Покупаю одну пару на сезон: обувь, которая "вытянет" любой летний лук

Летний гардероб требует особого внимания к деталям, ведь из-за минимума одежды каждый элемент ансамбля становится значимым. Обувь в этот период играет ключевую роль, превращая простой комплект в продуманный аутфит. Несмотря на тягу к минимализму и нейтральным оттенкам, игнорирование актуальных тенденций может лишить образ остроты.
В 2026 году мода делает ставку на сочетание практичности и эффектности. Выбор правильной пары обуви способен собрать весь образ за считанные минуты, избавив от утренних раздумий перед зеркалом. Мы подготовили обзор семи моделей, которые помогут выглядеть стильно и при этом не жертвовать комфортом в жаркую погоду.
Балетки из высокотехнологичных сетчатых материалов прочно закрепились в гардеробах. Они обеспечивают отличную вентиляцию, что крайне важно в знойные дни, при этом сохраняя элегантный вид. Такая обувь скрывает стопу, оставаясь при этом визуально легкой.
Гибкая подошва и продуманная конструкция делают эти модели отличным вариантом для повседневных прогулок. Они легко вписываются в офисные комплекты или наряды выходного дня. Подобные аксессуары часто сочетают с модными шортами для создания расслабленного, но опрятного силуэта.
Лето подразумевает желание освободить стопы от закрытых моделей. В этом сезоне вьетнамки выходят за рамки пляжной эстетики. Дизайнеры предлагают варианты из качественной кожи, нередко на небольшом устойчивом каблуке.
Такая обувь выглядит сдержанно и подходит для городских прогулок. Лаконичность дизайна позволяет сочетать их с платьями миди или легкими брючными костюмами. Это функциональное решение для тех, кто ищет баланс между пляжной свободой и городской сдержанностью.
Эта категория обуви наследует эстетику классических лодочек, адаптированную под высокие температуры. Тонкие ремешки, плотно обхватывающие ногу, создают акцент на изяществе щиколотки. Особой популярностью пользуются модели в серебристых и золотистых тонах, а также базовые черные или белые пары.
"Акцентные босоножки с металлическим блеском способны моментально поднять градус стиля любого комплекта, особенно в вечернее время", — отметила стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.
Сандалии на низком ходу — база летнего сезона. В моде остаются варианты на платформе, с блочным каблуком или вовсе без него. Цветовая палитра смещается в сторону натуральных коричневых оттенков, которые идеально дополняют этнические мотивы и стиль бохо.
|Тип подошвы
|Стилевая рекомендация
|Плоская
|Casual, для длительных прогулок
|Платформа
|Городские выходы, увеличение роста
При выборе сандалий стоит также продумать сопутствующие аксессуары.
"Натуральные оттенки обуви позволяют создавать гармоничные многослойные образы, не перегружая визуальную картинку яркими контрастами", — подчеркнула специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.
Для прохладных или влажных дней балетки остаются надежной альтернативой босоножкам. Яркие цвета — от насыщенно красного до приглушенного розового — позволяют сделать акцент на обуви, даже если остальная одежда выполнена в нейтральных тонах.
Прозрачные ремешки и элементы из "желейного" пластика — один из самых заметных трендов. Такая обувь подчеркивает загар и придает образу легкость и игривость. Стилисты советуют выбирать модели с лаконичными линиями, чтобы сохранить элегантность.
"Прозрачные детали создают эффект чистоты и визуально удлиняют ногу, что делает их идеальными спутниками летних платьев", — разъяснила эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.
Универсальность кроссовок неоспорима. Для лета подходят модели из легкого текстиля или перфорированной замши. Белые варианты остаются классикой, но сезон 2026 года благоволит и к смелым цветовым решениям, которые хорошо сочетаются с базовыми футболками или летящими юбками.
Стилисты рекомендуют воздержаться от комбинации "сетчатые балетки плюс носки", так как это нарушает идею легкости и чистоты линий, заложенную в этот тренд.
Они отлично смотрятся с широкими льняными брюками, классическими джинсами или свободными платьями в пол.
Такой материал требует ежедневного протирания мягкой влажной тканью, чтобы на поверхности не оставались следы пыли и кожного секрета.
Изящные босоножки на низком устойчивом каблуке с закрытым носком или классические балетки станут лучшим выбором для деловой среды.
