычит вместо шипения и ест питонов: шестиметровое чудовище держит в страхе джунгли
Игра в перемирие закончилась: Иран выбрал путь, который принудит Запад к болезненным уступкам
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо тренажеров и приседаний: обычный бытовой предмет сделает ноги стройными
Сенсация в Сингапуре: молчание Хегсета свидетельствует о системном кризисе в армии США
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Это напоминает закат империи: чешский лидер предрёк Евросоюзу печальный финал
Последние материалы
Ледяной хранитель тайны: гренландская акула раскрыла секрет бессмертия
Светодиоды в галогенных фарах: почему это ловушка для водителя
Пробуждение Лернейской гидры: к чему привела попытка учёных "прищемить хвост" фотону
Покупаю одну пару на сезон: обувь, которая "вытянет" любой летний лук
Евробюрократы опять в тупике: жесткий ответ Путина заставил штабы в Брюсселе спешно замолчать
Границы на замке: Сербия готовится к необратимому шагу ради членства в европейской семье
Экономия с обратным эффектом: этот популярный тип старых машин разорит на первом ТО
Индекс шума на боковине: как расшифровать маркировку и выбрать самую тихую резину
Покупаю одну деталь на сезон, и все мои старые вещи из "пыльного угла" снова в моде
Мечты о квартире разбиваются о реальность: банки РФ начали массово резать лимиты по ипотеке
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.