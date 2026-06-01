Бегом к маме в чулан: 9 вещей, которые вернулись в моду и стоят целое состояние

Мода неизбежно возвращается к истокам, черпая идеи из прошлых десятилетий. Однако слепое копирование старых образов редко приводит к успеху. Сегодня важно понимать, как адаптировать забытые вещи под современные реалии, чтобы выглядеть актуально, а не старомодно.

Фото: Pravda.Ru by Вера Ермакова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молочная блузе с мягкой драпировкой и тонким кружевом

Многие из нас хранят в шкафах одежду, которая годами ждет своего часа. При правильной стилизации эти предметы способны стать базой для стильных комплектов.

Кружево и его новые формы

Кружевные топы, популярные десятилетие назад, снова в строю. Сегодня эти вещи перестали быть самостоятельным акцентом и перешли в категорию нижнего слоя. Их стоит надевать под жакеты или объемные джемперы так, чтобы деликатная фактура едва угадывалась в вырезе. Это придает образу глубину и чувственность.

Кружевные колготки также вернулись в топы трендов. Главное условие — остальные элементы наряда должны оставаться подчеркнуто лаконичными и строгими. Сочетание с классическими юбками длины миди или макси создает сбалансированный силуэт.

"Женственные фактуры, такие как кружево, сейчас лучше всего работают при создании контраста с грубыми материалами, например, денимом или шерстью", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru стилист-имиджмейкер Алия Садыкова.

Акцентный трикотаж и детали

Красный цвет прочно закрепился в гардеробах. Если раньше мы выбирали красные аксессуары, то сегодня в центре внимания — трикотаж. Яркая водолазка или джемпер в сочетании с темными широкими брюками моментально делают образ собранным и выразительным.

Старые кардиганы можно легко модернизировать с помощью мехового воротника. Этот простой прием меняет восприятие вещи, добавляя ей нотки иронии. Важно, что подобное решение требует минимальных усилий, но дает заметный визуальный результат.

Искусство многослойности

Клетчатые рубашки, которые многие привыкли считать пережитком гранжа, сегодня ценятся как часть многослойных комплектов. Носить их лучше под объемный жакет или свитер, оставляя видимым лишь фрагмент принта. Однотонные вещи в таком сочетании обязательны, иначе образ станет визуально перегруженным.

Предмет гардероба Принцип стилизации Пуловер с V-вырезом Поверх белой футболки или лонгслива Шелковая юбка В многослойном образе "юбка на юбку"

Пуловеры с V-образным вырезом, долгое время уступавшие место моделям с круглым воротом, возвращаются в гардеробы. Сейчас их стилизуют как верхний слой поверх базовых футболок, что создает комфортное и функциональное сочетание для повседневных выходов, о чем также упоминают эксперты, изучающие секреты ухоженного вида.

"Дизайнеры сейчас активно призывают экспериментировать с привычными сочетаниями, например, надевать классическую юбку под спортивную олимпийку", — отметила в беседе с Pravda. Ru эксперт по трендам индустрии красоты Анна Морозова.

Вторая жизнь винтажных вещей

Сложные юбки из прошлых сезонов часто пылятся в шкафах из-за своей "активности". Лучший способ сбить с них пафос — сочетать их с олимпийками на молнии или худи. Этот контраст спортивного стиля и нарядного низа выглядит свежо и современно.

Отдельного внимания заслуживают платки в русском стиле. Павловопосадские изделия лучше использовать как накидку на плечи поверх базового пальто, чтобы не перегружать наряд. В случае с пуховыми шалями важно избегать нарочитого ретро, сочетая их с максимально актуальными вещами — например, с массивными дубленками или объемными пуховиками.

"Блузки в цветочек, которые многие считают устаревшими, отлично смотрятся с денимом и массивными украшениями, что превращает их в яркий акцент стиля бохо", — пояснила в беседе с Pravda. Ru специалист по уходу за кожей Ксения Анисимова.

Ответы на популярные вопросы о моде

Стоит ли хранить вещи, вышедшие из моды?

Да, если они сшиты из качественных материалов и хорошо сидят по фигуре. Мода циклична, и любой базовый элемент через несколько лет может обрести новую жизнь благодаря новым методам сочетания.

Как понять, подходит ли мне сложная вещь?

Ориентируйтесь на посадку по фигуре и цвет. Если вещь подчеркивает ваши достоинства, ее всегда можно адаптировать к современным трендам с помощью актуальных аксессуаров.

С чем лучше сочетать меховые аксессуары?

Мех сейчас уместен в любом виде. Лучше всего он дополняет расслабленный трикотаж и строгую верхнюю одежду, создавая интересный визуальный контраст фактур.

Как выглядеть современно в вещах в стиле ретро?

Соблюдайте пропорции и избегайте "тотал-луков" из прошлого. Достаточно добавить одну или две винтажные детали к современной базе, чтобы образ выглядел продуманным, а не костюмированным.

Читайте также